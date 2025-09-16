Кабмин одобрил проект Госбюджета-2026

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 сентября 2025, 8:00 Читати українською

Кабмин одобрил проект Госбюджета-2026

Кабинет Министров Украины утвердил проект закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ подготовлен вовремя, он сбалансирован и обеспечивает предполагаемое финансирование приоритетов государства. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Кабинет Министров Украины утвердил проект закона о Государственном бюджете на 2026 год.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как и в прошлые годы, после начала полномасштабного вторжения рф, весь внутренний финансовый ресурс, а это собственные поступления (налоги, таможенные платежи, акцизы, сборы) и заимствования, Правительство направляет на обеспечение эффективного сопротивления агрессору.

В 2026 году общий объем расходов и предоставление кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что более чем на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений).

Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Приоритеты Госбюджета на 2026 год:

Оборона и безопасность — 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:

  • 2 355,4 млрд грн — средства общего фонда,
  • 220,4 млрд грн — средства специального фонда, в т. ч. 125,3 млрд грн от военного НДФЛ,
  • 200 млрд грн — резерв (140,0 млрд грн — общий фонд, 60,0 млрд грн — спецфонд),
  • 30 млрд грн — государственные гарантии.

Также продолжаем фокус на финансирование отечественного оборонно-промышленного комплекса, в частности, на изготовление боеприпасов, ракетного вооружения, противоракетной обороны, авиационной и бронетанковой техники в проекте предусмотрено 44,3 млрд грн (36,7 млрд грн за счет зачисления военного НДФЛ в специальный фонд государственного бюджета)

Социальная защита — 467,1 млрд грн (+45 млрд грн), в том числе:

  • 251,3 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду (своевременные пенсии для 10,3 млн пенсионеров, индексация с 1 марта 2026 года).
  • 133,0 млрд грн — социальные выплаты и пособия для уязвимых категорий людей.
  • 24,5 млрд грн — новые меры поддержки украинских семей (повышение единовременной выплаты при рождении ребенка с 10 000 грн до 50 000 грн, увеличение пособия по уходу за ребенком до 1 года с 860 грн до 7 000 грн, введение новой ежемесячной помощи для детей 1−3 лет «єЯслі» помощь первоклассникам «Пакунок школяра» — 5 000 грн)
  • 2,1 млрд грн — выплаты по социальной поддержке отдельных категорий населения (ежегодные пособия, компенсации, критическая инфраструктура).
  • 42,3 млрд грн — льготы и субсидии на оплату ЖКХ (для 2,7 млн домохозяйств).
  • 9,9 млрд грн — финансирование потребностей по соцзащите лиц с инвалидностью.
  • 2,1 млрд грн — финансирование социальных услуг.

Образование — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн), из них:

  • 183,9 млрд грн — оплата труда в системе образования, в т. ч. повышение зарплат учителей на 50% (с 01.01.2026 — на 30%, с 01.09.2026 — еще на 20%),
  • 14,4 млрд грн — расширение реформы питания для 4,4 млн учащихся (с 01.01.2026 — 1−4 классы и 5−11 на прифронтовых территориях, с 01.09.2026 — все 5−11 классы по стране),
  • 6,6 млрд грн — вдвое повышение академических стипендий для 163,8 тыс. студентов,
  • 2,1 млрд грн — приобретение 14,1 млн учебников для 4-х и 9-х классов,
  • 15 млрд грн — инвестиционные проекты (укрытие, пищеблоки, школьные автобусы, проекты Новой украинской школы).

Наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн). включает финансирование для поддержки проектов молодых ученых и поддержки лучших научных учреждений; создание центров оборонных исследований; выполнение разработок по заказу бизнеса.

Здравоохранение — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн), из которых:

  • 191,6 млрд грн — Программа медицинских гарантий (41,0 млрд грн — повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 000 грн. 141,9 млрд грн — лечение военных, реабилитация, лечение тяжелых травм и ожогов, кардиохирургия, онкология и т. д. 8,7 млрд грн — заболевания)
  • 15,1 млрд грн — централизованные закупки препаратов (онко, орфанные, сердечно-сосудистые, эндопротезы),
  • 10 млрд грн — скрининги здоровья людей от 40 лет
  • 18,6 млрд грн — публичные инвестпроекты (перинатальные центры, материнство и детство, психиатрическая помощь, оборудование, центры реабилитации).

Ветеранская политика — 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн):

  • 5,7 млрд грн — жилье для ветеранов с инвалидностью I-II групп,
  • 4 млрд грн — мероприятия по поддержке ветеранов (психологическая помощь и профессиональная адаптация, развитие спорта ветеранов, проекты поддержки, единовременная денежная помощь)
  • 8,2 млрд грн — реабилитация, психологические и социальные программы, ветеранские просторы.

Экономика и агросектор

41,5 млрд грн — в поддержку экономики, в частности:

  • 18,0 млрд грн — Фонд развития предпринимательства (программы «Доступные кредиты 5−7−9%» — когда государство компенсирует банкам часть процентной ставки, чтобы предприниматель фактически платил только 5, 7 или 9%, а также новые инструменты поддержки бизнеса),
  • 15,8 млрд грн — программа «єОселя» для доступной ипотеки,
  • 4,8 млрд грн — гранты для бизнеса, индустриальные парки, инвестируемые,
  • 1,9 млрд грн — Фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации,
  • 0,6 млрд грн — Фонд энергоэффективности.

13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн) — поддержка агропромышленного комплекса, из них:

  • 9,5 млрд грн — финансовая поддержка производителей (дотация на 1 га, мелиорация, страхование урожая),
  • 2,6 млрд грн — поддержка фермерских хозяйств,
  • 1,0 млрд грн — гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

Поддержка регионов. Общий ресурс 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн). Из которых — 289,3 млрд. грн. межбюджетных трансфертов, поддержка прифронтовых территорий, сбалансированная трансфертная политика для обеспечения состоятельности органов местного самоуправления.

Потребность во внешнем финансировании

Потребность во внешнем финансировании в 2026 году составит 2 трлн 79 млрд гривен. Государственные заимствования запланированы в объеме 2 трлн 544,5 млрд гривен, из которых 419,6 млрд гривен — внутренние, а 2 трлн 124,9 млрд гривен — внешние.

По прогнозу, дефицит государственного бюджета предусматривается на уровне до 18,4 процента ВВП, что на 3,9 процентных пункта меньше, чем в 2025 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами