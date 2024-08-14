Fitch временно ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило кредитный рейтинг Украины в связи с началом реструктуризации еврооблигаций. Об этом сообщается на сайте агентства, пишет Лига.

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Что известно

В конце прошлой недели 9 августа Украина объявила об операции по обмену и запросу на согласие об изменениях в условиях существующих еврооблигаций. Реструктуризация позволит Украине снизить государственный долг на $8,67 млрд и сэкономить $22,75 млрд на долговых выплатах до 2033 года.

С точки зрения рейтинговых агентств такая операция является «обменом проблемного долга», поскольку речь идет о списании части тела кредита и процентов, а также продлении сроков погашения облигаций.

В связи с этим рейтинг Украины снизили с 'C' до уровня 'RD' (ограниченный дефолт), а евробондов-2026 на $750 млн, по которым Украина не оплатила купон, — до уровня 'D'.

В 2022 году, когда Украина договорилась с частными кредиторами об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, Fitch также снижал рейтинг до 'SD', но уже через пять дней вернул на уровень 'CC'.