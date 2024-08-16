НБУ проверит владельцев финучреждений на наличие российских паспортов

Национальный банк Украины вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензируемых финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов рф. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, передает Интерфакс-Украина.

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«У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы „взяли“ этот урок и проверим все открытые и закрытые базы, вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов», — сказал он.

Речь идет о расследовании журналистов программы «Схемы», которые заявили о наличии паспортов рф у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО «Просто ссуда» и ООО «Тайм кредит» супругов Андрея и Натальи Манучаровых.

Олейник добавил, что во время вывода с рынка 19 июля 2024 ООО «Даймонд Пэй» (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: собственники заявились как граждане Украины, имея паспорта рф.

«Мы писали запрос более года назад на службу (СБУ, — ред.), на разные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов», — утверждает зампредседателя.

По его словам, через год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен смогла стать критическим участником рынка.

«Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с „непонятным“ следом, написали еще раз уточнения, и оказалось, что следует есть», — констатировал он.

НБУ 22 июля 2024 принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в ООО «Даймонд Пэй» и ООО «Финансовая компания «Элайенс» (ТМ «Fondy»).

"Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО «Даймонд Пэй» и ООО «ФК „Элайенс“ по связям с российской федерацией», — было сказано на сайте регулятора.

Нацбанк в апреле текущего года отменил регистрацию «Элайенс» как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с «Даймонд Пэй» в июле 2024 года.