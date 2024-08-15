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15 августа 2024, 14:36 Читати українською

Приватбанк снизил комиссию за перевод валюты на зарубежные карты

Государственный Приватбанк снизил с 2% до 1% тариф на международные переводы в Приват24 с валютных карт Приватбанка на зарубежные карты. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Государственный Приватбанк снизил с 2% до 1% тариф на международные переводы в Приват24 с валютных карт Приватбанка на зарубежные карты.
Фото: depositphotos

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Что известно

Сниженный тариф будет действовать с 15 августа 2024 года по 15 февраля 2025 года. Минимальная сумма перевода — эквивалент 50 грн.

«Это решение» сделает более доступными для украинцев современные цифровые международные переводы на зарубежные карты по всему миру", — объяснил член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Как отправить перевод

Отправить перевод с карты Приватбанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню «Перевод на карту».

Для этого нужно выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты Приватбанка в долларах США или евро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
15 августа 2024, 15:36
#
А вот про лимиты почему-то
забыли упомянуть…
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