Приватбанк снизил комиссию за перевод валюты на зарубежные карты

Государственный Приватбанк снизил с 2% до 1% тариф на международные переводы в Приват24 с валютных карт Приватбанка на зарубежные карты. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Что известно

Сниженный тариф будет действовать с 15 августа 2024 года по 15 февраля 2025 года. Минимальная сумма перевода — эквивалент 50 грн.

«Это решение» сделает более доступными для украинцев современные цифровые международные переводы на зарубежные карты по всему миру", — объяснил член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Как отправить перевод

Отправить перевод с карты Приватбанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню «Перевод на карту».

Для этого нужно выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты Приватбанка в долларах США или евро.