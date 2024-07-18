Военный сбор и акциз на сладкие напитки: Кабмин определился, какие повысить налоги

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Как отметил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк, основные изменения касаются военного сбора.

повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса до 5%;

установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами — предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФОП плательщиками единого налога третьей группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% стоимости реализуемых ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФОП, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;

установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 куб. метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего;