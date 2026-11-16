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16 ноября 2026, 17:45 Читати українською

Госбюджет Украины недополучил 442 млрд грн за десять месяцев: депутат назвала крупнейшие источники недобора

За январь-октябрь 2026 доходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,71 трлн грн. В то же время, план поступлений за этот период выполнен лишь на 86% — недобор превысил 442 млрд грн. Об этом заявила народная депутат Нина Южанина, комментируя обнародованные Министерством финансов данные.

За январь-октябрь 2026 доходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,71 трлн грн.
Госбюджет Украины недополучил 442 млрд грн
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По словам парламентарии, Минфин сообщил общую сумму поступлений, но не привел сравнение с плановыми показателями. Южанина обратила внимание, что наибольшее отставание приходится на международную грантовую помощь: за десять месяцев Украина получила 670,3 млрд. грн. — около 65% от запланированного объема.

Однако проблемы не только с международным финансированием. Налоговые поступления оказались на 76 млрд грн ниже плана.

Наибольшее отставание по отдельным статьям доходов депутат привела по следующим направлениям:

  • 47,5 млрд грн — НДС с импортируемых товаров;

  • 44,7 млрд грн — НДС с произведенных в Украине товаров и услуг после возмещения;

  • 25 млрд грн — акцизный налог. В частности, недобор внутреннего акциза составляет почти 30 млрд. грн., часть которого компенсировали поступления от акциза по импорту;

  • 9 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли государственных предприятий;

  • 1,1 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина.

Совокупное отставание по этим статьям составляет 127,3 млрд. грн. Часть недобора удалось компенсировать благодаря перевыполнению других источников доходов. В частности, поступления от налога на прибыль предприятий превысили план на 32,9 млрд. грн.

Читайте также: Откуда взяли деньги на новые выплаты: Южанина обратила внимание на перераспределение 17,5 млрд грн


Проблемы требуют анализа уже сейчас

Южанина требует от Министерства финансов объяснить причины невыполнения доходной части бюджета, оценить объем средств, реально поступающих до конца года, и спрогнозировать влияние недобора на финансирование государственных расходов.

Отдельно депутат подчеркнула, что эти показатели должны быть учтены при рассмотрении государственного бюджета на 2027 год. По ее мнению, парламент должен получить ответы по ситуации с доходами еще до принятия сметы на следующий год.

Как мы писали: Откуда взялись €70 млрд для Украины: депутат требует от правительства объяснить, на что нужны деньги

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
nitrous2000
nitrous2000
16 ноября 2026, 18:08
#
Потрусіть депутатів
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
16 ноября 2026, 19:47
#
Не дарма турист катається по європах з простягнутою рукою.
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