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18 сентября 2024, 8:10 Читати українською

15% налог на регистрацию решили не вводить: что будет с ценами на иномарки

На украинском авторынке — новый рекорд. По данным компании Autoconsulting, в августе было продано порядка 8,4 тысячи новых машин, что на 3 тысячи больше, чем в июле. Не отстает и рынок б/у автомобилей. По данным Института исследований авторынка, в августе в нашу страну завезли 27 тысяч иномарок, что на 34% больше, чем в июле этого года, и на 26,8% — чем за аналогичный период минувшего года.

Продажи в некоторых салонах в августе выросли в два раза.

Еще более впечатляющие результаты по сегменту электрокаров. В прошлом месяце их поставили на учет почти 6,5 тысяч, что превышает показатели годичной давности на 68%. И это при том, что в прошлом месяце в Украине наблюдались массовые перебои с электроэнергией, что, казалось бы, должно, наоборот, способствовать снижению продаж электромобилей.

Впрочем, эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что далеко не все рекорды «настоящие». И прогнозируют снижение спроса на машины, в том числе из-за их подорожания. «Минфин» разбирался, что происходит на авторынке.

Как Кабмин помог продавцам авто

Глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий говорит, что бум на авторынке начался еще с июля. Пусковым крючком стал законопроект № 11416 о повышении налогов, который Кабмин подал в парламент 18 июля. Документ не смог с первого раза пройти через сессионный зал и был отправлен на доработку. На этой неделе дерутаты приняли доработанный законопроект (№ 11416-Д) в первом чтении.

Изначально проект содержал норму о 15%-м налоге на первую регистрацию в Украине новых и подержанных иномарок. Если бы документ вступил в силу в таком виде, украинцам пришлось бы переплачивать огромные суммы. Скажем, за видавший виды б/у автомобиль за $10 тыс. нужно было бы дополнительно платить $1,5 тыс. А за новую иномарку за $50 тыс. — $7,5 тыс.

Поэтому те, кто планировал обзавестись собственным авто, ускорили такую покупку. В салонах выстроились очереди, люди выметали со складов буквально все, что на тот момент было в наличии.

«В июле мы прогнозировали продажи новых авто на уровне 4 тысячи штук. Но реальные объемы составили 5 тысяч. То есть плюс тысяча авто за две недели, и это — только на ажиотаже», — рассказывает Омельницкий.

Бум на авторынке продолжился и в августе.

«Обычно август по продажам авто гораздо слабее, чем июль. Но автосалоны, наоборот, смогли, увеличить продажи более чем на треть — почти до 8,4 тысяч штук. То есть за неполных полтора месяца рынок получил более 4 тысяч „незапланированных“ машин. Более удачную „PR-кампанию“ сложно придумать», — отмечает Омельницкий.

Автосалоны как могли разогревали спрос. И на волне слухов о возможном повышении налогов активно зазывали покупателей, «пока авто не подорожали».

Схожая ситуация наблюдалась и на рынке подержанных авто. По словам руководителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, этот сегмент начал разогреваться в июле, но основной прирост продаж пришелся на август (так как б/у авто нужно было еще завезти в страну).

Всего в прошлом месяце в Украину поставили 27 тыс. подержанных иномарок, что на 34% больше, чем в июле, и на 26,8% — чем в августе 2023 года. «Таких итогов мало кто ждал, так как август традиционно достаточно вялый по продажам — люди массово уходят в отпуска, новый бизнес-сезон еще не начался и т. д. Но в этом году на волне слухов о повышении налогов продавцы вышли на рекорд», — отметил Бучацкий.

Нынешняя версия законопроекта уже не содержит норму о 15% налога на первую регистрацию авто. То есть паника на авторынке оказалась преждевременной. Другое дело, что разошедшиеся по соцсетям и СМИ цифры прироста продаж не отражают реальной картины происходящего на нашем авторынке.

Что не так с рекордными цифрами продаж

Дело в том, что в статистику попадают только регистрации машин, то есть их постановка на номерные знаки и выдача техпаспорта. Но регистрация и продажа — далеко не всегда одно и то же.

«Не исключено, что рекордные показатели августа во многом связаны именно с массовой регистрацией машин самими продавцами, а не с реализацией авто. Торговцы — и частные, и салоны — спешили зарегистрировать технику, чтобы избежать уплаты 15% налога. Некоторые ставили машины на учет не только на фирмы и на себя, а даже на сотрудников салонов», — рассказал «Минфину» Станислав Бучацкий.

Хотя в августовском рекорде все же есть немалая доля реального роста спроса и продаж. «Те, кто планировал покупку авто, максимально „ускорились“, чтобы избежать дополнительного налогообложения», — утверждает Станислав Бучацкий.

О росте спроса на панических настроениях говорит и Олег Омельницкий.

«Из-за слухов о новом налоге украинцы сыграли „на опережение“, и спрос действительно вырос», — констатирует Омельницкий.

Как рассказал «Минфину» руководитель департамента продаж, развития дилерской сети и качества обслуживания клиентов компании Nissan в Украине Дмитрий Кондраков, у них спрос в августе, по сравнению со средним показателем в 2024 году, вырос на 50%, что позволило увеличить продажи в два раза.

Многие украинцы решили максимально ускорить покупку авто еще и по причине валютных колебаний — курс доллара и евро в августе пошел вверх, поэтому салоны начали повышать гривневые ценники. Плюс, как рассказали «Минфину» в пресс-службе «Укравтогрупп», на активизацию спроса повлияла распродажа оставшихся складских запасов автомобилей 2023 года, которые предлагались по хорошим ценам.

При этом, как отметил Омельницкий, вопросы к «рекордам» действительно есть. И больше всего их — в сегменте электрокаров.

Почему в разгар блекаутов выросли продажи электрокаров

По данным ассоциации «Укравтопром», в августе продажи электромобилей в Украине составили 6 445 штук, что на 34% больше, чем в июле, и на 68% — чем за аналогичный период прошло года. Это самый впечатляющий результат среди всех сегментов авторынка.

Большинство электрокаров, фигурирующих в статистике «Укравтопрома», — легковые (6 302 штуки). Из них 1 159 — новые, и 5 143 — подержанные.

Среди лидеров продаж новых электрокаров модели:

  • BYD Song Plus (174 шт),
  • Honda M-NV (169 шт),
  • Volkswagen ID 4 (147 шт),
  • Zeekr 001 (107 шт),
  • Nissan Ariya (83 шт).

В топ-5 среди подержанных авто попали:

  • Nissan Leaf (658 шт),
  • Tesla Model Y (588 шт),
  • Tesla Model 3 (561 шт),
  • Hyundai Kona (308 шт),
  • Volkswagen e-Golf (289 шт).

Интересно, что бум в сегменте электрокаров наблюдался как раз в период массовых отключений электроэнергии в Украине, хотя, по логике, спрос на «электрички», наоборот, должен был бы упасть.

Много электрокаров в Украине покупают жители частных домов, которые устанавливают зарядки для таких авто прямо во дворе. Но если свет отключают, то те тоже не работают, и зарядить машину можно, разве что подключившись к генератору, причем его мощность должна быть хотя бы 5−7 киловатт.

АЗС с возможностью зарядки электрокаров также страдают от блекаутов. «Если зарядки небольшой мощности еще могут работать на генераторах, то „быстрые“ зарядные станции требуют только сетевого подключения, поэтому, если идут перебои с электроэнергией, они тоже не работают», — говорит Омельницкий.

С учетом прогнозов о том, что зимой свет могут отключать на полдня и даже больше, устойчивый спрос на электрокары выглядит как минимум странно.

Олег Омельницкий говорит, что никакого феномена на нашем рынке нет — реальный спрос на электромобили не только не вырос, но и, наоборот, снижается. И, как следствие, падает доля электромобилей в общей структуре автопарка. Если год назад она составляла 19−21%, то сейчас — 13%.

Рекорды прошлого месяца в сегменте «электричек» Омельницкий объясняет как раз увеличением числа регистраций, а не продаж машин.

«Дело в том, что по электрокарам, львиная часть которых на нашем рынке подержанные, нет никаких налогов: ни таможенной пошлины, ни НДС, даже сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации платить не нужно. Поставить авто на учет можно всего за несколько сотен гривен, которые придется потратить на покупку номерных знаков.

Поэтому на волне слухов о новом налоге в 15% на первую регистрацию, продавцы электромобилей постарались по максимуму завезти их в Украину и поставить на учет. Ведь для этого даже не нужно замораживать свои средства, тратя их на налоги и платежи, как в случае авто с двигателями внутреннего сгорания.

Торговцы просто поставили электрокары на номера и теперь будут их реализовывать уже на рынке внутренних перепродаж", — говорит Омельницкий.

Он прогнозирует дальнейшее снижение спроса на электромобили, если худшие ожидания по энергоснабжению оправдаются.

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Как меняются ценники на авто

Одним из решающих факторов, который заставил украинцев, планирующих обновить авто, поспешить с покупкой, эксперты называют цены.

Стоимость машин в Украине привязана к доллару и евро, курс которых в последнее время заметно подрос. В итоге салоны начали массово переписывать гривневые ценники, пересчитывая их, в соотвествии с новыми курсовыми показателями.

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«Цены меняются, в зависимости от ситуации на валютном рынке, если гривна сдает позиции, то цены растут», — отметил Кондраков.

Но на этот процесс, по словам Омельницкого, наслоилась еще и так называемая «автомобильная инфляция». «Не только новые, но и рестайлинговые модели даже с минимальными изменениями стоят дороже предыдущих аналогов. Поэтому каждое обновление модельного ряда авто — это плюс к ценнику», — пояснил Омельницкий.

Он приводит в пример авто Nissan Qashqai. «Мы брали гидридную модель такого авто на полугодовой тест-драйв и параллельно отслеживали, как менялась его стоимость. Если 6 месяцев назад машина стоила 1,38 млн гривен, то сейчас — 1,49 млн.

То есть плюс 110 тысяч гривен за полгода за счет колебаний валютного курса. Обновленная модель Nissan Qashqai с таким же двигателем, но небольшими изменениями по кузову стоит еще на 20 тысяч гривен дороже. Итого, рост валютного курса плюс автомобильная инфляция прибавили к ценнику 130 тысяч гривен. Примерно такое же удорожание произошло по всем авто средней ценовой категории", — отмечает Омельницкий.

В «Укравтогрупп» добавили, что с января 2025 года ожидается очередной скачек цен на машины — плюс $1−3 тыс. из-за введения экологического стандарта «Евро-6».

По словам Бучацкого, на рынке подержанных авто, цены на котором традиционно выставляются в долларах, больших изменений по стоимости не наблюдается. Но для среднестатистического покупателя, зарабатывающего в гривне, машины автоматически подорожали из-за роста курса доллара.

Из-за этого продажи стали смещаться в более низкие ценовые сегменты.

«Средний бюджет покупки б/у авто в Украине — $8 тыс., а 80% автопарка — дешевле $10 тыс. Если у человека не хватает денег, он не отказывается от покупки авто, а просто выбирает модель подешевле», — говорит Бучацкий.

Интересно, что в Украине практически сошел на нет бум на элитные авто — и подержанные, и новые. По данным Autoconsulting, в августе сразу несколько премиальных марок опустились в рейтинге самых продаваемых авто.

Скажем, Lexus потерял за месяц сразу две позиции, переместившись с 15 места на 17. Такие же результаты у Tesla (c 37 позиции она сместилась на 39), и Infinity (c 36 места на 38). Audi опустилась в рейтинге сразу на три позиции — с 10 на 13. Mercedes удалось сохранить свои позиции (14 место в топ-списке продаж), BMW скатился со второго места на третье. Тем не менее марка остается в тройке самых ходовых в Украине с результатом 639 проданных за месяц авто и долей рынка 7,64%.

В то же время Омельницкий говорит, что такие результаты объясняются не сколько высоким спросом на элитные автомобили, столько ценовыми предложениями дилеров. «У компании есть доступ к стоковым складам, за счет чего она может предложить очень интересные цены. Но в целом спрос на элитные машины в Украине пошел на спад», — констатирует эксперт.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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