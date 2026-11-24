Греция рассматривает возможность создания нового грузового маршрута между Украиной и Средиземноморьем, который позволил бы перевозить украинское зерно на международные рынки через порт Александруполис. Проект предусматривает двустороннее железнодорожное и автомобильное сообщение, которым в Украину могли бы доставлять горючее, оборудование и строительные материалы. Реализация плана будет зависеть от расширения железнодорожных мощностей и преодоления ряда инфраструктурных ограничений, пишет Το Βήμα.

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Греция хочет присоединиться к экспорту украинского зерна

Идею вовлечь Грецию в перевозку украинского зерна прорабатывали еще в 2023 году, однако тогда проект не реализовали. Теперь к нему вернулись на межправительственном уровне.

Во время Международной выставки в Салониках в сентябре Министр инфраструктуры и транспорта Греции Христос Димас встретился с заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Артемом Рыбченко. Как сообщает греческое издание To Vima, стороны обсудили экспорт украинского зерна на международные рынки. Переговоры продолжили диалог, который греческий министр ранее начал со своим украинским коллегой Сергеем Деркачем в июне.

По замыслу, основой нового маршрута станет порт Александруполис на севере Греции. Также рассматривается возможность привлечения порта Салоники. Греческое правительство хочет расширить грузовые функции Александруполиса, уже имеющего стратегическое значение для военной логистики США и НАТО и являющегося одним из узлов Вертикального газового коридора.

Планы транспортного сообщения опираются на договоренность между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Владимиром Зеленским, достигнутую в сентябре 2025 года. Она предполагает создание транспортной оси Александруполис — Одесса с использованием возможностей коридора Балтийское море — Черное море — Эгейское море.

Почему Греция важна для нового маршрута

Развитие этого сообщения соответствует более широким планам Греции по участию в трансъевропейских транспортных сетях. Страна стремится усилить связи Северной и Восточной Европы с Эгейским и Средиземным морями, используя географическое расположение своих портов и возможности греческого морского транспорта.

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз уделяет особое внимание транспортным связям между странами по направлениям Север — Юг и Запад — Восток. В 2024 году ЕС пересмотрел регламент о трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), изменив маршруты и названия отдельных коридоров с учетом новых обстоятельств.

Греция входит в два таких коридора. Первое соединяет Западные Балканы с Восточным Средиземноморьем. Второй — Балтийское море, Черное море и Эгейское море — имеет непосредственное значение для украинско-греческого транспортного проекта.

Коридор BBA включает 13 стран. В него входят 11 членов ЕС: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Украина и Молдова также связаны с этим маршрутом, хотя пока не являются членами Евросоюза. Коридор простирается от Хельсинки до Никосии.

В долгосрочной перспективе его развитие может укрепить роль Греции и ее портов как связующего звена с экономическим коридором Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC).

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Какие грузы будут перевозить в обоих направлениях

Новый маршрут должен решать не только задачи по экспорту украинской аграрной продукции. Для экономической целесообразности важно обеспечить грузопоток и в обратном направлении.

По информации To Vima, представители обеих стран подчеркивают, что перевозки должны быть двусторонними. Украина заинтересована в доставке зерна на международные рынки, но в то же время требует импорта товаров.

В частности, из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украине требуется дизельное топливо, в том числе зимнее, пригодное для использования при экстремально низких температурах. Среди других грузов, которые могут перевозить в Украину, — электротехническое оборудование и строительные материалы.

Именно такие встречные поставки, по оценке представителей двух стран, должны обеспечить движение грузов по обоим направлениям и сделать маршрут экономически выгодным.

Железная дорога: главные технические ограничения

Пилотные перевозки зерна и других товаров по железной дороге уже рассматривают как технически возможные. По информации греческого издания, к ним могут присоединиться Hellenic Train и GFR Hellas — подразделение румынской компании GFR, крупнейшего частного железнодорожного оператора Центральной и Южной Европы.

Однако для экономической целесообразности маршрута имеющихся железнодорожных возможностей недостаточно. Представители власти считают, что количество грузовых поездов по направлению с юга на север нужно увеличить до двух-трех в день. Также к проекту должны подключиться греческие предприятия.

Дополнительным усложнением станет запланированное закрытие моста через Дунай между болгарским Русе и румынским Джурджу. Движение по мосту планируют прекратить с апреля по декабрь 2027 года. Он расположен на болгарско-румынском участке маршрута, поэтому его закрытие касается железнодорожного сообщения, рассматриваемого для перевозки украинских грузов.

Предусматривающие автомобильные перевозки

Автомобильный транспорт также может стать частью нового маршрута, хотя такие перевозки дороже железнодорожных.

По действующим правилам греческие и украинские перевозчики могут совершать двусторонние рейсы без транзитного разрешения. В то же время, есть ограничения на внутренние перевозки по территории Греции.

К примеру, доставлять груз из Александруполиса в другой пункт внутри страны могут только греческие компании. Это правило необходимо учитывать при организации автомобильной части маршрута.

Напомним