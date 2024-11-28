Головне за четвер: Ракетна атака на Україну, «історичне» підвищення податків та українська нумізматика

Україна та ЄС підписали меморандум про надання Києву 18,1 млрд євро макрофінансової допомоги за рахунок заморожених російських активів.

Відгук жовтня: за що насправді Прокредитбанк арештував рахунок клієнта і які умови виставив для його розблокування

Юристи часто радять співпрацювати з банками та мати напоготові всі необхідні документи, які може запитати банк, однак, виявляється, бувають й такі вимоги від банків, які виконати дуже складно, або неможливо. Відгук Polaris0308 про Прокредитбанк може бути корисним тим нашим читачам, які проходять через тривалий фінмоніторинг банків, і ось чому.

Зеленський підписав держбюджет України на 2025 рік