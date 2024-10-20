МВФ обновил прогноз касательно окончания войны в Украине

Международный валютный фонд обновил прогноз касательно продолжительности войны россии против Украины. По базовому прогнозу, война закончится в последнем квартале 2025 года. Об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ.

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Причем по негативному сценарию, окончание войны ожидается в середине 2026 года.

Отметим, что в июне 2024 года МВФ прогнозировал в базовом сценарии окончание войны в конце 2024 года, а в отрицательном — в конце 2025 года.

Ухудшение макропрогноза для Украины

«Минфин» писал, что в рамках пересмотра программы EFF, МВФ также пересмотрел и макропрогноз для Украины:

Прогноз реального ВВП на 2024 год зафиксирован на уровне 3% (в предварительном пересмотре 2,5−3,5%), на 2025 год ухудшен до 2,5−3,5% (с 5,5%).

Прогноз инфляции к концу 2024 года ухудшился с 8% до 9%, на 2025 год с 7% до 7,5%.

Прогноз дефицита бюджета (без грантов) на 2024 год увеличен до 24,5% ВВП (с 20,9%), на 2025 год — до 20% ВВП (с 10,4%).

Прогноз государственного долга к ВВП ухудшился в 2024 году до 95,6% ВВП (с 93,7%), на 2025 год — до 106,6% ВВП (с 97,7%).

Прогноз дефицита текущего счета ухудшился в 2024 году до 8,1% ВВП (с 5,8%), на 2025 год — до 14,3% ВВП (с 6,9%).

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Напомним

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $1,1 млрд от МВФ.

МВФ также обновил меморандум с Украиной, от выполнения условий которого будет зависеть дальнейшая финансовая поддержка Украины. В нем есть новые структурные маяки.