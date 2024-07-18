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18 июля 2024, 15:17 Читати українською

Военный сбор и акциз на сладкие напитки: Кабмин определился, какие повысить налоги

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект, предусматривающий повышение отдельных налогов и сборов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект, предусматривающий повышение отдельных налогов и сборов.
Фото: depositphotos

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Что планирует повысить Кабмин

Как отметил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк, основные изменения касаются военного сбора.

Основные новации:

  • повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса до 5%;

  • установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами — предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФОП плательщиками единого налога третьей группы;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% стоимости реализуемых ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФОП, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;

  • установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 куб. метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего;

  • установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр газированных сладких напитков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 18

+
+21
Kharakternyk
Kharakternyk
18 июля 2024, 15:23
#
І фунти на фото:)
Ми вже Англія?:)
Чи лише управляємося звідти?:)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 июля 2024, 15:36
#
О! Вже поміняли:)
+
+159
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 июля 2024, 15:23
#
У нас суммарно уже налоги больше чем в испании . Народ помашет ручкой …
+
+16
Riojas
Riojas
18 июля 2024, 15:30
#
На границе сильно помашешь.
+
+15
artarlit
artarlit
18 июля 2024, 16:17
#
Помашет сразу двумя руками. Баттерфляем. Через Тису.
+
+15
Riojas
Riojas
18 июля 2024, 15:30
#
Ну могло быть хуже. Если бы фоп3 вчинили 5%
+
+126
Oleb
Oleb
18 июля 2024, 15:39
#
Випустіть мене з цього дурдому…
+
+35
TAN72
TAN72
18 июля 2024, 15:52
#
А как же налог на воздух,дождь с грозой и молнией и т. д.
+
+37
Bookseller
Bookseller
18 июля 2024, 15:53
#
Агония… Трамп прийде, порядок наведе.
+
0
innapcholko
innapcholko
18 июля 2024, 16:11
#
Все это ведет только к тому, что украинцы будут меньше пить и есть — объем налогов останеться константой.
+
+8
potator
potator
18 июля 2024, 16:26
#
Зе- *** все ближе
+
0
Fugas
Fugas
18 июля 2024, 16:25
#
Із цієї моделі оподаткування в Сингапурі всі на підлогу попадають зі сміху
+
0
Ranet
Ranet
18 июля 2024, 16:27
#
Это вы еще в ракете не смотрели ©
Пишут, что снизили лимит на безналоговые посылки со 150 до 45 ойро и не будут карать за кражи до 4500 грн.
+
+21
Rubi0
Rubi0
18 июля 2024, 16:36
#
«15% от стоимости приобретенного движимого имущества» — за это стоял автомайдан в 2014. теперь помимо растаможки которую требовали тогда отменить доплатите еще +15% сходу просто так. Это можно сказать налоги на тупость и не дальновидность.
+
0
frostyfrosty
frostyfrosty
18 июля 2024, 16:39
#
Хто знає коли це вступає в силу?
+
0
bonv
bonv
18 июля 2024, 16:46
#
Додушать українців податками
+
+23
innapcholko
innapcholko
18 июля 2024, 16:59
#
К стати акциз на сладкие напитки — это копипаста законов РФ.

Да еще ранее смеялись над могилизацией русни… сейчас могилизация украинцев и ТЦК самая злободневная тема.
+
0
nitrolog
nitrolog
18 июля 2024, 17:33
#
А хто буде податки ці платити, якщо ТЦК забирає саме тих хто чесно скрізь світиться, а хто працює в чорну або вдома ховається і не дають нічого державі тих не беруть
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