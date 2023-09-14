Інфляція у річному вимірі сповільнилася до 8,6% — Нацбанк

Споживча інфляція знижувалася швидше, ніж очікувалося, сягнувши у серпні 8,6% у річному вимірі, однак базова — була близькою до прогнозу НБУ . Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

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Як змінилася інфляція

«Інфляція в річному вимірі в серпні сповільнилася до 8,6%. Цінова динаміка виявилася ліпшою, ніж очікував НБУ, передусім за рахунок збільшення пропозиції продуктів харчування. Так, гарні врожаї посприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти», — сказав Пишний.

Водночас за його словами, зниження базової інфляції (до 10% р/р у серпні) було близьким до липневого прогнозу НБУ.

«Вагому роль у послабленні фундаментального цінового тиску мали заходи НБУ із забезпечення привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку. Вони, зокрема, сприяли подальшому поліпшенню курсових та інфляційних очікувань», — зазначив глава Нацбанку.

Що буде далі

На його думку, загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, проте потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано. З одного боку, кращі врожаї обмежуватимуть зростання цін і в наступні місяці.

Зберігатиметься також вплив від фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги. НБУ і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань. Усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції.

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З іншого боку, тиск на витрати бізнесу залишатиметься значним як через втрати, пов’язані з війною, так і через подорожчання електроенергії та пального. Цей чинник може стримувати сповільнення інфляції.