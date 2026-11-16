Подсолнечник есть, однако переработка останавливается: какие потери угрожают украинскому агробизнесу

Российские обстрелы нарушили работу ряда крупных украинских предприятий по переработке подсолнечника. Среди них — Kernel, «Дельта Уилмар Украина», «Потоки» и «Виктор и К», которые приостановили производство. Ситуацию усложняют проблемы с экспортом масла: аграрии рискуют столкнуться с нехваткой покупателей для урожая, а Украина потерять часть валютных поступлений и доходов от переработки.

Российские атаки останавливают работу заводов по производству масла: чем это грозит украинским аграриям и экспорту. Фото: Pexels

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Российские атаки останавливают масличные заводы

12 ноября компания Kernel сообщила об остановке всех своих маслоэкстракционных заводов. Российские удары повредили производственные здания, оборудование и резервуары. Поскольку переработка имеет непрерывный технологический цикл и сопряжена с повышенной пожарной опасностью, компания решила не рисковать жизнью сотрудников и безопасно остановила производство.

Kernel также прекратил закупку семян подсолнечника. Готовую продукцию продолжают отгружать из складских запасов. Сроки возобновления работы заводов компания пока не назвала.

Масштаб остановки значителен. Семь заводов Kernel могут перерабатывать до 4 млн. тонн подсолнечника в год. По данным «Экономической правды», в 2026 финансовом году на них пришлось около 30% украинской переработки этой культуры. Компания также обеспечивала около трети экспорта подсолнечного масла из Украины.

Проблемы возникли и у других изготовителей. По информации «Экономической правды» от 13 ноября, работу приостановили «Дельта Уилмар Украина», днепровский завод «Потоки» и «Виктор и К», известный брендом «Королевский вкус».

В «Дельта Уилмар» причинами назвали ситуацию с безопасностью и отключение электроэнергии. «Потоки» нуждаются в восстановлении после предварительных обстрелов, а «Виктор и К» сообщила о прекращении закупки масличных культур и сокращении персонала.

На проблемы Нежинского жиркомбината также обратил внимание финансовый аналитик Алексей Кущ. Он называет ситуацию остановкой флагманов украинской масложировой отрасли.

«Масло-жировая отрасль Украины занимала второе место по объему экспортной выручки после горно-металлургического комплекса, который также останавливает работу. Потеря экспортной выручки может составить $5 млрд в год, десятки тысяч работников могут быть сокращены или переведены на минимальную зарплату», — оценивает аналитик.

Он напоминает, что в отличие от металлургии, в значительной степени унаследовавшей советские предприятия, масложировая промышленность сформировалась преимущественно в начале 2000-х годов.

«Масло-жировая отрасль практически создана с нуля в начале 2000-х благодаря эксперименту с введением экспортных пошлин на семена подсолнечника. Так появилось более 50 новых маслоэкстракционных заводов», — пишет Кущ.

По его мнению, нынешняя остановка не обязательно означает окончательный выход инвесторов из отрасли. Они могут заморозить деятельность до завершения войны.

«Капитал не уходит из отрасли, а просто замораживает свою деятельность до завершения войны. Небо не защищено, а маслоэкстракционный завод — это цель, которая сильно горит даже от удара БпЛА. То есть, это способ мимикрии и выживания», — отмечает аналитик.

Российские атаки нанесли ущерб и другим предприятиям маслобойной отрасли. 16 ноября в Днепре был повреждён завод по производству подсолнечного масла «Олейна», принадлежащий американской компании Bunge. В пресс-службе компании подтвердили, что часть предприятия повреждена, а его работа приостановлена. Среди работников пострадавших нет.

Об атаке российской армии на предприятие пищевой промышленности в Днепре, где после удара вспыхнул пожар, сообщил начальник Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Это не первый удар по предприятию. Во время предыдущей атаки с использованием дронов 5 января на городскую проезжую часть вылилось около 300 тонн масла.

8 ноября российский удар повредил соеперерабатывающий завод агрохолдинга «Астарта». После атаки предприятие остановили. По данным компании, работники не пострадали, а сумму ущерба определят после осмотра ГСЧС.

Аграрии рискуют остаться без покупателей для урожая

Остановка переработчиков создает проблемы для хозяйств, которые выращивают подсолнечник и другие масличные культуры. Часть урожая они продавали именно этим предприятиям, поэтому теперь вынуждены искать других покупателей.

«Пока только началась эскалация атак со стороны РФ. По-моему, за последние четыре дня активно пошли удары по перерабатывающим мощностям», — отметил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко.

Меньшее количество заводов, закупаемых подсолнечником, может привести к дальнейшему падению цен. По данным «Экономической правды», с начала октября, когда на рынок начал поступать новый урожай, закупочные цены ведущих переработчиков снизились на 11%.

«Работающие заводы будут снижать закупочную цену на внутреннем рынке», — прогнозирует заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Аграриям придется либо везти урожай в более отдаленные предприятия, тратя больше на транспортировку, либо оставлять его на хранение. Последний вариант также нуждается в дополнительных средствах и откладывает выручку, необходимую для работы хозяйств.

Альтернативой может стать прямой экспорт подсолнечника, сои и рапса. Однако для этого нужно решить вопрос экспортных пошлин. Марчук считает, что их следует отменить, поскольку аграрии не могут ждать неопределенное время восстановления украинских заводов.

Есть и логистическая проблема: для перевозки подсолнечника требуется значительный объем транспорта, недостающего даже для зерновых. По оценке Хоменко, тонна подсолнечника занимает примерно вдвое больше места, чем тонна пшеницы или кукурузы.

Ситуация может повлиять и на последующую посевную. Из-за более низких доходов и более дорогого сбыта часть хозяйств рискует не иметь достаточно средств для подготовки к новому сезону. Производители могут посмотреть посевные планы и сократить площади под подсолнечником.

Алексей Кущ обращает внимание на парадокс нынешней ситуации. Еще весной и летом крупные переработчики добивались введения экспортных пошлин на сою для загрузки свободных мощностей заводов. Тогда переработка подсолнечника сократилась и предприятия искали дополнительное сырье.

Еще весной-летом крупнейшие компании отрасли буквально засыпали деньгами депутатов и отдельных экспертов, пролоббировав введение пошлин на экспорт сои. Причина проста: тогда у них временно появились свободные мощности из-за падения объемов переработки семян подсолнечника. И они решили: почему бы не дозагрузиться соей с помощью пошлин? — пишет аналитик.

Это обвинение в финансировании депутатов и экспертов является утверждением Куща, не имеющего самостоятельного подтверждения в приведенных материалах.

Теперь ситуация изменилась: заводы останавливаются, а бывшие соперники оказались перед общей проблемой.

«А теперь вообще останавливают мощности, а сам конфликт аграриев и переработчиков воспринимается как ужасающий анахронизм. И вот все бывшие соперники в шоке и просто сворачивают свою деятельность: аграрии готовятся перестать сеять, а переработка производить», — отмечает Кущ.

Проблемы с экспортом усугубляют потери переработчиков

Остановка заводов происходит на фоне трудностей со сбытом и вывозом готовой продукции. Как ранее писала «Экономическая правда» в материале об остановке заводов Kernel и сокращении экспорта подсолнечного масла, проблемы с отгрузкой продукции начали сказываться на результатах компании ещё до остановки переработки.

В первом квартале финансового года (июль-сентябрь 2026 года) компания Kernel переработала 564 тыс. тонн масличных культур — почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. В то же время продажи растительного масла сократились на 48 %, до 165 тыс. тонн. Значительную часть квартала отгрузка продукции через черноморские порты фактически была заблокирована из-за российских атак.

Альтернативные маршруты через Дунай, железную дорогу и автомобильный транспорт не смогли полностью компенсировать ограничение морского экспорта. В октябре Украина вывезла около 258 тысяч тонн подсолнечного масла. На отгрузку повлияли пробки на границах и сокращение мер судов в глубоководные порты Одессы.

Для Украины это означает риск потери валютной выручки и дохода от продукции с высокой добавленной стоимостью. Продажа семян за границу приносит меньше экспорта переработанной продукции. По данным «Экономической правды», в октябре тонна подсолнечника стоила около $450, а тонна масла примерно $1300.

Переработка позволяет зарабатывать не только на растительном масле, но и на шроте и других сопутствующих продуктах. Если украинские заводы будут простаивать, часть этого дохода будут получать иностранные переработчики. Они могут занять место украинских поставщиков на внешних рынках.

Агрохолдинги теряют доходы, но причины разные

Трудности переработки и экспорта совпали с ухудшением денежных результатов больших агрокомпаний. Однако причины не всегда связаны с российскими атаками: на показатели влияют цены на продукцию, логистику и затраты.

За девять месяцев 2026 года агрохолдинг ИМК получил $11,8 млн чистого убытка против $67,5 млн прибыли за аналогичный период в прошлом году. Выручка сократилась на 15% до $100,6 млн, а нормализованная EBITDA упала на 87% до $11,1 млн.

В первом полугодии у компании еще было $34,3 млн чистой прибыли. Следовательно, за третий квартал она получила около $46 млн ущерба. Среди причин ИМК называет более низкие цены на агропродукцию, рост логистических расходов и девальвацию гривны.

Основным источником выручки остается кукуруза: на нее пришлось 92,6% дохода за девять месяцев. Продажи подсолнечника сократились с 25,4 тыс. до 9,6 тыс. тонн, а выручка от него упала на 59% до $5,7 млн.

Сравнивать результаты с прошлым годом нужно с поправкой на высокую базу: в отчетности ИМК за девять месяцев 2025 года была значительная прибыль от переоценки биологических активов.

«Астарта» также завершила первое полугодие 2026 года с убытком в 14,07 млн евро против 42,27 млн евро прибыли годом ранее. Ее консолидированная выручка почти не изменилась и составила 226,47 млн. евро.

Следовательно, финансовые трудности компаний имеют разное происхождение. ИМК объясняет ухудшение результатов ценами и затратами, «Астарта» имеет убыток из-за почти неизменной выручки, а Kernel дополнительно столкнулся с повреждениями производственных активов и остановкой переработки.

Угрожает ли Украине дефицит подсолнечного масла

Несмотря на остановку крупных производителей, немедленного дефицита растительного масла в магазинах не ожидают. Украина производит гораздо больше, чем потребляет. По оценке Олега Хоменко, для внутреннего рынка нужна лишь примерно десятая часть производимой продукции.

До остановки заводов участники рынка также ожидали снижения цен на растительное масло примерно на 10% в последующие месяцы благодаря более дешевому подсолнечнику. Однако дальнейшая динамика будет зависеть от сроков обновления предприятий, запасов и возможностей экспорта.

Алексей Кущ прогнозирует другой сценарий. По его мнению, нынешних товарных запасов пока хватает, но длительный простой завод может привести к дефициту уже в следующем году.

В магазинах за счет товарных запасов пока не будет дефицита подсолнечного масла. Он возникнет в 2027 году", — прогнозирует аналитик.

Это оценка Куща, а не подтвержденный прогноз рынка. Реальная ситуация будет зависеть от нового урожая, запасов и темпов возобновления переработки.

Главная угроза Украине сейчас не в том, что масло исчезнет с полок. Более серьезная проблема — потеря возможности перерабатывать собственное сырье. Если заводы будут и дальше простаивать, аграрии будут иметь меньше покупателей для урожая, а страна — меньше доходов от экспорта готовой продукции. В перспективе это может ослабить позицию Украины на мировом рынке подсолнечного масла.