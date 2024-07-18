Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект, предусматривающий повышение отдельных налогов и сборов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Военный сбор и акциз на сладкие напитки: Кабмин определился, какие повысить налоги
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Что планирует повысить Кабмин
Как отметил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк, основные изменения касаются военного сбора.
Основные новации:
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повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса до 5%;
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установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами — предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФОП плательщиками единого налога третьей группы;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% стоимости реализуемых ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФОП, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;
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установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 куб. метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего;
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установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр газированных сладких напитков.
Комментарии - 18
Ми вже Англія?:)
Чи лише управляємося звідти?:)
Пишут, что снизили лимит на безналоговые посылки со 150 до 45 ойро и не будут карать за кражи до 4500 грн.
Да еще ранее смеялись над могилизацией русни… сейчас могилизация украинцев и ТЦК самая злободневная тема.