16 сентября 2025, 9:41

Кабмин закладывает на 2026 год курс на уровне 45,6 гривны за 1 доллар — Железняк

В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство закладывает расчетный среднегодовой курс гривны по отношению к доллару на уровне 45,6 грн/$. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале.

В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство закладывает расчетный среднегодовой курс гривны по отношению к доллару на уровне 45,6 грн/$.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, хотя в документах прямо не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год, оно вычислило его из заявленных планов по привлечению международной помощи в гривне и долларах.

В то же время депутат отметил, что это абсолютно ничего не означает, и Кабмин почти никогда не угадывает с курсом.

Читайте: Кабмин одобрил проект Госбюджета-2026

Напомним

В 2026 году общий объем расходов и предоставление кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что более чем на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений).

Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
