Минфин - Курсы валют Украины

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20 октября 2024, 15:09 Читати українською

МВФ обновил прогноз касательно окончания войны в Украине

Международный валютный фонд обновил прогноз касательно продолжительности войны россии против Украины. По базовому прогнозу, война закончится в последнем квартале 2025 года. Об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ.

Международный валютный фонд обновил прогноз касательно продолжительности войны россии против Украины.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Причем по негативному сценарию, окончание войны ожидается в середине 2026 года.

Отметим, что в июне 2024 года МВФ прогнозировал в базовом сценарии окончание войны в конце 2024 года, а в отрицательном — в конце 2025 года.

Ухудшение макропрогноза для Украины

«Минфин» писал, что в рамках пересмотра программы EFF, МВФ также пересмотрел и макропрогноз для Украины:

  • Прогноз реального ВВП на 2024 год зафиксирован на уровне 3% (в предварительном пересмотре 2,5−3,5%), на 2025 год ухудшен до 2,5−3,5% (с 5,5%).
  • Прогноз инфляции к концу 2024 года ухудшился с 8% до 9%, на 2025 год с 7% до 7,5%.
  • Прогноз дефицита бюджета (без грантов) на 2024 год увеличен до 24,5% ВВП (с 20,9%), на 2025 год — до 20% ВВП (с 10,4%).
  • Прогноз государственного долга к ВВП ухудшился в 2024 году до 95,6% ВВП (с 93,7%), на 2025 год — до 106,6% ВВП (с 97,7%).
  • Прогноз дефицита текущего счета ухудшился в 2024 году до 8,1% ВВП (с 5,8%), на 2025 год — до 14,3% ВВП (с 6,9%).

Читайте также: Всемирный банк существенно ухудшил прогноз для экономики Украины на следующий год

Напомним

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $1,1 млрд от МВФ.

МВФ также обновил меморандум с Украиной, от выполнения условий которого будет зависеть дальнейшая финансовая поддержка Украины. В нем есть новые структурные маяки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
Kikudzuki
Kikudzuki
20 октября 2024, 15:43
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Ерунда. Каждый год говорят, что война закончится в следующем… Года три — будет прожолжаться железно… разве что путька помрет, тогда еще есть надежда. Если путя окажется долгожителем — 5 лет точно будем воевать, а то и 10-ть… Вся надежда только на смерть путина, остальное — иллюзия и самообман.
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nitrolog
nitrolog
20 октября 2024, 17:13
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Та путька давно помер, тепер каже лялька його, керують інші, помре і ця копія, зроблять ще одну, тож цю пісню зможуть грати довго скільки їм захочеться
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NicolaZnow
NicolaZnow
20 октября 2024, 18:35
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*** одноособово тим шапіто не керує …) здохне одне *** , прийде інше. Єдине на що можна розраховувати, то це на короткотерміновий перепочинок у бойових діях, який піде на переозброювання рашки, а в нас на чергове велике розвідництво мудрого наріду
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Ranet
Ranet
20 октября 2024, 17:31
#
И только реакция Вассермана была у нее всегда положительной. ©
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