В августе украинский автопарк пополнили 6445 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 68% больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.
Спрос на электрокары в Украине вырос на 68%. Самые популярные электромобили августа
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Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 18%.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 6302 ед. (новых — 1159 ед., б/у — 5143 ед.). Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.
Новые авто
В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:
- BYD Song Plus — 174 ед.;
- Honda M-NV — 169 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 147 ед.;
- Zeekr 001 — 107 ед.;
- Nissan Ariya — 83 ед.
Подержанные авто
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf — 658 ед.;
- Tesla Model Y — 588 ед.;
- Tesla Model 3 — 561 ед.;
- Hyundai Kona — 308 ед.;
- Volkswagen е-Golf — 289 ед.
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Источник: Минфин
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