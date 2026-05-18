Уже зарегистрировали петицию с предложением ужесточить правила для пользователей электросамокатов, моноколес, гиробордов и других легких электротранспортов. Авторы инициативы предлагают ввести возрастные ограничения, обязательное обучение по ПДД и сертификацию для водителей электротранспорта, пишет sud.ua.
Для водителей электросамокатов хотят ввести возрастные ограничения
Речь идет прежде всего об электросамокатах, которые за последние годы стали полноценной частью городского трафика, но создали новые риски для пешеходов и самих пользователей.
Что предлагают изменить
Авторы петиции № 41/009894−26эп призывают Кабмин подготовить изменения к законодательству и ввести:
- запрет использования электросамокатами для детей до 14 лет на дорогах, тротуарах и велодорожках;
- разрешение для детей ездить только во дворах и специальных зонах;
- обязательные курсы по правилам дорожного движения для пользователей от 14 лет;
- специальный сертификат или водительское удостоверение для управления электротранспортом;
- проверку возраста через действие в сервисах проката;
- ответственность прокатных компаний за допуск несовершеннолетних;
- усиленный контроль со стороны полиции.
Инициаторы объясняют это ростом количества ДТП с участием электросамокатов в городах Украины.
Источник: Минфин
