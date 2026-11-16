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16 ноября 2026, 14:23 Читати українською

Биткоин упал ниже $65 тысяч: аналитики оценивают риски дальнейшего обвала

Биткоин после масштабной распродажи опустился ниже $65 тысяч, а в ходе торгов 15 ноября его стоимость падала примерно до $62 тысяч — самого низкого уровня за последние четыре месяца. Впоследствии криптовалюта частично отыграла потери, однако риски нового падения остаются высокими. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на рыночные данные.

Биткоин после масштабной распродажи опустился ниже $65 тысяч, а в ходе торгов 15 ноября его стоимость падала примерно до $62 тысяч — самого низкого уровня за последние четыре месяца.
Биткоин упал ниже $65 тысяч
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► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В понедельник, 16 ноября, биткоин торговался около $65 тысяч. По данным The Wall Street Journal, его стоимость составляла около $64825.

За последнюю неделю самая большая криптовалюта потеряла примерно 14% стоимости. Распродажа также затронула Ethereum и другие цифровые активы.

Почему падает биткоин

Основной причиной понижения стало ухудшение настроений на мировых финансовых рынках. Инвесторы сокращают вложения в рисковые активы на фоне укрепления доллара, роста доходности американских государственных облигаций и ожиданий более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США.

После более сильных, чем ожидалось, показателей инфляции в США участники рынка начали закладывать в цены новое повышение процентных ставок ФРС.

Высокие ставки повышают привлекательность долларовых инструментов и снижают интерес к активам с высоким уровнем риска, в частности, криптовалют.

Дополнительное давление создало отток средств из спотовых биткоин-ETF в США.

По данным The Block, за семь торговых сессий до 13 ноября инвесторы вывели из таких фондов около $1,91 млрд.

Падения усилили массовые ликвидации позиций трейдеров, использовавших кредитное плечо. По данным CoinGlass, в течение суток исходный объем ликвидаций на крипторынке превысил $2 млрд, из которых около $1,68 млрд пришлось на длинные позиции.

Как взлом Binance повлиял на рынок

Еще одним фактором нестабильности стал масштабный взлом Binance в конце октября.

В результате хакерской атаки с горячего кошелька биржи похитили криптоактивы примерно на $6,3 млрд. Binance сообщила, что возместит потери за счет собственных средств, и начала восстанавливать резервы.

Инцидент усилил обеспокоенность инвесторов по безопасности централизованных криптовалютных платформ.

Кроме того, похищенные активы могут создавать дополнительное давление на рынок в случае их продажи злоумышленниками. В то же время, значительную часть похищенных средств удалось заморозить, а подтвержденных данных о массовой продаже именно этих активов во время последнего обвала нет.

Соучредитель Binance Чанпен Чжао 15 ноября также отрицает сообщение о том, что сама биржа продавала криптовалюту на фоне падения цен.

Возможно ли восстановление биткоина

После падения примерно до $62 тысяч биткоин продемонстрировал попытку восстановления и вернулся в район $65 тысяч.

С точки зрения технического анализа, такая динамика может свидетельствовать о формировании локальной поддержки, однако пока не подтверждает завершение нисходящего тренда.

Среди потенциальных сигналов ослабления давления продавцов — формирование дивергенции индикатора MACD, когда цена обновляет минимумы, а показатели импульса перестают их подтверждать. Однако этот сигнал требует подтверждения торгами.

Отдельное внимание аналитики уделяют себестоимости приобретения биткоинов разными группами инвесторов.

По оценкам на 15 ноября, средняя цена приобретения монет краткосрочными владельцами составляла около $74,7 тысяч, а средняя реализуемая цена всех биткоинов — примерно $53,7 тысяч.

Таким образом, биткоин уже торгуется ниже средней цены приобретения краткосрочных инвесторов, но остается выше общей реализуемой себестоимости рынка.

Исторически пребывание ниже отдельных показателей себестоимости иногда предшествовало восстановлению, однако эти уровни не гарантируют быстрого роста.

Может ли цена упасть до $35−40 тысяч

Ближайшим важным уровнем поддержки аналитики называют $60 тысяч.

По оценке представителей крипторинка, которую приводит Bloomberg, эта отметка уже неоднократно сдерживала падение биткоина. Однако уверенный прорыв ниже может повлечь за собой новую волну продаж.

В таком случае следующим ориентиром станет район $57−58 тысяч — вблизи минимумов лета 2026 года.

При особо негативном сценарии, если ускорятся ликвидация позиций и отток капитала, отдельные технические оценки допускают падение до $35−40 тысяч.

От текущего уровня около $65 тысяч это означало дополнительное снижение примерно на 38−46%.

Однако такой сценарий остается рисковым предположением, а не подтвержденным прогнозом. Для его реализации потребовалось бы дальнейшее существенное ухудшение рыночных условий.

Новое масштабное падение биткоина могло бы еще сильнее ударить по альткоинам, которые обычно отличаются более высокой волатильностью. Дополнительное давление на ликвидность рынка также может увеличить риски временного отклонения отдельных стейблкоинов от их целевой стоимости, хотя такое развитие событий неизбежно.

Что происходит на крипторынке

Как ранее писал «Минфин», еще 14 ноября биткоин опустился ниже 200-недельной скользящей средней, которая находилась около $68 тысяч. В прошлых рыночных циклах этот индикатор частенько выступал долгосрочной поддержкой. Аналитик Material Indicators Кит Алан тогда предупреждал о риске движения до $57,7 тысяч в случае дальнейшего ухудшения технической картины.

Отдельным фактором неопределенности остается ситуация вокруг Binance. В начале ноября «Минфин» анализировал последствия взлома биржи, после которого клиенты за короткий промежуток времени вывели с платформы миллиарды долларов.

По оценке Coinbase Institutional, для стабилизации рынка биткоина важно восстановиться выше зоны $66−68 тысяч, где сосредоточено значительное количество ранее приобретенных монет. Дальнейшее движение будет зависеть от потоков капитала в ETF, ожиданий ставок ФРС и способности покупателей удержать район $60−62 тысяч. Пока краткосрочное восстановление не означает завершения общего падения.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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