Деньги на генератор от государства: кто из предпринимателей получит до 30 тыс. грн и какие условия программы

Украинские предприниматели могут получить от государства до 30 тысяч гривен на генераторы, аккумуляторы и другое оборудование автономного питания. Но помощь окажут не всем: среди основных условий наличие официально трудоустроенных работников, уплата ЕСВ и отсутствие налогового долга. Потратить деньги нужно в течение 90 дней, а оборудование использовать для нужд бизнеса. Кто может получить выплату и при каких условиях придется вернуть деньги?

Государство выделяет бизнесу до 30 тысяч на обеспечение энергонезависимости: почему количество сотрудников и налоговая задолженность решают всё. Фото: Pexels

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Кто может получить от 15 до 30 тысяч гривен

Правительство ввело новую программу энергетической поддержки малого бизнеса постановлением № 1214 от 30 сентября 2026 года. Правила впоследствии уточнили постановлением № 1323 от 23 октября. Помощь могут получить ФЛП, а также юридические лица, зарегистрированные в форме ООО или частного предприятия.

Размер выплаты зависит от количества наемных работников: предпринимателям с одним-четырьмя работниками предусмотрено 15 тысяч гривен, с пятью-семью — 20 тысяч, а с восемью-десятью — 30 тысяч гривен.

Претенденты должны быть зарегистрированы позже 1 апреля 2026 года. Обязательное условие — от одного до десяти официально трудоустроенных людей, за каждого из которых уплачено ЕСВ не менее минимального страхового взноса. Количество работников определяют по данным последнего поданного налогового расчета, срок представления которого наступил к дате обращения.

Поэтому ФЛПы, работающие самостоятельно, без наемных работников, на выплату не претендуют. Недостаточно просто иметь людей в штате: их трудоустройство и уплата взносов нужно подтвердить отчетностью.

Еще одно требование — отсутствие налогового долга и задолженности по уплате ЕСВ. Для второго этапа программы эти показатели проверяются по состоянию на 1 ноября 2026 года. Также заявитель не должен находиться в процедуре банкротства или ликвидации, подпадать под определенные правительством санкционные ограничения или вести хозяйственную деятельность в России или Беларуси.

Налоговый юрист Вадим Оксентюк в своем сообщении в Facebook советует не откладывать проверку расчетов с бюджетом до момента подачи заявления.

«Зайдите в электронный кабинет и проверьте, нет ли долга. Мелкая пеня, о которой вы забыли тоже налоговый долг. Заявление подают в Действия, пока есть деньги, поэтому с долгом лучше разобраться заранее», — пишет юрист.

При этом налоговый долг и задолженность по уплате ЕСВ — разные юридические понятия. Поэтому предпринимателям следует проверить оба показателя в отдельности, а в случае разногласий выяснить их причину в налоговой.

На что можно потратить деньги

Государственная помощь предназначена не только для покупки генераторов. За эти средства можно приобрести аккумуляторы и системы накопления энергии, инверторы, зарядные станции, источники бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения, защитные устройства, кабели, комплектующие и щитовое оборудование. Разрешено также оплатить монтаж, подключение и настройку приобретенной техники.

Деньги поступают на специальный банковский счёт. Для ФЛП предусмотрен счет, к которому эмитировано Действие.Карте, для юридических лиц — отдельный счет со специальным режимом использования. Расчеты производят безналично, в соответствии с установленными правилами. Юридические лица оплачивают оборудование и услуги непосредственно через банк на основании счетов, накладных или других подтверждающих документов.

На использование средств отведено 90 календарных дней с момента их зачисления. Если оборудование стоит дороже суммы пособия, разницу предприятие доплачивает самостоятельно. Неиспользованный остаток возвращается в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Важное ограничение касается самого оборудования: оно должно работать на нужды предприятия. Использовать приобретенный за средства генератор для частного дома или других бытовых нужд нельзя. Также запрещено продавать такую технику.

За что придется вернуть государственную помощь

Выполнить условия нужно не только при подаче заявки и приобретении оборудования. В течение трех месяцев со дня использования пособия предприниматель должен хранить количество наемных работников, по которому ему определили размер выплаты. Исключения предусмотрены, в частности, для увольнения по инициативе работника и других обстоятельств, не зависящих от работодателя.

Основанием для возврата всей суммы может стать нецелевое использование денег или недостоверные сведения, предоставленные для получения помощи. То есть, если предприниматель приобретет оборудование не для хозяйственной деятельности или предоставит ложную информацию в заявлении, рискует потерять не только право на поддержку, но и уже полученные средства.

«Нецелевое использование или недостоверные данные в заявлении возвращаете всю сумму», — отмечает Вадим Оксентюк.

Юрист также советует не пренебрегать документами после приобретения техники. Хотя отдельный отчет об использовании помощи подавать не требуется, счета, договоры, накладные, платежные документы и акты выполненных работ следует хранить. Именно они помогут подтвердить, что деньги потратили по назначению.

Отдельно Оксентюк обращает внимание на налоговые последствия. По его объяснению, ФЛП на едином налоге не включают полученную помощь в доход, ссылаясь на пункт 292.11 Налогового кодекса Украины. Это касается налогового учета предпринимателей на упрощенной системе и не означает, что правила налогообложения для всех категорий получателей одинаковы.

Чем новая программа отличается от предыдущей

Помощь на 15−30 тысяч гривен — не первая государственная программа поддержки малого бизнеса в условиях перебоев с электроснабжением. В январе 2026 года Министерство экономики объявило о выплатах для ФЛП второй и третьей групп. Тогда предприниматели могли получить от 7500 до 15 тысяч гривен, в зависимости от количества работников. Средства позволяли направлять на генераторы, горючее для них и оплату электроэнергии.

Спрос на предыдущую помощь был значительным. Только за первую неделю предприниматели подали более 18 тысяч заявок на общую сумму 180,6 млн гривен. На тот момент профинансировали 14,4 тысяч заявок.

Однако эти цифры относятся именно к предыдущей программе. Новая выплата имеет другие суммы, критерии и правила использования средств. В частности, теперь размер пособия может достигать 30 тысяч гривен, а его назначение сосредоточено на приобретении оборудования для автономного и резервного электропитания.

Параллельно государство развивает и другие инструменты энергетической поддержки. Весной речь шла о финансировании оборудования для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов, а осенью на государственном портале есть Опора собрали информацию о программах помощи бизнесу, населению и жилому сектору накануне зимы 2026/2027 годов.

Подать заявку на новую помощь можно через Дию. Программа предусматривает два этапа: первый длился с 15 по 31 октября, второй — со 2 по 27 ноября 2026 года. На втором этапе при наличии остатка средств могут обратиться также предприниматели, уже получавшие предварительную энергетическую помощь в течение года.

Для бизнеса это возможность частично возместить затраты на оборудование, которое поможет работать при отключениях электроэнергии. Но прежде чем подавать заявку, следует проверить налоговые расчеты, отчетность по работникам и заранее определиться с покупкой. Ведь у государственной помощи есть четкие правила, а их нарушение может стоить предпринимателю всей полученной суммы.