В первом полугодии банки увеличили чистую прибыль на 17%

В первом полугодии 2024 года платежеспособные банки получили 79 млрд. грн. чистой прибыли, что на 17% больше против прибыли в 67,6 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Главные факторы прибыльности — сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под ущерб от активных операций.

Отмечается, что за второй квартал доходность основных видов активов банков в дальнейшем снижалась. Быстрее всего спадала доходность депозитных сертификатов НБУ, в то же время банки уменьшали объемы этих вложений.

Рыночные ставки по ОВГЗ и кредитам также снизились, в то же время их объемы росли. Именно за счет наращивания активов банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу и увеличили доходы.

Рентабельность капитала банков за первое полугодие 2024 составила 48,4%, что ниже аналогичного показателя первой половины 2023 года на уровне 56%.

В то же время растут объемы начисленных банками налогов на прибыль, за первое полугодие они составили 22 млрд грн.

За первое полугодие только 7 малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 171 млн грн.

Регулятор напомнил, что за 2023 год, согласно уточненным данным, банки получили 82,8 млрд грн чистой прибыли после начисления 76,2 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.