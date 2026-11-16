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16 ноября 2026, 15:38 Читати українською

Куда можно будет улететь из Европы в 2027 году: новые рейсы в Белиз, Занзибар, Латинскую Америку и США

В 2027 году авиакомпании расширят сеть международных рейсов из Европы: появятся новые прямые маршруты в Латинскую Америку, Африку, Северную Америку и популярные европейские курорты. О новых направлениях, которые уже внесли в расписание на 2027 год, сообщает Euronews.

В 2027 году авиакомпании расширят сеть международных рейсов из Европы: появятся новые прямые маршруты в Латинскую Америку, Африку, Северную Америку и популярные европейские курорты.
Новые авиарейсы 2027 года
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Среди самых заметных новинок — первый прямой рейс между Женевой и Латинской Америкой, сообщение Франкфурта с Белизом и сверхдальнейший перелет Сидней — Лондон.

Маршруты будут запускаться как крупными международными перевозчиками, так и бюджетными авиакомпаниями Ryanair, easyJet и Wizz Air.

Март: новые рейсы в Испанию, Египет и Италию

Одним из первых новых направлений станет рейс норвежской авиакомпании Norwegian из Осло в Севилью. Его запустят 24 марта с частотой дважды в неделю. Маршрут будет работать до 16 июня, а затем возобновится с 18 августа по 30 октября. Летом перевозчик также соединит Копенгаген из Сантьяго-де-Компостела.

29 марта Brussels Airlines откроет прямое сообщение между Брюсселем и Каиром. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю. Сначала маршрут будет сезонным, но авиакомпания рассматривает возможность сделать его круглогодичным.

Wizz Air в марте откроет рейсы из Неаполя в Палермо, Ниццу, Базель и Геную.

Среди других новинок месяца:

  • Aeroméxico — Мехико — Милан (с 28 марта, четыре рейса в неделю);

  • Aeroméxico — Гвадалахара — Париж (с 13 апреля, три рейса в неделю);

  • Eurowings — Штутгарт — Копенгаген и Мадрид, а также Ганновер — Венеция (с 28 марта);

  • Lufthansa — Франкфурт — Токио (Нарита), ежедневно с 28 марта;

  • ITA Airways — Рим — Каракас, трижды в неделю с 30 марта.

Ryanair также добавит рейс Шаннон — Милан-Бергамо с 28 марта.

Апрель: первый прямой рейс из Женевы в Латинскую Америку.

Одной из главных авиационных новинок весны станет маршрут LATAM Airlines Brasil между Сан-Паулу и Женевой. Его запустят в апреле с частотой три раза в неделю. Это будет первое прямое авиасообщение между Женевой и Латинской Америкой.

Американская United Airlines в рамках наибольшего расширения международной сети в своей истории прибавит 10 городов. В частности, со 2 апреля начнутся ежедневные рейсы из Ньюарка в Люксембург, а с 26 апреля — из Вашингтона в Тулузу.

Delta Air Lines откроет прямой маршрут Бостон — Рейкьявик с 12 апреля. Он будет работать до 30 октября.

Другие новые направления:

  • KM Malta Airlines — Мальта — Бордо (с 1 апреля);

  • British Airways — Лондон — Берген (с 15 апреля);

  • easyJet — Саутенд — Родос (с 27 апреля);

  • Aeroméxico — Гвадалахара — Париж (с 13 апреля).

Май: новые рейсы в Африку, США и Хорватию.

С 29 мая British Airways начнет летать из лондонского аэропорта Гатвик в Килиманджаро и Занзибар. Рейсы будут выполняться три раза в неделю до 31 октября.

Также авиакомпания сменит часть лондонской маршрутной сети: с 1 мая рейсы в Перуджу вместо аэропорта Лондон-Сити будут отправляться из Хитроу. А с 20 мая откроется сезонный маршрут Лондон — Скиатос в Греции.

Дочерняя компания British Airways — Cityflyer — с 15 мая соединит Глазго с Ниццей. В тот же день из Эдинбурга начнутся еженедельные рейсы в Сплит в Хорватию. Они продлятся до 17 июня, а затем возобновятся с 4 сентября по 2 октября.

Lufthansa с 5 мая откроет маршрут Франкфурт — Колумбус в штате Огайо. Это будет первый прямой рейс европейской авиакомпании в этот американский штат.

Среди других новинок мая:

  • United Airlines — Ньюарк — Любляна (четыре раза в неделю с 12 мая);

  • United — Ньюарк — Ольбия, Катания и Ибица (с конца мая);

  • Air Canada — Монреаль — Дубровник (с 11 мая);

  • American Airlines — Нью-Йорк — Ницца (с 6 мая);

  • American Airlines — Филадельфия — Вена (с 6 мая);

  • Azerbaijan Airlines — Баку — Брюссель (с 8 мая).

Июнь: больше рейсов в Канаду и Средиземноморье

1 июня Discover Airlines начнет летать из Франкфурта в Эдмонтон в Канаде. Три рейса в неделю сделают этот маршрут единственным прямым авиасообщением между Германией и канадским городом.

Швейцарская SWISS с 25 июня по 23 августа соединит Цюрих с Тулузой. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Austrian Airlines в июне откроет сезонный маршрут Вена — Бейрут, который будет работать до сентября.

Канадская Air Transat запустит два новых направления из города Квебек: в Лион — с 8 июня, а в Барселону — с 14 июня. Оба маршрута будут сезонными.

Также в июне появятся следующие рейсы:

  • Air Canada — Торонто — Осло (со 2 июня, четыре раза в неделю);

  • United — Ньюарк — Валенсия (со 2 июня) и Марсель (со 4 июня);

  • Eurowings — Берлин — Верона (с 4 июня);

  • Air Canada — Торонто — Шеннон (с 10 июня) и Ницца (с 16 июня);

  • Norwegian — Копенгаген — Сантьяго-де-Компостела (с 19 июня).

Август: Lufthansa откроет рейс в Аризону

3 августа Lufthansa запустит новый маршрут из Мюнхена в Финикс в американском штате Аризона. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — во вторник, пятницу и воскресенье.

Октябрь: самый длинный беспосадочный пассажирский рейс в мире

В октябре 2027 года австралийская Qantas планирует запустить сверхдальний беспосадочный рейс между Сиднеем и Лондоном в рамках проекта Project Sunrise.

Расстояние между городами превышает 16 тыс. км, а перелет будет продолжаться от 19 до 22 часов. Qantas обещает, что это будет самый длинный пассажирский рейс в мире.

Авиакомпания работала над проектом несколько лет: о намерении напрямую соединить восточное побережье Австралии с Лондоном она заявила еще в 2017 году.

Читайте также: Где путешествовать самому в Европе дешевле: рейтинг городов с ценами от €87 в день

Декабрь: первый прямой рейс из Европы в Белиз

16 декабря Discover Airlines откроет маршрут Франкфурт — Белиз-Сити. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — каждую четверг и воскресенье — до середины апреля 2028 года.

Это будет первое прямое авиасообщение между Европой и Белизом. Страна в Центральной Америке рассчитывает благодаря новому маршруту привлечь больше европейских туристов, в том числе тех, кого интересуют коралловые рифы, тропические острова, дождевые леса и археологические памятники цивилизации мая.

Таким образом, в 2027 году авиакомпании будут расширять как внутриевропейскую маршрутную сеть, так и трансатлантические и дальнемагистральные сообщения. В то же время, часть новых рейсов будет сезонной, поэтому перед планированием путешествия следует проверять даты выполнения и доступность билетов на сайтах перевозчиков.

Как мы писали: Европейцы определили самые популярные направления для путешествий в 2026 году: какие страны и города выбирали туристы

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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