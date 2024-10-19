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19 октября 2024, 12:14 Читати українською

МВФ ухудшил прогноз по ВВП и инфляции в Украине

В рамках пересмотра программы EFF Международный валютный фонд также пересмотрел и макропрогноз для Украины. Об этом сообщает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В рамках пересмотра программы EFF Международный валютный фонд также пересмотрел и макропрогноз для Украины.
Фото: slovoidilo.ua

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МВФ отметил, что украинская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагалось в первой половине года. Тем не менее, по сравнению с 4-м пересмотром программы EFF (в июне), прогноз на 2024 и 2025 гг. был ухудшен, что обуславливается постоянными обстрелами России энергетической инфраструктуры и увеличением неопределенности из-за продолжения войны.

ВВП

Прогноз реального ВВП на 2024 год зафиксирован на уровне 3% (в предварительном пересмотре 2,5−3,5%), на 2025 год ухудшен до 2,5−3,5% (с 5,5%).

Отметим, что правительственный проект бюджета-2025 построен на ожиданиях роста экономики на 3,5% в 2024 году и 2,7% в 2025 году.

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Инфляция

Прогноз инфляции к концу 2024 года ухудшился с 8% до 9%, на 2025 год с 7% до 7,5%.

Правительственный проект бюджета закладывает прогноз инфляции на уровне 7,9% и 9,5% соответственно.

Дефицит бюджета

Прогноз дефицита бюджета (без грантов) на 2024 год увеличен до 24,5% ВВП (с 20,9%), на 2025 год — до 20% ВВП (с 10,4%).

Правительственный проект бюджета — 2025 г. предусматривает дефицит на следующий год на уровне 19,4% ВВП.

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Госдолг

Прогноз государственного долга к ВВП ухудшился в 2024 году до 95,6% ВВП (с 93,7%), на 2025 год — до 106,6% ВВП (с 97,7%).

Дефицит текущего счета

Прогноз дефицита текущего счета ухудшился в 2024 году до 8,1% ВВП (с 5,8%), на 2025 год — до 14,3% ВВП (с 6,9%).

Основная причина пересмотра макропрогноза

Основной причиной пересмотра макропрогноза является учет высокой вероятности продления активных боевых действий в следующем году, в том числе и с целью недопущения просчетов в финансировании бюджета в этом году.

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Почти двукратное замедление прогноза роста реального ВВП и сокращение прогноза номинального ВВП на 2025 год трансформируется в ухудшение относительных показателей, которые измеряются как его доля.

Гетманцев отметил, что тем не менее, несмотря на увеличение неопределенности и замедление экономического роста, базовый прогноз МВФ исходит из сохранения устойчивой основы для макрофинансовой стабильности.

Да, несмотря на увеличение дефицита бюджета, его монетизация за счет эмиссии НБУ не прогнозируется. Несмотря на расширение дефицита текущего счета, уровень международных резервов должен немного увеличиться и оставаться на достаточном уровне (более 5 месяцев импорта — при минимуме 3) для поддержки курса.

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«Это указывает на то, что Фонд рассчитывает на своевременное и полное внешнее финансирование Украины в следующем году», — подчеркнул глава налогового комитета Верховной Рады.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Prya
Prya
19 октября 2024, 13:20
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