Доллар приблизился к максимуму за 19 месяцев: почему внимание инвесторов приковано к Ирану

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость американской валюты по отношению к корзине шести ведущих мировых валют, приблизился к верхней границе своего торгового диапазона. Дальнейшая динамика будет зависеть не только от политики Федеральной резервной системы (ФРС), но и ситуации вокруг Ирана, нефтяных котировок и будущих международных переговоров. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В понедельник, 16 ноября, индекс доллара поднялся примерно до 103,5 пункта, приблизившись к максимуму за 19 месяцев. В то же время, евро опустился до $1,10.

На ближайшие дни запланированы важные политические события, которые могут повлиять на ожидания инвесторов, а затем и на мировой валютный рынок.

Почему доллар укрепляется

Поддержку американской валюте обеспечивают ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ФРС.

После более сильных, чем ожидалось, показателей инфляции в США инвесторы стали активнее закладывать в цены усиление монетарной политики.

По данным Fed Rate Monitor от Investing.com, на 16 ноября рынок оценивал вероятность повышения ставки ФРС на 0,25 процентного пункта на декабрьском заседании примерно в 94%.

В то же время, на январь 2027 года наиболее вероятным рыночным сценарием был диапазон ставки 4,25−4,50%, что предполагает дальнейшее усиление политики после декабрьского решения.

Высшие процентные ставки могут поддерживать доходность американских государственных облигаций, делая долларовые активы более привлекательными для инвесторов.

Однако значительная часть ожидаемого повышения ставок уже учтена в рыночных котировках. Поэтому дальнейшее укрепление доллара будет зависеть от новых экономических данных и заявлений ФРС.

Как Иран влияет на доллар из-за нефти

Одним из главных внешних факторов для валютного рынка остается война вокруг Ирана и безопасность судоходства через Ормузский пролив.

Именно по этому маршруту проходит значительная часть мировых морских поставок нефти. Любые новые угрозы транспортировке могут вызвать рост нефтяных котировок.

Логика влияния на доллар такова: подорожание нефти увеличивает инфляционное давление, что может вынудить ФРС дольше удерживать высокие ставки или повышать их. Это способно поддержать доходность американских облигаций и спрос на доллар.

В то же время такая связь не автоматическая. На валютный курс также влияют риски для экономического роста, спрос на безопасные активы и ожидания политики других центробанков.

16 ноября нефть Brent торговалась примерно по $95,3 за баррель. Цены несколько снизились на фоне возобновления экспорта с Ближнего Востока и ожиданий увеличения мирового предложения.

Однако геополитические риски сохраняются. Новые нарушения судоходства в Ормузском проливе могут быстро изменить ситуацию.

Если сторонам удастся добиться прогресса в урегулировании конфликта вокруг Ирана, это может ослабить давление на цены на нефть и инфляционные ожидания. При таком сценарии доллар способен потерять часть поддержки.

Новая эскалация будет создавать риски подорожания энергоносителей и сохранения жесткой политики ФРС.

Что изменят переговоры Трампа, Си и Путина

Дополнительным фактором для мировых рынков станет трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, главы КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что переговоры состоятся 19 ноября в Шэньчжэне.

Основной заявленной темой саммита является контроль над ядерными вооружениями. В то же время, американская сторона ранее допускала обсуждение ситуации вокруг Ирана и других международных вопросов.

Однако конкретных договоренностей по завершению конфликта вокруг Ирана пока нет. Поэтому сам факт встречи не гарантирует снижения цен на нефть или ослабления доллара.

Еще один фактор — дипломатические усилия по урегулированию войны России против Украины.

10 ноября представители Украины, США, ЕС, НАТО и ряда европейских государств провели консультации в Абу-Даби. Европейские партнеры настаивают на участии в дальнейших переговорах и гарантиях безопасности Украины.

Прогресс в мирных переговорах потенциально может поддержать европейские валюты из-за снижения геополитических рисков. Однако направление и масштаб рыночной реакции будут зависеть от содержания возможных договоренностей.

Внутриполитическая ситуация в США также может прибавить неопределенности. После победы демократов на промежуточных выборах новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.

Демократы уже готовят законодательные инициативы по тарифной политике, государственным расходам и войне с Ираном. Возможное обострение противостояния с администрацией Трампа может повлиять на ожидания инвесторов по поводу американской экономики.

Чего ждать от курса гривны

Как ранее писал «Минфин», на 16 ноября Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 45,4274 грн, а евро — 50,2220 грн.

Несмотря на укрепление доллара на мировых рынках, его курс по отношению к гривне определяется прежде всего соотношением спроса и предложения на украинском валютном рынке и валютными интервенциями НБУ.

По оценке финансового аналитика Андрея Шевчишина, обнародованной Минфином 15 ноября, на этой неделе доллар на межбанке может находиться в пределах 45,30−45,75 грн, а евро — 50,00−50,75 грн. Это прогнозное значение, а не гарантированные курсовые границы.

Поэтому даже если индекс доллара DXY начнет снижаться по достижении верхнего предела торгового диапазона, это не означает автоматического укрепления гривны. Украинский валютный рынок зависит от собственных факторов: импортного спроса, экспортной выручки, бюджетных сделок, международной помощи и решений Нацбанка.