Минус 49,4 млрд грн за девять месяцев: какие крупные компании Украины оказались среди самых убыточных

За девять месяцев 2026 года совокупная выручка крупных украинских компаний увеличилась на 16% — до 11,25 трлн грн. В то же время доля предприятий, завершивших отчетный период с прибылью, сократилась с 85 до 81%. Такие результаты показало исследование Опендатабота на основе финансовой отчетности бизнеса.

Больше выручки и больше убытка

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Аналитики проанализировали показатели 9532 компаний, которые выручили от 100 млн грн и подали отчетность за три квартала 2025 и 2026 годов. В целом финансовые результаты за январь-сентябрь 2026 подали 37 188 украинских предприятий.

Совокупная выручка компаний по исследуемой выборке выросла на 1,56 трлн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако увеличение доходов не означает, что бизнес стал более прибыльным: положительный финансовый результат зафиксировали 7692 компании или 81% выборки. Годом ранее таких компаний было 85%.

В то же время совокупная прибыль сработавших с плюсом компаний выросла на 4% — до 646,72 млрд грн.

Кто получил наибольшую выручку

Лидером по объему выручки за девять месяцев стала компания «Д.Трейдинг», торгующая электроэнергией. Ее показатель составил 264,99 млрд грн против 197,66 млрд грн за аналогичный период 2025 года.

Второе место занял «Энергоатом» с выручкой 222,49 млрд грн, третье — сеть «АТБ-Маркет», получившая 208,13 млрд грн.

В первую пятерку также вошли:

«Укрнефть» — 128,71 млрд грн;

компания «ДЛС», специализирующаяся на оптовой торговле табачными изделиями, — 98,97 млрд грн.

Среди других компаний с высокой выручкой — «Укрэнерго» (90,41 млрд грн), «Нафтогаз Украины» (90,37 млрд грн), «Кернел-Трейд» (89,29 млрд грн), «ОККО-Драйв» (87,19 млрд грн) и «Сильпо-Фуд» (86,98 млрд грн).

Какие компании заработали больше всего

Наибольшую прибыль среди исследованных предприятий получило «Укргидроэнерго» — 12,66 млрд грн. Однако это меньше, чем за девять месяцев прошлого года, когда компания заработала 14,49 млрд. грн.

Вторую позицию занял «Киевстар» с прибылью 10,98 млрд грн, третью — государственное предприятие «Леса Украины» с показателем 10,66 млрд грн.

В десятку самых прибыльных также вошли:

«Укрнефть» — 9,19 млрд грн;

«Укргаздобыча» — 8,28 млрд грн;

Roshen — 7,46 млрд грн;

«ДТЭК Западэнерго» — 7,17 млрд грн;

«Инфокс» — 5,95 млрд грн;

«Надра-Геоинвест» — 5,59 млрд грн;

«Энергоатом» — 5,55 млрд грн.

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Кто понес наибольший ущерб

Наибольший негативный финансовый результат за три квартала 2026 года зафиксировали у металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» — 49,44 млрд грн убытка.

На втором месте оказалось «Укрэнерго» с 18,09 млрд грн убытка, на третьем — «Укрзализныця», финансовый результат которой составил минус 9,71 млрд грн.

В пятерку наиболее убыточных предприятий также попали «Киевтеплоэнерго» (7,23 млрд грн) и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (6,88 млрд грн).

Таким образом, результаты исследования демонстрируют неоднородную картину финансового состояния крупного украинского бизнеса: общая выручка растет, а совокупная прибыль прибыльных компаний несколько увеличивается, однако доля предприятий с положительным финансовым результатом сокращается.

Важно, что эти показатели касаются не всего украинского бизнеса, а только 9532 компаний с выручкой от 100 млн грн, подавших отчетность за оба сравниваемых периода.

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