Пенсионная реформа: «потянут» ли ее негосударственные фонды

Минсоцполитики запланировало реформу пенсионной системы. Новое законодательство должно вступить в силу с 1 января 2026 года, а осуществление первых пенсионных накоплений — начаться через год после завершения военного положения. Сможет ли Украина внедрить накопительную систему, ЗН рассказал советник НКЦБФР и научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ Сергей Зубик. «Минфин» выбрал главное.

Основу инфраструктуры системы будут формировать Государственный накопительный пенсионный фонд и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). И сразу, учитывая результаты деятельности НПФ на уровне добровольных накоплений, возникают сомнения в их готовности к такой ответственной миссии.

На данный момент НПФ аккумулируют пенсионные взносы, обеспечивают управление (но непосредственно не управляют) пенсионными средствами и осуществляют пенсионные выплаты в пользу участников. Основные недостатки этой модели в первую очередь связаны с:

отсутствием финансовой и других видов юридической ответственности учредителей НПФ, неопределенной концепцией фидуциарных обязанностей органов управления НПФ, несоответствием системы управления в НПФ современным принципам корпоративного управления, элементами которого являются внутренний надзор, прозрачная организационная структура, система внутреннего контроля, обеспечение так называемых ключевых функций и т. д.

С 2003 года более половины НПФ юридически или фактически прекратили свою деятельность. Из 59 НПФ, которые на данный момент включены в соответствующий реестр, пять прекратили подавать отчетность по негосударственному пенсионному обеспечению еще три — находятся в процессе прекращения. Выход из рынка многих пенсионных фондов сопровождался потерей персонифицированного учета, а иногда и пенсионных средств их участников.

По состоянию на первое полугодие 2024 года совокупная стоимость пенсионных активов НПФ составляет лишь 5,3 млрд грн, из которых около половины приходится на активы корпоративного НПФ Национального банка Украины. Пенсионные активы каждого третьего НПФ — менее 1 млн грн.

Учитывая, что система добровольного накопительного пенсионного обеспечения охватывает 886,6 тыс. человек, пенсионные активы, которые приходятся на одного человека, — это лишь немногим более 6 тыс. грн.

Ответственность учредителей НПФ

В силу особого правового статуса этих учреждений, от учредителей не требуется делать взносы и брать на себя какие-либо имущественные обязательства перед ними. Более того, законодательство не устанавливает даже номинальной ответственности за невыполнение учредителями НПФ своих обязанностей.

Последствия ясны: при утрате учредителями интереса к тому «проекту» или при противоправном выводе пенсионных активов «под патронатом» учредителей, последние нередко формально самоустраняются от выполнения своих полномочий, прекращают участвовать в собраниях или выполнять любые другие функции, оставляя НПФ на произвол судьбы.

После такого самоустранения учредителей происходит постепенное разрушение системы корпоративного управления, угасание операционной деятельности и в итоге окончательный коллапс НПФ и потеря пенсионных активов.

Неопределенные обязательства

О том, что третий уровень пенсионной системы «имеет очень неопределенную концепцию фидуциарных обязательств», в свое время отдельно было отмечено еще в Отчете USAID «Основные вопросы реформирования пенсионной системы в Украине».

На практике это означает отсутствие у органов управления НПФ, а прежде всего у совета фонда, который является аналогом наблюдательного совета хозяйственных обществ, реальных, а не декларативных обязанностей действовать в интересах участников.

Члены совета фонда назначаются учредителями, содержатся ими и могут быть досрочно, без каких-либо формальных оснований, выведенные учредителями из состава этого совета.

При полной подчиненности учредителям члены совета фонда являются (и не могут не быть) проводниками интересов в первую очередь именно учредителей. Следовательно, учредители могут навязать совету фонда принятие любых важных для себя решений. В итоге при возникновении конфликта между интересами учредителей и интересами участников НПФ члены совета фонда обычно самоустраняются от исполнения возложенных на них полномочий, оставаясь безразличными свидетелями выведения пенсионных активов или совершения других злоупотреблений, за которыми стоят учредители.

Система управления

Система управления НПФ на законодательном уровне остается архаичной, поскольку не модернизировалась с 2003 года, когда был принят Закон Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении».

С тех пор принципы корпоративного управления, как ориентир для надлежаще функционирующей системы управления в корпоративном секторе, были существенно пересмотрены. Соответствующие изменения принципов корпоративного управления учтены в обновленной Директиве Европейского парламента и Совета (ЕС) о деятельности учреждений профессионального пенсионного обеспечения и надзоре за ними (Директива IORP), которая вступила в силу в 2017 году и положения которой Украина обязана имплементировать.

Актуальные принципы корпоративного управления и положения Директивы IORP дополнительно определяют, какой должна быть структура управления, и содержат указания по их применению. Согласно упомянутым принципам, структура управления НПФ должна предусматривать по меньшей мере назначение в совет фонда независимых членов, создание на уровне совета фонда комитетов по важнейшим вопросам, относящимся к его компетенции, формирование прозрачной организационной структуры управления, внедрение системы внутреннего контроля, обеспечение так называемых ключевых функций, в частности, функции управления рисками, внутреннего аудита и, при необходимости, актуарной функции и т. д.

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Что делать

Важно, что природа каждого из этих недостатков разная, следовательно, риски, вызванные каждым из них, не могут быть перекрыты устранением других недостатков. Следовательно, для надлежащего сохранения пенсионных накоплений требуется, чтобы модель управления пенсионными схемами была лишена каждой из упомянутых проблем.

Поскольку до полной перезагрузки пенсионной системы осталось мало времени, а успех реформы и главное — неприкосновенность накоплений граждан — напрямую зависят от ее непосредственной реализации, пора уделить внимание готовности существующей инфраструктуры НПФ реализовать замысел Минсоцполитики.

Когда, как ни сейчас, следует начать беспристрастное и обстоятельное обсуждение модели организации управления накопительными пенсионными схемами, к которой должны быть привлечены не только участники рынка, но и независимые эксперты и представители ключевых стейкхолдеров, в первую очередь работодателей и профсоюзов.