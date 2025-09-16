Кабмин одобрил проект Госбюджета-2026

Кабинет Министров Украины утвердил проект закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ подготовлен вовремя, он сбалансирован и обеспечивает предполагаемое финансирование приоритетов государства. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Как и в прошлые годы, после начала полномасштабного вторжения рф, весь внутренний финансовый ресурс, а это собственные поступления (налоги, таможенные платежи, акцизы, сборы) и заимствования, Правительство направляет на обеспечение эффективного сопротивления агрессору.
В 2026 году общий объем расходов и предоставление кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что более чем на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений).
Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.
Приоритеты Госбюджета на 2026 год:
Оборона и безопасность — 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:
- 2 355,4 млрд грн — средства общего фонда,
- 220,4 млрд грн — средства специального фонда,
в т. ч.125,3 млрд грн от военного НДФЛ,
- 200 млрд грн — резерв (140,0 млрд грн — общий фонд, 60,0 млрд грн — спецфонд),
- 30 млрд грн — государственные гарантии.
Также продолжаем фокус на финансирование отечественного оборонно-промышленного комплекса, в частности, на изготовление боеприпасов, ракетного вооружения, противоракетной обороны, авиационной и бронетанковой техники в проекте предусмотрено 44,3 млрд грн (36,7 млрд грн за счет зачисления военного НДФЛ в специальный фонд государственного бюджета)
Социальная защита — 467,1 млрд грн (+45 млрд грн), в том числе:
- 251,3 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду (своевременные пенсии для 10,3 млн пенсионеров, индексация с 1 марта 2026 года).
- 133,0 млрд грн — социальные выплаты и пособия для уязвимых категорий людей.
- 24,5 млрд грн — новые меры поддержки украинских семей (повышение единовременной выплаты при рождении ребенка с 10 000 грн до 50 000 грн, увеличение пособия по уходу за ребенком до 1 года с 860 грн до 7 000 грн, введение новой ежемесячной помощи для детей 1−3 лет «єЯслі» помощь первоклассникам «Пакунок школяра» — 5 000 грн)
- 2,1 млрд грн — выплаты по социальной поддержке отдельных категорий населения (ежегодные пособия, компенсации, критическая инфраструктура).
- 42,3 млрд грн — льготы и субсидии на оплату ЖКХ (для 2,7 млн домохозяйств).
- 9,9 млрд грн — финансирование потребностей по соцзащите лиц с инвалидностью.
- 2,1 млрд грн — финансирование социальных услуг.
Образование — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн), из них:
- 183,9 млрд грн — оплата труда в системе образования,
в т. ч.повышение зарплат учителей на 50% ( с 01.01.2026— на 30%, с 01.09.2026— еще на 20%),
- 14,4 млрд грн — расширение реформы питания для 4,4 млн учащихся (
с 01.01.2026— 1−4 классы и 5−11 на прифронтовых территориях, с 01.09.2026— все 5−11 классы по стране),
- 6,6 млрд грн — вдвое повышение академических стипендий для 163,8 тыс. студентов,
- 2,1 млрд грн — приобретение 14,1 млн учебников для 4-х и 9-х классов,
- 15 млрд грн — инвестиционные проекты (укрытие, пищеблоки, школьные автобусы, проекты Новой украинской школы).
Наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн). включает финансирование для поддержки проектов молодых ученых и поддержки лучших научных учреждений; создание центров оборонных исследований; выполнение разработок по заказу бизнеса.
Здравоохранение — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн), из которых:
- 191,6 млрд грн — Программа медицинских гарантий (41,0 млрд грн — повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 000 грн. 141,9 млрд грн — лечение военных, реабилитация, лечение тяжелых травм и ожогов, кардиохирургия, онкология
и т. д.8,7 млрд грн — заболевания)
- 15,1 млрд грн — централизованные закупки препаратов (онко, орфанные, сердечно-сосудистые, эндопротезы),
- 10 млрд грн — скрининги здоровья людей от 40 лет
- 18,6 млрд грн — публичные инвестпроекты (перинатальные центры, материнство и детство, психиатрическая помощь, оборудование, центры реабилитации).
Ветеранская политика — 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн):
- 5,7 млрд грн — жилье для ветеранов с инвалидностью I-II групп,
- 4 млрд грн — мероприятия по поддержке ветеранов (психологическая помощь и профессиональная адаптация, развитие спорта ветеранов, проекты поддержки, единовременная денежная помощь)
- 8,2 млрд грн — реабилитация, психологические и социальные программы, ветеранские просторы.
Экономика и агросектор
41,5 млрд грн — в поддержку экономики, в частности:
- 18,0 млрд грн — Фонд развития предпринимательства (программы «Доступные кредиты 5−7−9%» — когда государство компенсирует банкам часть процентной ставки, чтобы предприниматель фактически платил только 5, 7 или 9%, а также новые инструменты поддержки бизнеса),
- 15,8 млрд грн — программа «єОселя» для доступной ипотеки,
- 4,8 млрд грн — гранты для бизнеса, индустриальные парки, инвестируемые,
- 1,9 млрд грн — Фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации,
- 0,6 млрд грн — Фонд энергоэффективности.
13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн) — поддержка агропромышленного комплекса, из них:
- 9,5 млрд грн — финансовая поддержка производителей (дотация на 1 га, мелиорация, страхование урожая),
- 2,6 млрд грн — поддержка фермерских хозяйств,
- 1,0 млрд грн — гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.
Поддержка регионов. Общий ресурс 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн). Из которых — 289,3 млрд. грн. межбюджетных трансфертов, поддержка прифронтовых территорий, сбалансированная трансфертная политика для обеспечения состоятельности органов местного самоуправления.
Потребность во внешнем финансировании
Потребность во внешнем финансировании в 2026 году составит 2 трлн 79 млрд гривен. Государственные заимствования запланированы в объеме 2 трлн 544,5 млрд гривен, из которых 419,6 млрд гривен — внутренние, а 2 трлн 124,9 млрд гривен — внешние.
По прогнозу, дефицит государственного бюджета предусматривается на уровне до 18,4 процента ВВП, что на 3,9 процентных пункта меньше, чем в 2025 году.
