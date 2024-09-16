Налоговый комитет принял обновленную версию законопроекта о повышении налогов

Налоговый Комитет В Р принял к повторному рассмотрению обновленную версию правительственного законопроекта о повышении налогов № 11416-д. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Что изменилось

«Текст такой же, как и был до этого, но к нему добавили 50% налог на прибыль банков в 2024 году», — написал Железняк.

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

Увеличение налогов на 1−2 группу ФОП;

Авансовые взносы на АЗС;

1% на всех форм ФОП 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);

50% налога на прибыль банков в 2024 году.

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Когда будут вводить

«Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет „задним числом“ с 1 октября. Таким образом на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем», — пояснил Железняк.

По его словам, голосование в первом чтении уже в ближайшие дни.

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