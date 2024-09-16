Налоговый
Налоговый комитет принял обновленную версию законопроекта о повышении налогов
Налоговый
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Что изменилось
«Текст такой же, как и был до этого, но к нему добавили 50% налог на прибыль банков в 2024 году», — написал Железняк.
- повышение военного сбора с 1,5% до 5%;
- Увеличение налогов на 1−2 группу ФОП;
- Авансовые взносы на АЗС;
- 1% на всех форм ФОП 3-й группы;
- 25% прибыли на финучреждения;
- помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);
- 50% налога на прибыль банков в 2024 году.
Читайте: Банки снова будут платить 50% налога на прибыль — Железняк
Когда будут вводить
«Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет „задним числом“ с 1 октября. Таким образом на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем», — пояснил Железняк.
По его словам, голосование в первом чтении уже в ближайшие дни.
Читайте: Рада провалила голосование по увеличению налогов
Напомним
Как писал «Минфин», 3 сентября Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, который должен был привлечь 30 млрд гривен в бюджет.
Кабинет министров одобрил и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, предлагавший повысить налоги на общую сумму 140 миллиардов гривен до конца года.
Он предполагал, что дополнительные налоговые поступления от повышения акцизов на табак и горючее составят 16,9 млрд грн, еще 3,3 млрд грн должно поступить от внедрения акциза на сладкие напитки.
Кроме того, планировалось повышение военного сбора и других поступлений на общую сумму 121,8 млрд. грн.
В то же время, предлагалось внести изменения в госбюджет на 2024 год, увеличив расходы на силы обороны и безопасности на 495,3 млрд грн.
Кроме повышения налогов, профинансировать эту потребность Минфин предлагает за счет дополнительных поступлений от ОВГЗ на 220,1 млрд грн, еще 65,7 млрд грн планируют получить благодаря экономии расходов на обслуживание и погашение госдолга, а 75,8 млрд грн — в результате перевыполнения плана доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года.
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