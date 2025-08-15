Главное за неделю: Киевстар на NASDAQ, Рожкову уволили, Ethereum обновил максимум

Сегодня, 15 августа, Kyivstar Group Ltd. объявила о завершении публичного размещения акций на фондовой бирже NASDAQ. Акции «Киевстара» уже доступны для торгов под тикером KYIV. «Киевстар» стал первой и пока единственной компанией с бизнесом, полностью сосредоточенным в Украине, акции которой торгуются на американской бирже.

Сергей Николайчук назначен первым заместителем главы НБУ вместо Екатерины Рожковой