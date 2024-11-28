Главное за четверг: Ракетная атака на Украину, «историческое» повышение налогов и украинская нумизматика

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро макрофинансовой помощи за счет замороженных российских активов.

Отзыв октября: за что действительно Прокредитбанк арестовал счет клиента и какие условия выставил для его разблокирования

Юристы часто советуют сотрудничать с банками и иметь готовые все необходимые документы, которые может запросить банк, однако, оказывается, бывают и такие требования от банков, которые выполнить очень сложно или невозможно. Отзыв Polaris0308 о Прокредитбанке может быть полезен тем нашим читателям, которые проходят через длительный финмониторинг банков, и вот почему.

Зеленский подписал госбюджет Украины на 2025 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год.