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29 апреля 2025, 15:10 Читати українською

Для продавцов на OLX, Prom и Rozetka введут налоги. Кабмин принял законопроект

Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы». Такое решение Кабмин принял на заседании во вторник, 29 апреля, пишет Бизнес.Цензор.

Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы».

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О чем идет речь

Как отметил заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк, операторы цифровых платформ будут определены налоговыми агентами и будут автоматически взимать налоги с граждан, получающих доходы от продажи товаров или предоставления услуг с их использованием. Ставка налога составит 5%, дополнительно взимается 5% военного сбора.

Требование будет распространяться на операторов цифровых платформ, зарегистрированных как на Украине, так и за ее пределами, если доходы с их использованием получают резиденты Украины.

Читайте также: Налог на старые туфли. Гетманцев ответил «Минфину» придется ли платить украинцам, которые продают подержанные вещи

Речь идет о любом из таких видов деятельности, осуществляемом продавцом через платформу за вознаграждение:

  • предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;
  • личные услуги;
  • продажа товаров;
  • предоставление в аренду транспортных средств.

Активными продавцами для целей налогообложения предлагается определить продавца, совершившего хотя бы одну операцию в течение отчетного периода, за которую ему было выплачено или начислено вознаграждение.

Налоговая сможет получать от банков информацию по операциям по текущим счетам подотчетных продавцов, с учетом законов, определяющих порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.

Читайте также: В Налоговой заверили, что не штрафуют за продажу личных вещей на OLX и Promua

В свою очередь, физические лица — продавцы должны открыть отдельный счет в банке для получения выплат от цифровых платформ, если они в течение года произвели более трех продаж товаров через платформу, или продали товары или услуги на сумму свыше 2 000 евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 42

+
+208
Mini Mi
Mini Mi
29 апреля 2025, 15:39
#
Бедные олх, раскручивали свою олх доставку столько лет, чтобы кабмин ее похоронил за один день. Все перейдут снова на прямые продажи где олх не сможет снять налог. Про иностранные платформы и аренду жилья это вообще шедеврально из той же оперы где и налоги на крипту — как контролировать неясно, просто тупая попытка отжать бабла
+
+15
vPrirech
vPrirech
29 апреля 2025, 15:56
#
Мені здається що зелені на стільки «примітивні», щоб не сказати гірше, що в них мізки просто не можуть генерувати стратегічні покращення з яких можна отримувати дозід. Може я не дуже слідкую за процесами в державі, але я не пам’ятаю якісь законопроекти щодо дійсного зняття навантаження … Я бачу лише або зільшення податків, або відкладення їх уплати — все це на фоні корупціонної складової яка вже перестрибнула всіх разом узятих попередників.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 апреля 2025, 17:01
#
Та чорт би з тими «стратегічними покращеннями». Любой закон должен содержать схему контроля за его выполнением. Как олх должен контролировать аренду жилья или прямые продажи не через олх щоставку? Как контролировать иностранные площадки? Как олх должен идентифицировать продавца для подачи в налоговую если он не банк и туда доступ не по паспорту? Такие законопроекты отлично показывают агонию властей когда попытки хапнуть ну хоть ещё что-то по принципу «прокатило? Отлично. Не прокатило? Вычеркиваем» напоминают классический развод на лоха. Если поднятие налогов само по себе конечно неприятно, но логично, то такие вот дурацкие затеи ничего кроме удивления не вызывают.
+
0
godvinik
godvinik
29 апреля 2025, 18:34
#
И тут мы обнаруживаем что дело не в налогах и деньгах, а в тотальном контроле в фашистком цифровом концлагере.
+
+15
JWT
JWT
29 апреля 2025, 15:59
#
Податок на гугл давно діє у нас. І компанії платять його, тому з іноземними платформами питань не буде, або платять, або їх блокують.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 апреля 2025, 17:04
#
Налог на гугл платит сам гугл. Гугл не является налоговым агентом, не собирает ИНН пользователей и т. д. Он предоставляет услуги и платит с них налоги. Тот же ебей или Амазон не ведут деятельности в Украине и не платят никаких налогов. И я крайне сомневаюсь что они будут менять свою систему ради дурацких законов страны третьего мира. Вон рашка тоже много к кому требования предъявляла и что? Сильно исполняют?
+
0
Delaware
Delaware
29 апреля 2025, 17:14
#
Хез — как Эбей и Амазон платят этот налог — но если вы продаете из Украины — то с каждой сделки они его исправно снимают даже с простого физ лица.
+
+15
san4os
san4os
29 апреля 2025, 16:09
#
Не переживайте. ОЛХ не збідніє.
За Україну треба в першу чергу треба переживати, а не за якусь приватну конторку.
+
+118
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 апреля 2025, 16:55
#
Очень очень переживаю за Украину, почему выбран вариант построения экономики дожития когда устраивается забег за налогами за ношенные носки вместо развтия страны, роста ВВП и повышение налоговой базы таким образом. С носков можно собрать копейки, рост ВВП на 1 % даст значительно больше.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
29 апреля 2025, 17:07
#
Конечно, именно поэтому крупнейший бизнес в своей нише, который платил миллионы налогов с тех же платных услуг (и с комиссией за олх доставку) отбрасывают на десяток лет назад. Это определенно поможет экономике в частности и Украине в целом. Так их этих буржуинов.
+
+15
Іво Бобул
Іво Бобул
29 апреля 2025, 15:46
#
Люди повернуться до форумів і там будут продавати
+
+90
Артур М.
Артур М.
29 апреля 2025, 15:47
#
Просто перестануть ОЛХ доставку оформляти, та й все) Воно і зараз вже дві ціни)
+
+15
san4os
san4os
29 апреля 2025, 16:10
#
Для ОЛХ без різниці як купують. Для них головне що продавці платять за розміщення оголошень і за рекламу. І їм цього достатньо
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
29 апреля 2025, 17:09
#
Нет, они свою доставку активно продвигали последние годы, сделали удобной и только тогда ввели комиссию свою в 1%. Но если 1% народ ещё готов платить был за удобство, то вот 10% сверху уже нет.
+
+15
Barrs
Barrs
29 апреля 2025, 15:51
#
Це не правильний заголовок
Для покупцiв на OLX, Prom та Rozetka запровадят податок в 10%

якщо вони протягом року здійснили більше трьох продажів товарів через платформу
Мами маленьких дiтей будуть в захватi
+
0
san4os
san4os
29 апреля 2025, 16:13
#
На Розетці тільки ФОПи можуть торгувати, які на розрахунковий рахунок оплату отримують, їх не стосується це нововведення
+
0
Delaware
Delaware
29 апреля 2025, 16:36
#
Prom принадлежит Розетке. На Проме сейчас может продавать и простое физ лицо не ФОП.
+
0
Три літри
Три літри
29 апреля 2025, 17:24
#
Для покупцiв на OLX, Prom та Rozetka запровадят податок в 10%

Ні, знизять податок ло 5%, бо зараз податок 10%. Не запровадять, не можна запровадити те що вже запроваджено і лише змінюются.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 апреля 2025, 17:51
#
Щас он 0. Будет 5+5. Такое даже такой опытный сотрудник ОП как ты не сможет оправдать)
+
0
Три літри
Три літри
29 апреля 2025, 17:54
#
Щас он 0. Будет 5+5.

Щас він 10% ПДФО + 5% ВЗ

Законопроект стосуєтся саме ПДФО.
Буде 5% ПДФО + 5% ВЗ

Такое даже такой опытный сотрудник ОП как ты не сможет оправдать)

Не треба бути співробітником ОП щоб читати українські закони. Але в сизрані сайт верховної ради не доступний — от ти і пишеш маячню про податки
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 апреля 2025, 18:42
#
0 он щас 0. Щас ни олх ни пром, не собирает никакой налог с физлиц. А по этому закону обязаны будут делать.
+
0
Три літри
Три літри
29 апреля 2025, 17:27
#
Мами маленьких дiтей будуть в захватi

Забув написати вагітні мами маленьких дітей. Вони ж тільки за рахунок продажів старих речей і існують.
+
0
JWT
JWT
29 апреля 2025, 15:54
#
> оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами та автоматично стягуватимуть податки з громадян

> Своєю чергою фізичні особи — продавці мають відкрити окремий рахунок у банку для отримання виплат від цифрових платформ, якщо вони протягом року здійснили більше трьох продажів товарів через платформу, або продали товари чи послуги на суму понад 2 000 євро.

Ну я ще розумію перший пункт (не схвалюю, але розумію). А от останній якийсь маразм.
+
+20
san4os
san4os
29 апреля 2025, 16:17
#
Та ніякого маразму. Люди роками торгують, а ФОПами не зареєстровані.
Якщо займаєшся торгівлею на постійній основі, то або реєтруйся як ФОП 2 група, і плати щомісяця ЕП, ВЗ і ЄСВ, або плати податки як фізособа…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 апреля 2025, 17:10
#
Годами торгуют и три продажи в год это разные вещи.
+
0
Kitytik
Kitytik
29 апреля 2025, 17:23
#
Так фопи торгують на промі і розетці і платять податки та комісії платформи,а податкова хоче ще +10% від продажу. Вони тупо вб’ють решту фоп ,що ще якось трималися,а у людей все менше коштів,тому продажі падають.
+
0
Три літри
Три літри
29 апреля 2025, 17:49
#
Так фопи торгують на промі і розетці і платять податки та комісії платформи,а податкова хоче ще +10% від продажу

ФОПи платять податки в бюджет, а не платформі.

Податкова нічого не хоче, законпроект вносить Кабмін і він хоче знизити податок з 10% до 5%, але зробити платформи податковими агентами тож тепер з ОЛХ доставки податок буде утримувати платформа і вже не потрібно сплачувати його самому. Декларацію треба подавати в будь якому випадку.


Вони тупо вб’ють решту фоп


Для ФОП не змінюєтся взагалі нічого.
+
+148
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 апреля 2025, 16:01
#
Еще раз повторюсь — в Украине строится экономика дожития.

Один из разделов экономики дожития — это не рост ВВП как базы для налогообложения, а поиск где б еще состричь бабла правдами и неправдами.
+
+30
Delaware
Delaware
29 апреля 2025, 16:41
#
Да чего уж там мелочиться — придумывают поборы с продажи частными лицами б\у вещей в т. ч., еще чего-то там и т. п. — сразу запрещайте наличные! Все и всех в банк!
+
0
Voinvoin
Voinvoin
29 апреля 2025, 17:05
#
Хм, на Олх дуже багато ношеного бачили?))) Якщо старі речі продаєш то це ж не на постійній основі)) Як свого часу розповідали по те, що гноблять бідних базарників, але свого часу одне з дорогих весіль, на кількадесят тисяч доларів, в Одесі зіграли власники торгових точок на сьомому кілометрі😆😆 А якщо без гумору, то це більше схоже на вибиття конкурентів торгівельних мереж🤷
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 апреля 2025, 17:58
#
Я продавал печку . прибежали со скоростью звука забрать . Но можно отдельно продать еще трубу , и отдельно что ни будь еще из того что ненужно . И будет 10% первых трех и 23% с последующих .

Еще раз — МЫ СТРОИМ ЭКОНОМИКУ ДОЖИТИЯ .
+
0
3212242
3212242
29 апреля 2025, 18:55
#
Я можу раз на 3 роки зібрати купу мотлоху й продати. То я вже бізнесмен, мені бігти оформляти ФОП і купувати касовий апарат? Платити ЄСВ і подавати звітність? Якщо в мене купили підряд 4 старі дитячі шмотки?
+
0
TAN72
TAN72
29 апреля 2025, 16:52
#
Україна це Європа 🤔
+
+30
KValera
KValera
29 апреля 2025, 17:08
#
Хуже не будет! Хоть поржом! Голосуй по приколу!
+
0
Три літри
Три літри
29 апреля 2025, 17:23
#
Знов фінансовий сайт демонструє що тут працюють одні невігласи.

Податок не запровадять — податок скоротять.

Поточна ставка податку 10%, буде 5%.
+
+15
bonv
bonv
29 апреля 2025, 17:31
#
Шмигаль знову збрехав?
+
0
godvinik
godvinik
29 апреля 2025, 18:45
#
Шмигаль за незаконий карантин ще не відповів
+
+45
bonv
bonv
29 апреля 2025, 17:32
#
Особисті речі теж податком? Щоб неповадно було клоунів вибирати?
+
0
Три літри
Три літри
29 апреля 2025, 17:50
#
Вони і так завжди були під податком. Клоуни не читають закони і потім палають дупами на Мінфіні.
+
+45
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 апреля 2025, 17:59
#
А ну расскажи по какому закону они были под налогом ? Просвяти взрослого дядьку .
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
29 апреля 2025, 18:45
#
Щас тебе расскажут что ты и так обязан был подать декларацию и заплатить с них налог. А добрый потужный упростил тебе жизнь и за тебя теперь это будет делать олх. Слава Потужному и Гетьманцеву!
+
0
bobmarle
bobmarle
29 апреля 2025, 18:43
#
Ахах, я думал это я новости на росии читаю, ан нет, наши новости.
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