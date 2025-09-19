Главное за неделю: ФРС снизила ставку, НБУ смягчил валютные ограничения

ФРС впервые с декабря снизила процентную ставку

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Ее новый диапазон теперь составляет 4−4,25%. Это первое снижение, на которое пошла ФРС с декабря 2024 года.

Кабмин одобрил проект Госбюджета-2026

Кабинет Министров Украины утвердил проект закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ подготовлен вовремя, он является сбалансированным и обеспечивает предсказуемое финансирование приоритетов государства.

НБУ смягчил валютные ограничения: детали

Национальный банк смягчает валютные ограничения с целью содействия работе малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в условиях войны. В то же время изменения не окажут существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.

Кабмин ожидает роста ВВП в 2026 году на 2,4%

Несмотря на вызовы, в 2026 году прогнозируется рост реального ВВП на 2,4 процента, что будет свидетельствовать о постепенном восстановлении экономики.

Кабмин заложил на 2026 год курс на уровне 45,6 гривны за 1 доллар — Железняк

В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство закладывает расчетный среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45,6 грн/$. По его словам, хотя в документах прямо не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год, он вычислил его из заявленных планов по привлечению международной помощи в гривнах и долларах.