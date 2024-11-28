Украинская нумизматика: 3 «патриотических» монеты, которые подорожали в 2−12 раза
Главное за четверг: Ракетная атака на Украину, «историческое» повышение налогов и украинская нумизматика
Сегодня поговорим о трех памятных монетах на тему украинской истории, которые оказались очень удачной инвестицией для их владельцев.
Закон об «историческом» повышении налогов подписан президентом
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11416-д об «историческом» повышении налогов. Он вступит в силу с 1 декабря.
ЕС и Украина согласовали выплату 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро макрофинансовой помощи за счет замороженных российских активов.
Отзыв октября: за что действительно Прокредитбанк арестовал счет клиента и какие условия выставил для его разблокирования
Юристы часто советуют сотрудничать с банками и иметь готовые все необходимые документы, которые может запросить банк, однако, оказывается, бывают и такие требования от банков, которые выполнить очень сложно или невозможно. Отзыв Polaris0308 о Прокредитбанке может быть полезен тем нашим читателям, которые проходят через длительный финмониторинг банков, и вот почему.
Зеленский подписал госбюджет Украины на 2025 год
Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год.
Ракетная атака на Украину: Повреждения зафиксированы в 14 регионах
Спасатели ликвидируют последствия массированного российского удара по территории Украины 28 ноября, есть повреждения в 14 регионах.
Видео: Доллар сдает позиции после новых назначений Трампа. Повлияет ли это на курс доллара в Украине?
Энергетика под массированным ударом: В Украине ввели экстренные отключения света
Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты проходят по всей Украине.
Комментарии