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16 ноября 2026, 14:05 Читати українською

Эстония готовит цифровое государство: как облака Microsoft, Amazon и блокчейн помогут правительству на случай оккупации

Эстония разрабатывает систему цифровой устойчивости, которая позволит правительству продолжать работу из-за границы, даже если российские войска оккупируют страну или уничтожат ее центры обработки данных. Об этом 16 ноября сообщило MediaNews. Для этого Таллин развивает распределенную облачную инфраструктуру, защищенные государственные приложения и резервные площадки за пределами страны.

Эстония разрабатывает систему цифровой устойчивости, которая позволит правительству продолжать работу из-за границы, даже если российские войска оккупируют страну или уничтожат ее центры обработки данных.
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По словам Тина Грюнберга, одного из авторов новой стратегии и бывшего заместителя генерального секретаря Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии, государственные услуги должны оставаться доступными даже тогда, когда работа на территории страны станет невозможной.

«Мы хотим быть онлайн при любых обстоятельствах. Все важные сервисы должны оставаться доступными», — пояснил он.

Microsoft Azure, AWS и собственное государственное облако

Основой новой системы станут защищенные приложения, разрабатываемые для работы на трех типах инфраструктуры:

  • Microsoft Azure — облачная платформа Microsoft;

  • Amazon Web Services (AWS) — облачная инфраструктура Amazon;

  • собственное государственное облако Эстонии, которым руководит государственный ИТ-центр RIT.

Такой подход позволяет распределить государственные информационные системы между разными средами, а не зависеть от одного дата-центра или поставщика услуг. Разработанные решения планируют разместить в цифровом посольстве в Люксембурге и других площадках в Европе.

Собственное государственное облако уже является частью ИТ-инфраструктуры Эстонии. Она предназначена для государственных учреждений и организаций, выполняющих публичные функции. Публичные облачные платформы, в том числе Azure и AWS, позволяют быстро масштабировать вычислительные ресурсы в зависимости от потребностей.

Цифровое посольство: резервная копия государства за границей

У Эстонии уже есть специальное хранилище государственных данных в Люксембурге — так называемое Data Embassy, или цифровое посольство. Это не дипломатическое учреждение, а дата-центр за пределами находящейся под контролем государства эстонской территории.

В нем хранятся резервные копии критически важной информации, в частности, государственных реестров граждан, земельного кадастра и законодательства. Соглашение о размещении такого центра Эстония и Люксембург было подписано в 2017 году.

Для защиты информации используется технология KSI Blockchain. Она позволяет подтверждать целостность данных и выявлять несанкционированные изменения. Само хранилище имеет самый высокий уровень физической безопасности для дата-центров — Tier IV.

Однако сохранение данных и возможность полноценно работать с ними — разные задачи. Инфраструктура в первую очередь обеспечивает резервирование. Новая стратегия должна сделать следующий шаг: позволить государственным системам использовать эти данные и предоставлять услуги даже при потере доступа к основной инфраструктуре внутри страны.

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Почему Эстония готовится к такому сценарию

Одним из факторов, определивших подход страны к цифровой безопасности, стали масштабные кибератаки в 2007 году. Тогда после конфликта вокруг переноса советского военного мемориала государственные учреждения, банки и медиа подверглись скоординированным DDoS-атакам. Они перегружали серверы множеством запросов и временно нарушали работу сайтов.

Эстония связывала эти события с Россией, однако в собственных материалах о кибербезопасности признает, что непосредственные доказательства государственной причастности к атакам не были установлены. Этот опыт стал одним из факторов развития национальной системы киберзащиты.

Теперь угроза рассматривается шире: речь идет не только о кибератаках, но и о физическом уничтожении серверной инфраструктуры, потере контроля над территорией и невозможности работы государственных учреждений.

Таким образом, Эстония переходит от модели, в которой главная задача — сохранить государственные данные, к системе, обеспечивающей непрерывность работы цифрового государства. В случае худшего сценария правительство сможет опираться на инфраструктуру за рубежом, а не восстанавливать все государственные информационные системы с нуля.

Как мы писали: Правительство Эстонии продлило временную защиту для украинцев до 2028 года, но не для всех

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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