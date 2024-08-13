Украина получила 4,2 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility

Сегодня, 13 августа, в государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Подробности

Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро, гранта — 1,5 млрд евро.

Финансирование будет направлено на обеспечение приоритетно важных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

«С начала полномасштабного вторжения общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС достигает 38 млрд евро, самая большая финансовая помощь среди доноров» — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Таким образом, общий объем привлеченного финансирования от ЕС в 2024 году составил более 12 млрд евро.

Следующий транш

Следующий транш Украина может получить до конца текущего года при условии выполнения всех индикаторов до конца третьего квартала.

Напомним

Украина и Европейский Союз подписали соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024−2027 годы в рамках Инструмента Ukraine Facility.