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13 августа 2024, 11:22 Читати українською

В Нацбанке финализуют решение об ограничении p2p-переводов для физлиц до конца недели

Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов». Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.

Нацбанк до конца недели планирует финализовать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов».

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Что сказал глава НБУ

Пышный рассказал, что анонсированные ранее ограничения на p2p-переводы для физических лиц вызвали шквал критики и непонимания.

«Мы обговаривали проблематику этих „дропов“ не только как опасность для государственного бюджета, но и как опасность для самих физических лиц. Ведь, отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что сделали с этим счетом», — подчеркнул Пышный.

Кроме того, налоговая служба может доначислять налоги за операции, происходившие через счета граждан.

Пышный также добавил, что Нацбанк провел несколько встреч с волонтерами, где показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы.

«Градус обсуждения снизился. Это означает, что мы органично подходим к принятию решения. Так или иначе, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами „дропов“ необходимы также изменения в законодательстве. Следовательно, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии», — отметил Пышный.

Что планируют сделать

Ранее сообщалось, что НБУ планирует лимитировать количество исходящих p2p-переводов между счетами физлиц с указанием предельной суммы — не более 30 перечислений на сумму 100 тыс. грн в месяц. В настоящее время ограничение в 100 тыс. грн действует по снятию наличных со счетов, но оно рассчитано на одни сутки. Наличными столько можно получить за день, а безналичный лимит за p2p собираются установить на 30 дней.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 24

+
+142
ESP3
ESP3
13 августа 2024, 11:43
#
Кроме ограничений и запретов в распоряжении заработанными деньгами, как всегда ничего не придумали. И ничего до их пор не слышат про — либералиция экономики, упрощение движения товаров и услуг, уменьшение налогов (в Швейцарии к примеру НДС 7%), замена налога на прибыль, налогом на выведенный капитал, поддержка бизнеса, прогрессивный налог, экономическое чудо и т. д.

Меня другой вопрос интересует. P2P запретили. Но можно же будет все равно оплачивать на карту физ лица по реквизитам (IBAN)? Если да, смысл тогда этого очередного запрета?
+
+15
nitrolog
nitrolog
13 августа 2024, 11:49
#
Перекази по реквізитам не лімітовані
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
13 августа 2024, 11:57
#
Через Укрпошту теж, а в бандеролі теж можна гроші відправляти
+
0
OVV77
OVV77
13 августа 2024, 12:30
#
І торби в клітинку
+
+60
ESP3
ESP3
13 августа 2024, 11:53
#
Да и замечу, что эти ограничения на P2P переводы они вводят в цифровом веке, во времена криптовалют (когда можно миллионы переводить между счетами и странами, без никаких документов)
+
0
Prya
Prya
13 августа 2024, 12:50
#
Думаете, проплатили криптобиржи, чтобы люди к ним уходили?
+
+15
mixerhack
mixerhack
13 августа 2024, 11:50
#
Как мне семье в европе перекидывать более 100к в месяц?
снова прибегать к схемам с виртуальными картами с добавлениеи мх в гугл\еплпей?
+
0
nitrolog
nitrolog
13 августа 2024, 11:55
#
Береш IBAN і переказуєш
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
13 августа 2024, 11:58
#
Може ти не в курсі, але перекази за кордон заборонені.
+
0
antibiotik1
antibiotik1
13 августа 2024, 12:30
#
Може ты не в курсi, але iban це рахунок який э у кожного власника укр карти.
+
0
mixerhack
mixerhack
13 августа 2024, 12:34
#
Может не в курсе, но это международный стандарт и есть не только в укр банках)
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
13 августа 2024, 12:56
#
Не у всіх ще є українські карти.
+
0
ramarren
ramarren
13 августа 2024, 13:23
#
Яким чином у українця, що виїхав за кордон через війну, не буде карти українського банку? Викинув відразу на кордоні? Навіть якщо так, за декілька хвилин встановлюється банківський додаток і робиться віртуальна картка. Бажано того ж банку, з якого родичі планують переводити гроші.
+
+60
paff
paff
13 августа 2024, 12:04
#
Тю, а ты что семье не доверяешь? у меня жена эпл пеем моей картой уже лет 5 расчитывается везде где ей надо и за границей в том числе
+
0
mixerhack
mixerhack
13 августа 2024, 12:33
#
То пока счет не заблочили))
яйца лучше держать в разных корзинах
+
0
Smerch747
Smerch747
13 августа 2024, 12:26
#
Це 100тис всього за місяць чи усі 30переказів можна по 100тис?
+
0
mixerhack
mixerhack
13 августа 2024, 12:33
#
Да вроде ясно написано что всего в месяц
+
0
Prya
Prya
13 августа 2024, 13:15
#
Нет у пересiчних таких денег
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
13 августа 2024, 12:48
#
І що, просто відкрив рахунок разом з картою в Грузії… так що допобачення нац банк.
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
13 августа 2024, 12:55
#
Як це зробити просто?
+
+54
Злий Інвестор
Злий Інвестор
13 августа 2024, 12:58
#
Погано. Виводити грошики з країни мрій стане складніше. Придется ходити нозями в оффлайн крипто-обмінники.
+
+75
bonv
bonv
13 августа 2024, 12:58
#
Не там боретесь зі схемами…
+
+45
bonv
bonv
13 августа 2024, 13:07
#
Зе-схематозна влада корупціонерів!
+
0
Vasssiliy
Vasssiliy
13 августа 2024, 13:24
#
Идиотизм…
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