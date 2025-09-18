НБУ смягчил валютные ограничения: детали

Национальный банк смягчает валютные ограничения в целях содействия работе малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в условиях войны. В то же время изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Подробности

Учитывая обращения операторов почтовой связи в связи с приостановлением беспошлинного режима для товаров, ввезенных для потребления в США, и тщательный анализ потенциального влияния такого решения на валютный рынок, Национальный банк разрешает операторам почтовой связи и международным транспортным перевозчикам осуществлять с 18 сентября 2025 года трансграничные переводы с целью уплаты таможенных платежей, конечными получателями которых являются таможенные / налоговые органы США.

Кроме того, внесены уточняющие изменения применения лимитов для операций клиента за пределами Украины со счетов в гривнах с использованием личных и корпоративных электронных платежных средств.

Уточнения касаются использования лимитов в зависимости от статуса физического лица — клиента банка, одновременно имеющего различные счета в банке, открытые как для ведения предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд.