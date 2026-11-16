Зеленский призвал США и Маска восстановить доступ Украины к Starlink: демократы готовят расследование

Президент Владимир Зеленский призвал США и основателя SpaceX Илона Маска упразднить ограничения на использование Украиной спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield. По его словам, из-за ограничений украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами при движении на скорости свыше 161 км/ч, что затрудняет борьбу с российскими реактивными дронами типа Shahed. Об этом 16 ноября сообщило Euronews.

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«Мы рассчитываем, что эти ограничения будут сняты», — написал Зеленский в соцсети X. Он также обратился в Маску с призывом оказаться «на правильной стороне истории».

По словам президента, украинские перехватчики теряют связь со своими операторами на скорости 161 км/ч и не могут догнать российские реактивные «шахеды», способные развивать скорость до 1000 км/ч.

Зеленский заявил, что ограничения продолжают действовать вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Украинская сторона до сих пор не получила ясного объяснения причин таких изменений.

Что происходит со Starlink и Starshield

Starlink — это коммерческая спутниковая интернет-сеть SpaceX, используемая Украиной для связи военных подразделений, управления беспилотниками и обеспечения коммуникаций в районах, где нет стабильного наземного интернета.

Starshield — военная версия спутниковых коммуникаций SpaceX. В Украине она используется, в частности, для обеспечения работы беспилотников-перехватчиков, которые уничтожают российские воздушные цели.

Проблемы с доступом возникли в октябре 2026 года. Тогда украинские военные сообщили об ограничении скорости: терминалы Starshield теряли соединение, когда двигались быстрее примерно 160 км/ч. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), 24 октября украинская сторона сообщила о возобновлении нормальной работы системы.

Однако 12 ноября появились сообщения о новых перебоях. Украинские власти заявили, что они снова влияют на работу системы вдоль фронта.

SpaceX возразила, что вводила новые ограничения. По сообщению The Kyiv Independent, компания заявила, что информация об изменении работы сервиса не соответствует действительности. Таким образом, позиции украинских властей и SpaceX относительно наличия новых ограничений расходятся.

Демократы требуют от Маска сохранить документы: что будет после выборов в США

Ситуация со Starlink уже стала предметом политического противостояния в Вашингтоне. 13 ноября сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс направили Илону Маску официальное письмо с требованием сохранить все документы, переписку и электронные данные, связанные с ограничениями доступа Украины к Starlink и Starshield.

Сенаторы хотят получить информацию о всех решениях по работе систем в Украине с 1 сентября 2026 года. В частности, их интересует:

кто принимал решение об ограничении связи и кто их согласовывал;

вмешивались ли в эти решения представители Белого дома или Пентагона;

какие технические параметры и территории охватывали ограничения;

оценивала ли SpaceX последствия таких решений для украинской противовоздушной обороны и безопасности гражданских;

кто отвечал за обновление доступа и повторные изменения в работе системы.

Маск и SpaceX должны в письменном виде подтвердить сохранность соответствующих материалов до 30 ноября 2026 года.

Сенаторы подчеркнули, что противоречивые заявления американских чиновников и руководства SpaceX не позволяют установить, кто именно контролировал введение ограничений. Сам Маск ранее заявлял, что решения по Starshield зависели от американских военных и президента. Министр обороны США Пит Гегсет допускал, что SpaceX могла действовать самостоятельно в соответствии с условиями пользования, а госсекретарь Марко Рубио связывал решение о доступе к Starlink с полномочиями компании.

Отдельно CSIS сообщал, что двухпартийная группа сенаторов просила генерального инспектора Министерства обороны США расследовать октябрьские ограничения. Однако тот отказался проводить такую проверку, назвав вопрос контрактным, и направил законодателей в Военно-воздушные и Космические силы США. Сенатор Ричард Блументаль также приступил к отдельному выяснению полномочий по изменению доступа к сервису и условиям соответствующих контрактов.

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Почему результаты промежуточных выборов изменяют ситуацию

После промежуточных выборов в Конгресс США 4 ноября демократы готовятся получить контроль над Конгрессом с января 2027 года. Это даст им больше возможностей для парламентского надзора: проведение слушаний, запросов документов и запуск расследований по действиям администрации Дональда Трампа в войне России против Украины.

Как сообщает The Wall Street Journal, демократы планируют ряд проверок американской политики по поводу войны. Роль SpaceX в обеспечении Украины спутниковой связью может стать одним из направлений такого контроля.

То есть требование сохранить документы, которое сенаторы направили Маску уже сейчас, является подготовительным шагом к возможным дальнейшим парламентским расследованиям. Это не означает, что новый Конгресс уже начал полноценное расследование по Starlink.

В то же время, демократы требуют не от Маска оставить SpaceX или отказаться от Starlink, а объяснить, кто контролирует доступ Украины к спутниковой связи и почему его можно ограничивать без прозрачной процедуры. Их ключевая претензия — критически важная для национальной безопасности инфраструктура не должна зависеть от непрозрачных решений частной компании или отдельных должностных лиц.

Для Украины эта история имеет практическое значение: Starlink и Starshield остаются важными элементами военной связи и противодействия российским воздушным атакам. Поэтому Киев добивается не только возобновления стабильной работы систем, но и гарантий, что подобные ограничения не будут повторяться во время боевых действий.

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