НБУ не будет предоставлять доступ ведомствам к банковской тайне без решения суда

Национальный банк отрицает предоставление бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа. Об этом заявили в Нацбанке в ответ на заявление министра финансов Сергея Марченко.

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Позиция НБУ

По решению суда правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, но для этого им необходимо привести доводы обоснованности, целесообразности и наличия оснований для получения такой информации, что является важным предохранителем для ограничения доступа контролирующих органов к частной информации о личность", — подчеркнули в НБУ.

Определение границ правовой охраны банковской тайны всегда требует тщательного взвешивания частного и публичного интересов: с одной стороны — право клиента банка на конфиденциальность, с другой — общественные интересы, в том числе предупреждение и расследование преступной деятельности.

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«Важно подчеркнуть, что общественно значимая цель не оправдывает разглашение банковской тайны автоматически и в любом случае», — отметили в Нацбанке.

Там напомнили, что в странах Европейского Союза защита частной собственности, в частности, персональных финансовых данных, является неотъемлемой частью верховенства права, а любое необоснованное расширение доступа к банковской информации ставит под угрозу фундаментальные права граждан и противоречит европейским ценностям.

Чтобы отвечать действующим требованиям ЕС по обмену конфиденциальной информацией в банковской сфере, Украина приближает свое законодательство к практике Евросоюза и совершенствует правовую защиту персональных данных и банковской тайны, отметили в НБУ.

«Значение института банковской тайны не менее важное, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности, которая составляет фундамент доверия в обществе. Национальный банк каждый раз отмечает безусловную важность сохранения института банковской тайны с целью гарантирования защиты тайной информации о клиентах банков, по сути их собственной конфиденциальной информации, с целью сохранения доверия к банковской системе высоком уровне», — сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что сохранение банковской тайны остается одной из принципиальных задач Национального банка, которое приобретает особую актуальность в свете интеграции Украины в ЕС, где банковская тайна также является очень важной сущностью и институтом.