Сегодня, 13 августа, в государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Украина получила 4,2 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility
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Подробности
Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро, гранта — 1,5 млрд евро.
Финансирование будет направлено на обеспечение приоритетно важных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.
«С начала полномасштабного вторжения общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС достигает 38 млрд евро, самая большая финансовая помощь среди доноров» — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Таким образом, общий объем привлеченного финансирования от ЕС в 2024 году составил более 12 млрд евро.
Следующий транш
Следующий транш Украина может получить до конца текущего года при условии выполнения всех индикаторов до конца третьего квартала.
Напомним
Украина и Европейский Союз подписали соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024−2027 годы в рамках Инструмента Ukraine Facility.
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