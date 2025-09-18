ФРС впервые с декабря снизила процентную ставку

Федеральная резервная система США понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Ее новый диапазон теперь составляет 4−4,25%. Это первое снижение, на которое пошла ФРС с декабря 2024 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В пресс-релизе ФРС отмечается, что рост экономической активности в первой половине года замедлился, занятость увеличивалась более слабыми темпами, а уровень безработицы немного вырос, хотя остаётся низким. При этом инфляция ускорилась и остаётся выше целевого уровня.

«Комитет внимательно следит за рисками, связанными с обеими целями своего двойного мандата, и считает, что риски для занятости, связанные с ухудшением ситуации, возросли. В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков Комитет принял решение снизить целевую ставку по федеральным фондам на ¼ процентного пункта — до 4−41/4 процента. При рассмотрении дальнейших изменений целевого диапазона для ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, изменяющиеся перспективы и баланс рисков», — говорится в сообщении ведомства.

Снижение ставки ФРС на этой неделе было ожидаемым, хотя часть аналитиков считает шаг чрезмерным даже в размере 25 б.п.