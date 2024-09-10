Спрос на электрокары в Украине вырос на 68%. Самые популярные электромобили августа

В августе украинский автопарк пополнили 6445 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 68% больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

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Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 18%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 6302 ед. (новых — 1159 ед., б/у — 5143 ед.). Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

Новые авто

В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:

BYD Song Plus — 174 ед.;

Honda M-NV — 169 ед.;

Volkswagen ID.4 — 147 ед.;

Zeekr 001 — 107 ед.;

Nissan Ariya — 83 ед.

Подержанные авто

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: