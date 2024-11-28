Українська нумізматика: 3 «патріотичні» монети, які подорожчали у 2−12 рази
Головне за четвер: Ракетна атака на Україну, «історичне» підвищення податків та українська нумізматика
Сьогодні поговоримо про три пам'ятні монети на тему української історії, які виявились дуже вдалою інвестицією для їхніх власників.
Закон про «історичне» підвищення податків підписаний президентом
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про «історичне» підвищення податків. Він набуде чинності з 1 грудня.
ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів
Україна та ЄС підписали меморандум про надання Києву 18,1 млрд євро макрофінансової допомоги за рахунок заморожених російських активів.
Відгук жовтня: за що насправді Прокредитбанк арештував рахунок клієнта і які умови виставив для його розблокування
Юристи часто радять співпрацювати з банками та мати напоготові всі необхідні документи, які може запитати банк, однак, виявляється, бувають й такі вимоги від банків, які виконати дуже складно, або неможливо. Відгук Polaris0308 про Прокредитбанк може бути корисним тим нашим читачам, які проходять через тривалий фінмоніторинг банків, і ось чому.
Зеленський підписав держбюджет України на 2025 рік
Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік.
Ракетна атака на Україну: Пошкодження зафіксовані у 14 регіонах
Рятувальники ліквідовують наслідки масованого російського удару по території України 28 листопада, є пошкодження у 14 регіонах.
Відео: Долар здає позиції після нових призначень Трампа. Чи вплине це на курс долара в Україні?
Енергетика під масованим ударом: В Україні ввели екстрені відключення світла
Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні.
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