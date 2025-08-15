Multi от Минфин
15 августа 2025, 10:05

«Киевстар» начал торги на бирже NASDAQ под тикером KYIV

Сегодня, 15 августа, Kyivstar Group Ltd. объявила о завершении своего публичного размещения акций на фондовой бирже NASDAQ. Акции «Киевстара» уже доступны для торгов под тикером KYIV.

Сегодня, 15 августа, Kyivstar Group Ltd.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Киевстар» стал первой и сейчас единственной компанией с полностью сосредоточенным в Украине бизнесом, акции которой торгуются на американской бирже.

На момент закрытия соглашения об объединении бизнеса компания VEON владеет 89,6% акций Kyivstar Group Ltd.

Листинг стал возможен благодаря слиянию с Cohen Circle. Эта компания является так называемой SPAC (специализированной компанией по приобретению активов), которая ранее уже торговалась на Nasdaq под тикером CCIRU.

SPAC создаются именно для того, чтобы объединяться с уже существующими компаниями и таким образом выводить их на биржу. Это служит альтернативным путем к традиционному, но значительно более сложному процессу первичного публичного размещения акций (IPO).

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Торжественное открытие торгов

Для официального празднования этого события Киевстар 29 августа 2025 года примет участие в церемонии открытия торгов Nasdaq Opening Bell в Нью-Йорке.

«Наш выход на публичный рынок — это выдающееся событие не только для компании, но и для всего украинского бизнес-сообщества. Листинг на Nasdaq усиливает международную узнаваемость компании и подчеркивает силу и устойчивость ведущего украинского бизнеса. Это мощный сигнал для международных инвесторов, работающих в Украине эффективно управляемые, высокорезультативные и инновационные компании», — заявил президент «Киевстара» Александр Комаров.

Он также выразил благодарность материнской компании VEON за поддержку, инвесторам — за доверие, команде — за преданность, а клиентам — за лояльность, отметив уверенность в будущем и развитие долгосрочного потенциала Киевстара.

О «Киевстаре»

«Киевстар» является крупнейшим цифровым оператором Украины, обслуживая около 23 миллионов абонентов мобильной связи и 1,1 миллиона пользователей фиксированного интернета. Компания владеет портфелем цифровых сервисов, включающим:

  • Медицинскую платформу Helsi с более чем 29 миллионами зарегистрированных пользователей.
  • Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ».
  • Онлайн-сервис райдхейлинга и доставки — Uklon.

Кроме того, Киевстар предоставляет услуги в сферах облачных технологий, киберзащиты и искусственного интеллекта. Через подразделение Kyivstar.Tech компания развивает разработку программного обеспечения в Украине.

Инвестиции

VEON вместе с Группой «Киевстар» планируют инвестировать $1 млрд в Украину в 2023—2027 годах из-за социальных инвестиций в инфраструктуру и технологическое развитие, благотворительные взносы и стратегические приобретения.

Напомним

«Минфин» писал, что «Киевстар» ожидает привлечь от $50 до $200 миллионов во время своего выхода на американскую фондовую биржу NASDAQ.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравните и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
15 августа 2025, 10:15
#
Тікер в компанії гарний, мені подобається)
+
0
veritas69
veritas69
15 августа 2025, 10:57
#
Відчувається якесь западло
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 26 незарегистрированных посетителей.
