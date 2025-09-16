Кабмин ожидает рост ВВП в 2026 году на 2,4%

Несмотря на вызовы, в 2026 году прогнозируется рост реального ВВП на 2,4 процента, что будет свидетельствовать о постепенном восстановлении экономики. Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год (№ 14000 ).

Прогноз Кабмина

Экономическое развитие Украины в 2026 году будет зависеть от состояния окружающей среды. Несмотря на адаптивность бизнеса и поддержку со стороны правительства, ситуация в реальном секторе экономики будет оставаться сложной.

Быстрее всего восстановление будет наблюдаться в быстро реагирующих на спрос секторах и нуждающихся в меньших инвестициях. Это розничная торговля и сфера услуг (общественное питание, пассажирский транспорт, образовательные и медицинские услуги), а также производство товаров повседневного спроса, таких как продукты питания, напитки, текстиль, одежда и обувь.

Сельское хозяйство будет оставаться почти на уровне предыдущего года, поддерживая стабильность в производстве основных культур и продовольственной продукции, постепенно восстанавливая инфраструктуру и локальные логистические цепи.

Строительство будет демонстрировать рост благодаря необходимости восстановления жилищной, социальной и транспортной инфраструктуры, что будет стимулировать развитие смежных секторов — производства строительных материалов, обработки древесины, машиностроения и оборудования.

Следовательно, в 2026 году будет постепенно возобновлять свою деятельность, воспроизводя производственные циклы и укрепляя способность предприятий удовлетворять внутренний спрос и наращивать экспорт.

С точки зрения инвестиционной активности и приоритетности восстановления экономики особое внимание будет уделяться оборонно-промышленному комплексу и энергетике.

Они будут развиваться благодаря модернизации мощностей, повышению локализации производства и сотрудничеству с международными партнерами, что будет способствовать укреплению экспортного потенциала и обеспечению Вооруженных сил Украины современным вооружением и техникой.

Энергетика будет восстанавливать мощности тепловых и гидроэлектростанций, увеличивать долю возобновляемых источников и усовершенствовать сети, повышая устойчивость системы к внешним вызовам.

Таким образом, в 2026 году экономика Украины продолжит умеренное, но последовательное восстановление, сохранение ключевых производственных секторов и постепенное возвращение к стабильному функционированию реального сектора.