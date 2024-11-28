Рятувальники ліквідовують наслідки масованого російського удару по території України 28 листопада, є пошкодження у 14 регіонах. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Ракетна атака на Україну: Пошкодження зафіксовані у 14 регіонах
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Масована ракетна атака
«Російські війська зранку атакували столицю та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області», — ідеться у повідомленні.
У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.
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Об'єкти інфраструктури
Пошкоджені об'єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
Зранку ворог вкотре атакував обʼєкти «Групи Нафтогаз».
Заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик розповів, що в області були атаковані два об'єкти енергетики.
Як результат, у Львівській області 394 населених пунктів — повністю без світла, близько тисячі — частково.
Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що Рівненщина оговтується від ранкової ракетної атаки ворога.
«Ціллю був об'єкт енергетичної інфраструктури. Попередньо — люди не постраждали», — уточнив він.
За його інформацією, без електропостачання в області зранку був 681 населений пункт.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що через масований обстріл в Україні сьогодні ввели екстрені відключення світла.
Сили протиповітряної оборони станом на 10:30 четверга, 28 листопада, збили 76 крилатих та три керовані авіаційні ракети, а також 35 безпілотників.
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