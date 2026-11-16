В Украине запускают единую базу цен на стройматериалы: как она поможет контролировать стоимость восстановления инфраструктуры

С 1 января 2027 г. в Украине заработает как аналитический инструмент База данных цен на строительную продукцию. Как пишет Интерфакс Украина, о запуске сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры после онлайн-встречи с представителями почти 500 общин, заказчиков и исполнителей строительных работ.

Единая база цен на стройматериалы заработает с 2027 года

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База является частью Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ). В ней уже накоплено около 2 млн. ценовых записей. Заказчики строительства, подрядчики и участники публичных закупок могут использовать ее для проверки стоимости материалов, сравнения предложений поставщиков и обоснования смет.

Ее практическое предназначение — дать возможность проверять, насколько цена строительного ресурса в конкретной смете соответствует рыночной. К примеру, если заказчик планирует закупить бетон, металлопрокат, утеплитель или другие материалы для ремонта школы, больницы или инфраструктурного объекта, он сможет сопоставить заложенную стоимость со средними ценами в базе.

Это должно помочь выявлять завышенные цены еще на этапе подготовки сметы или закупки, а также обосновывать расходы бюджетных средств.

В то же время, база не будет просто справочником со средними ценами. Ее планируют использовать как инструмент обоснования смет и контроля закупок. Для этого предусмотрено три этапа внедрения.

Как будет работать база и кто будет ею пользоваться

До 1 января 2027 года система будет наполнена информацией из отчетов, прайс-листов производителей и поставщиков и других источников. Уже накоплено около 2 млн. ценовых записей.

С 1 января 2027 г. в системе должны обнародовать средние цены на строительную продукцию. Это позволит:

Заказчикам строительства — проверять цены, заложенные в проектную документацию и сметы, и документально обосновывать расходы.

Подрядчикам — подтверждать стоимость материалов при формировании предложений и заключении договоров.

Участникам публичных закупок — сравнивать собственные ценовые предложения с информацией в государственной базе.

Аудиторам — проверять, соответствует ли стоимость строительных ресурсов рыночным данным и есть ли у заказчика подтверждение своих расчетов.

К примеру, если в смете ремонта больницы указана определенная цена строительного материала, заказчик сможет сравнить ее со средней в базе и объяснить отклонения. Это не означает, что любая цена выше средней автоматически будет нарушением: на стоимость влияют регион, характеристики продукции, объемы партии и условия доставки. Но отклонение потребует надлежащего обоснования.

Следующий этап — 1 августа 2027 года. Тогда планируется ввести единый порядок анализа цен для всех строительных объектов независимо от их сметной стоимости.

Ресурсы разделят на три категории:

60% — ценообразующие ресурсы;

35% — второстепенные;

5% — ресурсы, не подлежащие анализу.

Это означает, что наибольшее внимание будет уделено материалам и ресурсам, наиболее влияющим на общую стоимость строительства.

Почему важно наполнять базу региональными ценами

Одна из проблем, которую признает Минрегион, — разница цен между областями. Стоимость строительных материалов в Киеве, Львове, Днепре или прифронтовых общинах может существенно отличаться из-за логистики, доступности производителей и риска безопасности.

Поэтому министерство вместе с общинами планирует активнее привлекать местных производителей и поставщиков для представления актуальных прайс-листов. Без этого средние характеристики могут недостаточно точно отражать ситуацию на конкретном региональном рынке.

Еще один важный элемент — Кодификатор строительной продукции. Он обязан обеспечить единую идентификацию материалов. Это необходимо, чтобы в базе сравнивали не просто товары с одинаковыми названиями, а продукцию с соответствующими характеристиками. Иначе сопоставление цен на материалы разного качества или назначения будет некорректным.

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Поможет ли база бороться с завышением смет

Реформа ценообразования в строительстве была введена постановлением Кабмина № 1512 от 19 ноября 2025 года. Ее цель — сделать формирование стоимости строительных работ более прозрачным, в частности, при реализации проектов за бюджетные средства.

Глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева сообщила, что в ходе проверок договоров, заключенных по новым правилам, заказчики уже проводят анализ цен и имеют документальное подтверждение стоимости строительных материалов. По ее словам, критических замечаний по поводу невозможности такого анализа от заказчиков или подрядчиков не поступало.

Однако само наличие базы не гарантирует автоматического устранения завышения цен. Ее эффективность будет зависеть от полноты информации, регулярного обновления прайс-листов и того, насколько качественно заказчики и аудиторы будут использовать данные при проверках.

Для Украины это особенно важно ввиду масштаба будущего восстановления: государственная система должна помочь не только собирать информацию о ценах, но и проверять обоснованность расходов на восстановление жилья, больниц, школ, дорог и инфраструктуры.

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