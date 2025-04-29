Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы». Такое решение Кабмин принял на заседании во вторник, 29 апреля, пишет Бизнес.Цензор.
Для продавцов на OLX, Prom и Rozetka введут налоги. Кабмин принял законопроект
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О чем идет речь
Как отметил заместитель председателя Налогового комитета
Требование будет распространяться на операторов цифровых платформ, зарегистрированных как на Украине, так и за ее пределами, если доходы с их использованием получают резиденты Украины.
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Речь идет о любом из таких видов деятельности, осуществляемом продавцом через платформу за вознаграждение:
- предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;
- личные услуги;
- продажа товаров;
- предоставление в аренду транспортных средств.
Активными продавцами для целей налогообложения предлагается определить продавца, совершившего хотя бы одну операцию в течение отчетного периода, за которую ему было выплачено или начислено вознаграждение.
Налоговая сможет получать от банков информацию по операциям по текущим счетам подотчетных продавцов, с учетом законов, определяющих порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.
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В свою очередь, физические лица — продавцы должны открыть отдельный счет в банке для получения выплат от цифровых платформ, если они в течение года произвели более трех продаж товаров через платформу, или продали товары или услуги на сумму свыше 2 000 евро.
Комментарии - 42
За Україну треба в першу чергу треба переживати, а не за якусь приватну конторку.
Для покупцiв на OLX, Prom та Rozetka запровадят податок в 10%
якщо вони протягом року здійснили більше трьох продажів товарів через платформу
Мами маленьких дiтей будуть в захватi
Ні, знизять податок ло 5%, бо зараз податок 10%. Не запровадять, не можна запровадити те що вже запроваджено і лише змінюются.
Щас він 10% ПДФО + 5% ВЗ
Законопроект стосуєтся саме ПДФО.
Буде 5% ПДФО + 5% ВЗ
Такое даже такой опытный сотрудник ОП как ты не сможет оправдать)
Не треба бути співробітником ОП щоб читати українські закони. Але в сизрані сайт верховної ради не доступний — от ти і пишеш маячню про податки
Забув написати вагітні мами маленьких дітей. Вони ж тільки за рахунок продажів старих речей і існують.
> Своєю чергою фізичні особи — продавці мають відкрити окремий рахунок у банку для отримання виплат від цифрових платформ, якщо вони протягом року здійснили більше трьох продажів товарів через платформу, або продали товари чи послуги на суму понад 2 000 євро.
Ну я ще розумію перший пункт (не схвалюю, але розумію). А от останній якийсь маразм.
Якщо займаєшся торгівлею на постійній основі, то або реєтруйся як ФОП 2 група, і плати щомісяця ЕП, ВЗ і ЄСВ, або плати податки як фізособа…
ФОПи платять податки в бюджет, а не платформі.
Податкова нічого не хоче, законпроект вносить Кабмін і він хоче знизити податок з 10% до 5%, але зробити платформи податковими агентами тож тепер з ОЛХ доставки податок буде утримувати платформа і вже не потрібно сплачувати його самому. Декларацію треба подавати в будь якому випадку.
Вони тупо вб’ють решту фоп
Для ФОП не змінюєтся взагалі нічого.
Один из разделов экономики дожития — это не рост ВВП как базы для налогообложения, а поиск где б еще состричь бабла правдами и неправдами.
Еще раз — МЫ СТРОИМ ЭКОНОМИКУ ДОЖИТИЯ .
Податок не запровадять — податок скоротять.
Поточна ставка податку 10%, буде 5%.