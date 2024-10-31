НБУ к концу года ожидает рост инфляции до 9,7%

Национальный банк ожидает, что уровень инфляции к концу года ускорится до 9,7%. В то же время, прогнозирует ее снижение весной 2025 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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Рост инфляции

Так, отмечается, что в сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом исчислении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре.

В Нацбанке подчеркивают, что усиление ценового давления во втором полугодии 2024 было ожидаемым. В то же время рост показателей как потребительской, так и базовой инфляции (7,3% г/г в сентябре) оказался выше прогнозируемого.

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К тому же такой динамике способствовало удорожание продовольственных товаров в результате хуже, чем ожидалось, урожаев различных сельскохозяйственных культур и связанного с этим роста стоимости сырья для пищевой промышленности.

Ускорение инфляции также обусловливалось дальнейшим увеличением производственных затрат, в том числе электроэнергией и оплатой труда, и курсовыми эффектами вследствие ослабления гривни в предыдущие периоды.

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Несмотря на рост инфляции за последние месяцы, инфляционные ожидания экономических агентов оставались достаточно устойчивыми и контролируемыми, хотя и маржинально ухудшились.

Когда ждать снижения инфляции

Весной 2025 инфляция начнет снижаться. Замедлению темпов роста цен в следующем году будет способствовать взвешенная монетарная политика НБУ, ослабление внешнего ценового давления, улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев.

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Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года и ее приведение в 5% в 2026 году.