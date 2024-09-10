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10 сентября 2024, 16:01 Читати українською

Спрос на электрокары в Украине вырос на 68%. Самые популярные электромобили августа

В августе украинский автопарк пополнили 6445 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 68% больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

В августе украинский автопарк пополнили 6445 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 68% больше, чем в августе прошлого года.
Фото: pixabay.com

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Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 18%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 6302 ед. (новых — 1159 ед., б/у — 5143 ед.). Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

Новые авто

В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:

  • BYD Song Plus — 174 ед.;
  • Honda M-NV — 169 ед.;
  • Volkswagen ID.4 — 147 ед.;
  • Zeekr 001 — 107 ед.;
  • Nissan Ariya — 83 ед.

Подержанные авто

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf — 658 ед.;
  • Tesla Model Y — 588 ед.;
  • Tesla Model 3 — 561 ед.;
  • Hyundai Kona — 308 ед.;
  • Volkswagen е-Golf — 289 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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