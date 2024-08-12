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12 августа 2024, 16:31 Читати українською

Государственный и гарантированный госдолг Украины стал дешевле более чем на 10%

С начала 2024 года на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась на 10,3% — с 6,24 до 5,6 процента. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

С начала 2024 года на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась на 10,3% - с 6,24 до 5,6 процента.
Фото: depositphotos

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Как изменился госдолг

По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6168 млрд грн, или $152,2 млрд, в том числе:

  • государственный и гарантированный государством внешний долг — 4456,4 млрд грн (72,3% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $109,9 млрд;
  • государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1711,6 млрд грн (27,7%) или $42,2 млрд.

Читайте: Госдолг Украины за месяц вырос на 53 млрд

В целом в течение 2 квартала 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $1,1 млрд в основном в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные кредиты, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 54%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке — 27%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 16% и ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений — 3%

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро — 35%, дол. США — 26%, гривны — 25%, СДР — 10%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах — 4%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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