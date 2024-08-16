Минфин - Курсы валют Украины

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16 августа 2024, 20:00 Читати українською

Госдолг стал дешевле, банки увеличили доходы, ограничение p2p-переводов: главное за неделю

Государственный и гарантированный госдолг Украины стал дешевле более чем на 10%

С начала 2024 года на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась на 10,3% — с 6,24 до 5,6 процента. По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6168 млрд. грн., или $152,2 млрд.

Fitch временно ухудшило рейтинг Украины к ограниченному дефолту

Рейтинговое агентство Fitch усугубило кредитный рейтинг Украины в связи с началом реструктуризации еврооблигаций.

Украина получила 4,2 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility

Сегодня, 13 августа, в государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд. евро от Европейского Союза. Денежные средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

НБУ проверит владельцев финучреждений на наличие российских паспортов

Национальный банк Украины вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензируемых финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов россии.

Приватбанк снизил комиссию за перевод валюты на зарубежные карты

Государственный Приватбанк снизил с 2% до 1% тариф на международные переводы в Приват24 с валютных карт Приватбанка на зарубежные карты.

В первом полугодии банки увеличили чистую прибыль на 17%

В первом полугодии 2024 года платежеспособные банки получили 79 млрд. грн. чистой прибыли, что на 17% больше против прибыли в 67,6 млрд. грн. за аналогичный период прошлого года.

В Нацбанке финализуют решение об ограничении p2p-переводов для физлиц до конца недели

Нацбанк планирует финализовать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов». Регулятор хочет лимитировать объем исходящих трансакций на сумму 100 тыс. грн в месяц.

Источник: Минфин
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