Главное за неделю: Киевстар на NASDAQ, Рожкову уволили, Ethereum обновил максимум
Сегодня, 15 августа, Kyivstar Group Ltd. объявила о завершении публичного размещения акций на фондовой бирже NASDAQ. Акции «Киевстара» уже доступны для торгов под тикером KYIV. «Киевстар» стал первой и пока единственной компанией с бизнесом, полностью сосредоточенным в Украине, акции которой торгуются на американской бирже.
Сергей Николайчук назначен первым заместителем главы НБУ вместо Екатерины Рожковой
Совет Национального банка Украины назначил Сергея Николайчука на должность первого заместителя председателя НБУ. Он заменил на этом посту Екатерину Рожкову, которая уволена в связи с истечением семилетнего срока полномочий.
Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли рекордных 100 миллиардов гривен
Объем вложений физических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) впервые в истории Украины пересек отметку в 100 млрд грн, достигнув рекордных 100,2 млрд грн.
Оформление Дія.Картки уже доступно в трех банках
Теперь оформить Дія.Картку можно в смартфоне — в несколько кликов через приложение Дія или банки-партнеры: Приватбанк, monobank и Кредит Днепр. Вскоре список банков расширится.
Ethereum обновил максимум с 2021 года
ЕС направит Киеву еще 1,6 млрд евро от заблокированных активов РФ
Евросоюз направит на помощь Украине еще 1,6 миллиарда евро, полученных от доходов заблокированных в ЕС российских активов. Об этом сообщила в понедельник, 11 августа, Еврокомиссия. «В прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро так называемой избыточной прибыли, полученной с процентов по остаткам наличных счетов от обездвиженных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг», — отмечается в сообщении ЕК.
