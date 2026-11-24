Суд Милана ввел на один год внешнее управление итальянским подразделением британского финтеха Revolut из-за серьезных недостатков в системе противодействия отмыванию средств. По данным правоохранителей, счета необанка использовали лица, подозреваемые или осужденные за финансовые преступления, в том числе связанные с итальянскими мафиозными группировками. Из-за недостаточного контроля в 2021—2026 годах они смогли скрыть финансовые потоки на €41,9 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда от 12 ноября 2026 года.

Revolut попал под судебный контроль в Италии

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Что обнаружили правоохранители

Следствие установило, что недостатки системы финансового мониторинга Revolut позволяли клиентам совершать операции, которые должны были привлечь внимание банка.

Как следует из судебного решения, в течение 2021−2026 годов другие финансовые учреждения подали 265 сообщений о подозрительных операциях этих клиентов. В то же время Revolut Bank UAB не предоставил ни одного.

Итальянская финансовая полиция также выявила возможные нарушения при идентификации клиентов и хранении информации. По результатам проверки 2024 года правоохранители заявили о более миллионе нарушений процедур надлежащей проверки клиентов и хранения данных, а также о 60 случаях несообщения о подозрительных операциях.

Отдельное расследование касалось налогового мошенничества, в рамках которого через счета Revolut в 2023—2025 годах прошло более 4,6 млн евро.

В целом итальянская финансовая полиция реконструировала операции по переводу, сокрытию или перенаправлению средств на €76,5 млн. Этот показатель охватывает более широкий объем исследованных операций, чем €41,9 млн, связанные с 24 лицами.

Какие ограничения ввели для Revolut

Суд назначил двух администраторов, которые в течение года будут контролировать работу итальянского подразделения Revolut и устранить недостатки в системе финансового мониторинга.

Компания должна выполнить план по 15 мерам по усилению внутреннего контроля.

Администраторы должны представить предварительный отчет в течение 30 дней, а комплексную оценку системы противодействия отмыванию средств — в течение 90 дней.

В то же время Revolut не подозреваемый в уголовном производстве. Введенный судом контроль носит превентивный характер и касается деятельности банка в Италии.

Компания заявила, что будет полностью сотрудничать с итальянскими властями и продолжит совершенствовать системы мониторинга транзакций.

Обслуживание физических и корпоративных клиентов в Италии продолжается в обычном режиме.

Шведская полиция также выявила риски

Проблемы Revolut с финансовым мониторингом привлекли и правоохранителей Швеции.

В октябре 2026 года шведская финансовая полиция сообщила, что российские организованные преступные группировки используют необанки, в частности Revolut, для перевода средств за границу.

Как сообщает Financial Times, шведские стражи порядка проанализировали подозрительные транзакции, связанные с отмыванием средств российского происхождения, общим объемом около €259 млн.

Revolut оказался одним из самых распространенных каналов перемещения таких средств за пределы Швеции. Часть операций была связана с конвертацией денег в криптовалюты.

Среди факторов риска стражи порядка называют быстрое дистанционное открытие счетов, недостаточную проверку клиентов и возможность совершения криптовалютных операций.

Почему Revolut не получил разрешение в Украине

Как ранее писал «Минфин», Revolut пытался выйти на украинский рынок в феврале 2025 года. Компания планировала обслуживать украинцев через литовский Revolut Bank UAB, имеющий банковскую лицензию в Европейском Союзе.

Однако Национальный банк Украины подчеркнул, что европейская лицензия не дает автоматическое право на ведение банковской деятельности в Украине.

По украинскому законодательству иностранный банк должен получить соответствующую лицензию или открыть аккредитованный филиал.

В феврале 2025 года НБУ сообщал, что Revolut Bank UAB не получал разрешений, не подавал соответствующие заявки и не проходил процедуру лицензирования.

В конце концов Revolut сообщил о закрытии счетов украинских резидентов до 22 февраля 2026 года.

В апреле 2026 года представитель Revolut Виктор Стопа заявил, что компания сохраняет интерес к украинскому рынку и продолжает диалог с Нацбанком.

Что означают проверки

Расследования в Италии и Швеции обращают внимание на риски быстрого масштабирования цифровых банков, которые обслуживают миллионы клиентов в разных странах.

Для регуляторов возникает вопрос, насколько системы идентификации клиентов и мониторинга транзакций соответствуют темпам роста таких финансовых учреждений.

Итальянское судебное решение может усилить регуляторное внимание к Revolut и в других странах. В то же время, нет подтверждений, что именно выявленные в Италии нарушения стали причиной отсутствия украинской лицензии. Позиция НБУ основывалась на требованиях украинского законодательства о доступе иностранных банков к рынку.