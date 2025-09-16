Кабмин одобрил проект Госбюджета-2026

Кабинет Министров Украины утвердил проект закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ подготовлен вовремя, он сбалансирован и обеспечивает предполагаемое финансирование приоритетов государства. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Как и в прошлые годы, после начала полномасштабного вторжения рф, весь внутренний финансовый ресурс, а это собственные поступления (налоги, таможенные платежи, акцизы, сборы) и заимствования, Правительство направляет на обеспечение эффективного сопротивления агрессору.

В 2026 году общий объем расходов и предоставление кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что более чем на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений).

Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Приоритеты Госбюджета на 2026 год:

Оборона и безопасность — 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:

2 355,4 млрд грн — средства общего фонда,

220,4 млрд грн — средства специального фонда, в т. ч. 125,3 млрд грн от военного НДФЛ,

125,3 млрд грн от военного НДФЛ, 200 млрд грн — резерв (140,0 млрд грн — общий фонд, 60,0 млрд грн — спецфонд),

30 млрд грн — государственные гарантии.

Также продолжаем фокус на финансирование отечественного оборонно-промышленного комплекса, в частности, на изготовление боеприпасов, ракетного вооружения, противоракетной обороны, авиационной и бронетанковой техники в проекте предусмотрено 44,3 млрд грн (36,7 млрд грн за счет зачисления военного НДФЛ в специальный фонд государственного бюджета)

Социальная защита — 467,1 млрд грн (+45 млрд грн), в том числе:

251,3 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду (своевременные пенсии для 10,3 млн пенсионеров, индексация с 1 марта 2026 года).

133,0 млрд грн — социальные выплаты и пособия для уязвимых категорий людей.

24,5 млрд грн — новые меры поддержки украинских семей (повышение единовременной выплаты при рождении ребенка с 10 000 грн до 50 000 грн, увеличение пособия по уходу за ребенком до 1 года с 860 грн до 7 000 грн, введение новой ежемесячной помощи для детей 1−3 лет «єЯслі» помощь первоклассникам «Пакунок школяра» — 5 000 грн)

2,1 млрд грн — выплаты по социальной поддержке отдельных категорий населения (ежегодные пособия, компенсации, критическая инфраструктура).

42,3 млрд грн — льготы и субсидии на оплату ЖКХ (для 2,7 млн домохозяйств).

9,9 млрд грн — финансирование потребностей по соцзащите лиц с инвалидностью.

2,1 млрд грн — финансирование социальных услуг.

Образование — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн), из них:

183,9 млрд грн — оплата труда в системе образования, в т. ч. повышение зарплат учителей на 50% ( с 01.01.2026 — на 30%, с 01.09.2026 — еще на 20%),

повышение зарплат учителей на 50% ( — на 30%, — еще на 20%), 14,4 млрд грн — расширение реформы питания для 4,4 млн учащихся ( с 01.01.2026 — 1−4 классы и 5−11 на прифронтовых территориях, с 01.09.2026 — все 5−11 классы по стране),

— 1−4 классы и 5−11 на прифронтовых территориях, — все 5−11 классы по стране), 6,6 млрд грн — вдвое повышение академических стипендий для 163,8 тыс. студентов,

2,1 млрд грн — приобретение 14,1 млн учебников для 4-х и 9-х классов,

15 млрд грн — инвестиционные проекты (укрытие, пищеблоки, школьные автобусы, проекты Новой украинской школы).

Наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн). включает финансирование для поддержки проектов молодых ученых и поддержки лучших научных учреждений; создание центров оборонных исследований; выполнение разработок по заказу бизнеса.

Здравоохранение — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн), из которых:

191,6 млрд грн — Программа медицинских гарантий (41,0 млрд грн — повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 000 грн. 141,9 млрд грн — лечение военных, реабилитация, лечение тяжелых травм и ожогов, кардиохирургия, онкология и т. д. 8,7 млрд грн — заболевания)

8,7 млрд грн — заболевания) 15,1 млрд грн — централизованные закупки препаратов (онко, орфанные, сердечно-сосудистые, эндопротезы),

10 млрд грн — скрининги здоровья людей от 40 лет

18,6 млрд грн — публичные инвестпроекты (перинатальные центры, материнство и детство, психиатрическая помощь, оборудование, центры реабилитации).

Ветеранская политика — 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн):

5,7 млрд грн — жилье для ветеранов с инвалидностью I-II групп,

4 млрд грн — мероприятия по поддержке ветеранов (психологическая помощь и профессиональная адаптация, развитие спорта ветеранов, проекты поддержки, единовременная денежная помощь)

8,2 млрд грн — реабилитация, психологические и социальные программы, ветеранские просторы.

Экономика и агросектор

41,5 млрд грн — в поддержку экономики, в частности:

18,0 млрд грн — Фонд развития предпринимательства (программы «Доступные кредиты 5−7−9%» — когда государство компенсирует банкам часть процентной ставки, чтобы предприниматель фактически платил только 5, 7 или 9%, а также новые инструменты поддержки бизнеса),

15,8 млрд грн — программа «єОселя» для доступной ипотеки,

4,8 млрд грн — гранты для бизнеса, индустриальные парки, инвестируемые,

1,9 млрд грн — Фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации,

0,6 млрд грн — Фонд энергоэффективности.

13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн) — поддержка агропромышленного комплекса, из них:

9,5 млрд грн — финансовая поддержка производителей (дотация на 1 га, мелиорация, страхование урожая),

2,6 млрд грн — поддержка фермерских хозяйств,

1,0 млрд грн — гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

Поддержка регионов. Общий ресурс 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн). Из которых — 289,3 млрд. грн. межбюджетных трансфертов, поддержка прифронтовых территорий, сбалансированная трансфертная политика для обеспечения состоятельности органов местного самоуправления.

Потребность во внешнем финансировании

Потребность во внешнем финансировании в 2026 году составит 2 трлн 79 млрд гривен. Государственные заимствования запланированы в объеме 2 трлн 544,5 млрд гривен, из которых 419,6 млрд гривен — внутренние, а 2 трлн 124,9 млрд гривен — внешние.

По прогнозу, дефицит государственного бюджета предусматривается на уровне до 18,4 процента ВВП, что на 3,9 процентных пункта меньше, чем в 2025 году.