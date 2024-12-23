Украина запускает пенсионную реформу: почему Польше это удалось со второй попытки

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 декабря 2024, 11:39 Читати українською

Украина запускает пенсионную реформу: почему Польше это удалось со второй попытки

Правительство готовится к принятию комплексной пенсионной реформы. Кроме пересмотра солидарной системы, она предусматривает введение общеобязательной накопительной системы. Как этот путь проходила Польша, ЭП рассказал специалист по инвестиционным вопросам, член Национальной комиссии по ценным бумагам 2015−2021 гг. Александр Панченко.

Впрочем, у накопительной системы есть как поклонники, так и противники.

Необходимость реформы обусловлена демографическими процессами в стране во время войны, а именно: падение рождаемости, массовая миграция украинцев за границу, уменьшение количества трудоспособного населения. К тому же коэффициент замещения (процент от зарплаты, который человек может получать как пенсию) сейчас составляет около 32%. То есть при выходе на пенсию доходы человека падают в три раза.

Как отмечают в правительстве, после проведения реформы солидарная система будет обеспечивать коэффициент замещения зарплаты на уровне 40%, а накопительная — дополнит солидарную еще на 20%, что в итоге будет соответствовать международным стандартам.

Почему Польша планировала пенсионную реформу

В середине 90-х расходы на солидарные пенсии в Польше достигали 14−15% ВВП (в Украине к началу войны — 9,5% ВВП (2021 г.). В то же время размер ставки отчислений в Пенсионный Фонд составил 45% от фонда заработной платы, а средний возраст ухода на пенсию составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Пенсионная система страны столкнулась с проблемами, присущими украинским реалиям: растущий дефицит Пенсионного фонда, актуарно несбалансированный бюджет, старение населения, падение рождаемости и т. д. Корректировки пенсионной системы были неэффективными, необходимы были системные изменения.

При таких условиях (кстати, менее критические для Польши того времени, чем сегодня для Украины), правительство страны приняло решение о необходимости реформы и внедрения многоуровневой пенсионной системы.

Три уровня системы и децентрализованное накопление

Реформа пенсионного обеспечения Польши произошла в 1999 г. Ее суть заключалась в переходе от одноуровневой (солидарной) пенсионной системы к многоуровневой, с совокупным уровнем отчислений граждан на пенсии в размере, который к тому моменту снизили до 19,52%. Система выглядела так:

  • Обязательный первый уровень. Отчисления в солидарную систему со ставкой налога (взноса) — 12,22% от заработной платы.
  • Обязательный второй уровень. Отчисления в накопительную систему со ставкой взноса — 7,3% от заработной платы.
  • Добровольный третий уровень. Добровольные отчисления, где участник самостоятельно определяет ставку взноса, которую перечисляет в негосударственные пенсионные фонды, индивидуальные пенсионные счета (2004 г.).

Первый уровень был обязательным для граждан в возрасте 50 и более лет. Граждане 31−50 лет выбирали между вариантами: 1-й + 2-й уровень, или только 2-й уровень. Для тех, кому 31 год и младше, были обязательны 1-й и 2-й уровни.

В результате реформы ожидалось:

  • Достичь восстановления финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.
  • Стимулировать граждан к активному долголетию (дольше работать и откладывать).
  • Уменьшить пенсионные выплаты из солидарной системы в сторону актуарной справедливости (когда сумма взносов, уплаченных возрастными группами в течение трудовой жизни, равна сумме выплат, полученных в период пребывания на пенсии).
  • Разграничить роль перераспределения и замещения дохода: — минимальная пенсионная выплата финансируется из государственного бюджета; — дополнительные пенсионные выплаты финансируются из накопительной системы.
  • Расходы на переходный период должны быть профинансированы за счет поступлений от приватизации, накоплений в пенсионной системе и из государственного бюджета.

Накопительная пенсионная система была децентрализованной.

На старте она состояла из 19 пенсионных фондов, большинство из которых основали известные международные корпорации с опытом управления пенсионными средствами. Государство не участвовало в управлении и не выступало учредителем ни одного частного пенсионного фонда. Тот факт, что пенсионными фондами руководили международные корпорации с репутацией, способствовал доверию населения.

Как внедрялась реформа

Запущенная система была достаточно эффективной. Об этом свидетельствуют данные об активах и взносах, а также сравнение доходности пенсионных фондов с инфляцией. «Прогнозы» скептиков и противников относительно невозможности обеспечить доходность вкладов больше инфляции или их сохранность от злоупотреблений не оправдались. Средняя доходность с 2000 по 2013 гг. составила 9,79%, в то время как средний показатель инфляции за этот период был 3,32%.

Первые изменения произошли в мае 2011 года, когда ставку вкладов в накопительную систему снизили с 7,3 до 2,3%, а разницу в 5% от зарплаты направили в солидарную систему.

Вторая часть изменений произошла в 2014 г., когда вступил в силу новый закон о пенсионной реформе. Согласно закону 2014 г., обязательный второй уровень индивидуальных счетов стал добровольным для всех новых участников трудовой деятельности. Также, согласно закону от 2014 г., облигации из открытых пенсионных фондов были перенесены на специальный счет в Управление социального страхования (солидарная система), при этом акции остались в фондах.

В течение трех месяцев поляки должны были решить, оставлять ли свои пенсионные сбережения в фондах или экономить на пенсию только в Управлении соцстраха. Если же этого они не сделали — весь их пенсионный взнос продавался в солидарную систему. По оценкам польского правительства, передача всех инвестиций в государственных облигациях, которые составляли около 51,5% активов, находящихся в распоряжении открытых пенсионных фондов, должны были уменьшить государственный долг примерно на 9,3% от ВВП в 2014 году.

Таким образом, состоялась передача всех инвестиций в государственных облигациях от открытых пенсионных фондов 2-го уровня к солидарной системе и изменение инвестиционных возможностей для открытых пенсионных фондов. Так, 3 февраля 2014 г. правительство перечислило около 153 млрд злотых (50,71 млрд долл. США) в активах от открытых пенсионных фондов второго уровня в Государственное учреждение социального страхования (ZUS). Средства от передачи государственных облигаций в ZUS были зачислены на специальные индивидуальные субсчета в ZUS, и, соответственно, учитываются при назначении пенсии по возрасту из солидарной системы.

Почему Польша сделала «шаг назад»

Из-за вызовов кризисного периода, в т. ч. невозможность польской экономики выдержать «расход» переходного периода, в течение которого накопительная пенсионная система заработала бы на полную мощность, правительство по факту отказалось от введения накопительной пенсионной системы.

Из-за изменения пропорций в сторону солидарной системы повысился риск нероста или неиндексации пенсий.

Произошло снижение роли пенсионных фондов, как внутренних институциональных инвесторов. Пенсионные фонды были крупными игроками на бирже, как следствие, волатильность Варшавской биржи выросла. Пенсионные фонды меньше привлекались к размещению бумаг на первичном рынке.

Именно поэтому «сворачивание» накопительной пенсионной системы в 2011—2014 году в конце концов стало не точкой, а лишь запятой перед дальнейшим возвращением правительств Польши к развитию накопительной системы. Уже в 2018 году, поняв негативные последствия предыдущих решений, правительство Матеуша Моравецкого ввело обязательную накопительную программу — Программу капитала работников (индивидуальные пенсионные счета).

Какой была вторая попытка

Закон «О программах капитала работников» (Pracownicze Programy Kapitałowe — РРК) от 2018 г. устанавливал новенькую схему профессиональных пенсионных скоплений. Она охватила всех наемных работников по трудовому договору, в возрасте 19−55 лет (около 11,5 млн человек). Польское правительство изучило прошлые ошибки и сделало ряд изменений в накопительной системе:

  1. Разрешено добровольно вступать в накопительную систему (РРК) работникам в возрасте 55−70 лет. Раньше такой возможности не было, что значительно ограничивало участие граждан предпенсионного возраста в формировании накоплений.
  2. Установлены обязательные взносы не только для работника, но и для работодателя.
  3. Введена система автозаписи (auto-enrolment), при которой у участника есть возможность отказаться от участия, но государство с периодичностью в 4 года возобновляет его участие.
  4. Введена система фондов жизненного цикла (lifecycle funds). При присоединении к накопительной системе работники были автоматически размещены в одном из пяти фондов жизненного цикла, которые соответствовали дате их рождения. Фонд проводит инвестиционную политику, в соответствии с возрастом своих участников, и должен менять свои инвестиции вместе с изменением возраста участников.

Правительство также предусмотрело определенные этапы для внедрения новой реформы, в зависимости от размера предприятий. Первыми присоединялись крупные предприятия, затем средние и впоследствии малые. Размер взносов в РРК был установлен следующим:

Самое главное изменение произошло в трансформации источников уплаты взносов. Теперь это не государство (как часть социального налога 19,52%), а работник по добровольному проявлению, и работодатель, который обязан платить со взносы, если этого хочет работник.

Работники с заработной платой ниже 120% минимальной зарплаты платили уменьшенные обязательные взносы, но не менее 0,5% зарплаты. Дополнительная доплата осуществляется из Госфонда труда. Это включает первоначальный поощрительный одноразовый взнос 250 злотых (€60) и годовой платеж 240 злотых (€57) для тех, кто делает вклад.

Как работает пенсионная система Польши сейчас

Система пенсионных накоплений РРК работает и сегодня по следующим основным принципам:

  • Источниками для уплаты взносов являются деньги работника и работодателя.
  • Работодатели выбирают управляющего активами из перечня: компании по управлению активами; общие пенсионные общества, пенсионные общества работников, страховые компании (имеющие опыт работы с фондом страхового капитала).
  • Структура инвестиционного портфеля настраивается, в соответствии с этапом жизни участника (life-cycle funds), а инвестиционный горизонт устанавливается на фиксированную дату (2030, 2035, 2040 и т. п.): где чем короче срок, тем меньше доля акций в портфеле.
  • Выплаты по РРК могут осуществляться по достижении участником 60 лет.
  • Стандартной выплатой является одноразовое снятие 25% средств (не облагаемых налогом), а остальное можно снять в виде пенсионных выплат в течение 10 лет.
  • Всю сумму можно получить единоразово, но будут облагаться налогом 75% сбережений на РРК. Сбережения можно использовать для покупки аннуитета у страховой компании.
  • У сотрудников есть возможность отказаться или снова присоединиться к плану РРК. Отказавшиеся работники будут автоматически повторно зарегистрированы через четыре года после отказа (auto-enrollment). То есть новая программа одновременно является и обязательной, и добровольной.

Каких результатов удалось достичь

Согласно официальной информации на сайте, за 5 лет работы новой системы РРК достигнуты следующие результаты (по состоянию на 30.11.2024):

  • Стоимость чистых активов фондов — 28,94 млрд злотых.
  • Количество активных учетных записей PPK — 4,35 млн.
  • Общее участие работников в PPK составляет 49,7% от всех работающих.
  • Участвующие предприятия — 326 тыс. компаний.
  • Средний возраст участников РРК — 39 лет.

Новая система еще не охватывает 100% работников, поскольку предоставлена возможность отказаться. А поскольку польское правительство ранее предпринимало непопулярные шаги по сокращению системы, то участники возвращаются медленно. Два года назад, к концу 2022 г. было 34,3% участия и 2,8 млн. участников. Альтернативы пенсионным накоплениям не существует, поэтому количество участников и дальше будет расти.

Читайте также: 43% украинцев получают пенсии менее $100. Четверть — $66

Важные уроки для Украины

Опыт Польши показывает, что, хотя страна и проходила период сворачивания реформы, но все же поняла негативные последствия этого решения, прошла определенную эволюцию и вернулась к полноценному функционированию накопительной пенсионной системы. Этот пример может дать нам ценные уроки, которые следует учесть при внедрении накопительной системы:

  • Источниками взносов должны быть средства работника и работодателя.
  • Работники должны обязательно за себя платить взносы, потому что только это делает их сознательными участниками и способствует улучшению их финансовой грамотности.
  • Необходимо предоставить всем категориям граждан возможность участия.
  • Отказ от участия может быть оформлен на условиях автозаписи с периодическим возвратом участника в систему (auto-enrollment).
  • Нужно предусмотреть пенсионные выплаты до 100% от суммы, но с определенными условиями.

Самая адаптивная инвестиционная стратегия — система фондов жизненного цикла (lifecycle funds), которая зависит от возраста участников.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+30
TAN72
TAN72
23 декабря 2024, 11:57
#
Лохотрон.
+
+15
neverice
neverice
23 декабря 2024, 12:35
#
Солідарна система працює в будь-яких умовах і мало залежить від інфляції. Але здатна лише забезпечити мінімальну пенсію. І що далі, то меншу, бо відношення кількісті пенсіонерів до працюючих буде лише зростати. В наших умовах 1:1 взагалі нереально мати пенсію більше, ніж середній пенсійний внесок. А кого влаштує пенсія в 1800 грн?
Тож, всі давно зрозуміли, що вихід лише в накопичувальній частині, яка зможе дотягнути рівень до хоч якогось пристойного. Але для цього необхідно мати дві обов’язкові умови — дохідність, що стабільно перевищує рівень інфляції та інструменти для інвестування, щоб забезпечити пенсійні фонди можливістю для інвестицій. І з обома пунктами у нас проблемка (в Польщі скоріш всього було те саме). Тому накопичувальний рівень насправді вирішує, але він має розвиватись повільно, разом із фондовими інструментами.
+
+15
bosyak
bosyak
23 декабря 2024, 13:17
#
Все це можна робити і самому, без всіляких фондів. Але треба розуміти що саме робити.
+
+30
Я_ __
Я_ __
23 декабря 2024, 13:01
#
«Водночас розмір ставки відрахувань до Пенсійного Фонду становив 45% від фонду заробітної плати»

Балика вам на клика, а не такий відсоток відрахувань)

«Працівники мають обов’язково за себе сплачувати внески, бо тільки це робить їх свідомими учасниками та сприяє покращенню їх фінансової грамотності.»

Це на кого розраховано?)) Яким чином той факт, що ти платиш пів життя певний відсоток своїх грошей, щоб потім отримувати порядка 100 доларів на місяць (і то вже не гарантовано) сприяє «фінансовій грамотності»?)))

Краще відмініть цю парашу з пенсійним фондом, певним категоріям людей краще отримувати зараз котлету побільше, бо якби молоді вже зараз кажуть, що в майбутньому на пенсії не розраховуйте)) то якраз фінансова грамотність передбачає використання фінансових інструментів, в тому числі крипту (котра ну де факто заборонена в Україні, хоча де юре заборони немає) акції (але постановою НБУ люди втратили можливість купляти акції іноземних емітентів через банки), то це напевно держава так «сприяє» фінансовій грамотності людей?))

Хто взагалі ще розраховує на пенсію?))
Відповідь занадто очевидна.
А тепер скажіть, чи хотіли б, щоб ось ці відрахування, додавали вам до зп вже зараз, щоб ви могли їми розпоряджатися і маючи певний рівень фін.грамотності обирати інвестиційні активи?
Чи все-таки вам подобається, що ви все життя недоотримуєте коштів, а потім отримуєте по 100 доларів на місяць (ну якщо в середньому)?)
Тут кожен сам собі відповість.
+
0
neverice
neverice
23 декабря 2024, 13:19
#
Це так здається, поки до пенсії далеко. А коли на пенсію вийдуть 10, 100, 700 тисяч людей, які не мають жодної копійки заощаджень, то якось вже буде не так гарно виглядати ідея, що всі вони повинні були самі навчитись фін грамотності та забезпечити собі старість.
На справді, зараз у нас так працює — всім гарантовані мінімальні гроші, хто хоче більше — потурбуйтесь самі.
+
0
Karin77
Karin77
23 декабря 2024, 13:29
#
Да хоча б ті ж самі депозити…всі ж вміють їмі користуватися та поступово докладати гроші і накопичувати з роками
+
0
asdf2024
asdf2024
23 декабря 2024, 13:31
#
Ага вот только пенсии и зарплаты в Польше не такие нищинские как у нас.
+
0
Я_ __
Я_ __
23 декабря 2024, 13:32
#
Шо банки, шо страхові компанії, шо ось ця пенсійна фондова параша — по суті як піраміда, якщо всі захочуть забрати раптово свої кошти з банку — банк їх не видасть, страхові теж зацікавлені в тому, щоб не віддавати вам гроші і доводити, що у вас не страховий випадок, ну, а пенсійна піраміда зацікавлена в отриманні від вас коштів протягом вашого життя і по суті, якщо ви працюєте з 20 до 60, то за 40 років ви віддавали одну суму, а якщо ви в 80 відкиснете, то ви так і так не отримуєте ті гроші, котрі сплачували в пенсійний фонд, і само собою, ваші родичі не отримують повну суму тих виплат, лише частково і всього пару місяців.
+
0
sacha2222
sacha2222
23 декабря 2024, 14:15
#
Пенсійні фонди повинні бути захищені від шахрайських дій. За часів перебування Гонтарєвоі на посаді голови Національного банку України вище згаданий персонаж використовуючи своє службове становище розікрала недержавний пенсійний фонд Національного банку України. Наразі ніякої відповідальності за вищезгаданий злочин Гонтарева не понесла.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами