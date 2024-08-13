В Нацбанке финализуют решение об ограничении p2p-переводов для физлиц до конца недели

Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов». Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.

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Что сказал глава НБУ

Пышный рассказал, что анонсированные ранее ограничения на p2p-переводы для физических лиц вызвали шквал критики и непонимания.

«Мы обговаривали проблематику этих „дропов“ не только как опасность для государственного бюджета, но и как опасность для самих физических лиц. Ведь, отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что сделали с этим счетом», — подчеркнул Пышный.

Кроме того, налоговая служба может доначислять налоги за операции, происходившие через счета граждан.

Пышный также добавил, что Нацбанк провел несколько встреч с волонтерами, где показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы.

«Градус обсуждения снизился. Это означает, что мы органично подходим к принятию решения. Так или иначе, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами „дропов“ необходимы также изменения в законодательстве. Следовательно, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии», — отметил Пышный.

Что планируют сделать

Ранее сообщалось, что НБУ планирует лимитировать количество исходящих p2p-переводов между счетами физлиц с указанием предельной суммы — не более 30 перечислений на сумму 100 тыс. грн в месяц. В настоящее время ограничение в 100 тыс. грн действует по снятию наличных со счетов, но оно рассчитано на одни сутки. Наличными столько можно получить за день, а безналичный лимит за p2p собираются установить на 30 дней.