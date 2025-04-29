Для продавцов на OLX, Prom и Rozetka введут налоги. Кабмин принял законопроект

Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы». Такое решение Кабмин принял на заседании во вторник, 29 апреля, пишет Бизнес.Цензор.

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О чем идет речь

Как отметил заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк, операторы цифровых платформ будут определены налоговыми агентами и будут автоматически взимать налоги с граждан, получающих доходы от продажи товаров или предоставления услуг с их использованием. Ставка налога составит 5%, дополнительно взимается 5% военного сбора.

Требование будет распространяться на операторов цифровых платформ, зарегистрированных как на Украине, так и за ее пределами, если доходы с их использованием получают резиденты Украины.

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Речь идет о любом из таких видов деятельности, осуществляемом продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Активными продавцами для целей налогообложения предлагается определить продавца, совершившего хотя бы одну операцию в течение отчетного периода, за которую ему было выплачено или начислено вознаграждение.

Налоговая сможет получать от банков информацию по операциям по текущим счетам подотчетных продавцов, с учетом законов, определяющих порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.

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В свою очередь, физические лица — продавцы должны открыть отдельный счет в банке для получения выплат от цифровых платформ, если они в течение года произвели более трех продаж товаров через платформу, или продали товары или услуги на сумму свыше 2 000 евро.