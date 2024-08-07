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7 августа 2024, 7:20 Читати українською

Цены «поехали»: почему в Украине дорожает автомобильное топливо

В Украине дорожает автомобильное топливо. По данным консалтинговой компании «А-95», за июль ценник на бензин в рознице подрос на 17 копеек за литр (до 56,76 гривен), на дизель — на 27 копеек (до 52,89 гривен). Некоторые заправки повысили цены более существенно — сразу на 1,2−2 гривны за литр. За последнюю неделю ценники прибавили еще по несколько копеек на литре.

АЗС повышают цены на топливо, не дожидаясь вступления в силу новых акцизов

И это при том, что на рынке еще «не сыграл» главный фактор — повышенные акцизы на топливо (закон с новыми ставками акцизного сбора недавно принял парламент).

По словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, «акцизная» наценка появится на топливе примерно в середине сентября. И она будет достаточно заметной — плюс 2−2,5 гривны на литре бензина и дизеля, и до 6 гривен — на газе.

«Это существенно повысит стоимость использования генераторов и сделает автогаз слишком дорогим для водителей — ездить на нем станет невыгодно. Кроме того, подорожает логистика, и это скажется на ценах практически на все товары и услуги», — говорит Рябцев.

«Минфин» разбирался, что происходит на топливном рынке, и чего ждать дальше по ценам на бензин, дизель и газ.

В Европе бензин дешевеет: почему в Украине наоборот

Сети заправок переписывали ценники по-разному.

К примеру, Socar, OKKO, WOG, которые принято считать премиальными, цены ни на бензин, ни на дизель вообще не повышали. Но топливо на заправках этих сетей и так стоит достаточно дорого. Скажем, на Socar бензин А-95 продают по 60,9 гривен, дизель — по 56,99 гривен за литр. На OKKO, и WOG литр бензина стоит 59,9 гривен, дизеля — 55,9 гривен.

Переписали цены большинство заправок с более дешевым топливом. К примеру, на KLO «пятый» бензин подорожал на 80 копеек — до 58,09 гривен за литр, а премиальный бензин — на 20 копеек (до 59,2 гривен). Стоимость дизеля не изменилась (55,09 гривен за литр).

На заправках «Авиас», наоборот, выросла стоимость дизеля (плюс 1,21 гривен за литр — до 50,77 гривен), но не изменилась цена на бензин (57,62 гривны за литр бензина А-95). В сети «Рур групп» за последний месяц на 2 гривны повысились цены на «пятый» бензин (до 57,49 гривен за литр). Дизель же продается по старым ценам — 53,49 гривен за литр.

В сети BVS за июль подорожали на гривну и бензин, и дизель (до 56,99 и 53,99 гривен за литр соответственно).

Заправки «Укрнафты» повысили стоимость дизеля (плюс 50 копеек на литре — до 52,54 гривен), но не меняли цены на бензин (он стоит 54,99 гривен).

В сети «БРСМ-Нафта» на 63 копейки подорожал бензин (до 53,69 гривен) и на 12 копеек дизель (до 49,84 гривен). Сеть «Avantage 7» подняла цены на бензин на гривну (до 53,45 гривен), а на дизель — на 50 копеек (до 49,95 гривен).

То есть рынок подтянулся под новые ценовые планки: чем дешевле стоило топливо, тем больше сети повысили цены, и, наоборот, — заправки с максимальными ценниками пока ничего менять не стали.

Отдельные сети (в частности, VST и Shell и др.) пошли против рынка, и даже снизили цены на топливо на некоторых заправках на 0,2−1,5 гривны.

Корректировки на рынке продолжаются. По данным «А-95», за последнюю неделю средняя стоимость бензина выросла еще на 7 копеек, а дизеля — на 1 копейку. Но, к примеру: в сети «БРСМ» бензин подорожал на 30−70 копеек, в зависимости от региона. Заправки Marshal подняли цены на бензин на 50 копеек, «Фактор» — на 20 копеек.

Интересно, что тенденции на оптовом рынке топлива не совсем совпадают с тем, что происходит в рознице.

К примеру, европейские котировки бензина за прошлый месяц упали на 24 доллара за тонну, или 88 копеек за литр, а дизельные — на 60 долларов за тонну (или 2,47 гривен за литр).

Украинский оптовый рынок, куда поступает топливо из Европы, формировал цены, с учетом не только европейских котировок, но еще и валютного курса, а в июле гривна активно дешевела.

Поэтому бензин на опте подорожал на 44 копейки за литр. А вот дизель, несмотря на курс, все равно дешевел — минус 72 копейки за литр.

Эксперты объясняют такие ценовые несовпадения в опте и рознице тем, что в прошлом месяце начал расти спрос на топливо, в частности, дизель, который на волне отключений света активно покупали для мощных дизельных генераторов (их использует в основном бизнес).

По словам руководителя консалтингового агентства «А-95» Сергея Куюна, «генераторный спрос» занял порядка 10% рынка бензина, а это около 20 тысяч тонн топлива в месяц. «По дизелю процент ниже, но объемы тоже ощутимые», — говорит Куюн.

По его словам, «классический» спрос на топливо (то есть со стороны автомобилистов) уменьшился, по сравнению с первым кварталом, на 15%.

Этот факт эксперты объясняют тем, что украинские мужчины стараются без особой нужды не выезжать, чтобы им «не вручили повестку».

То есть за счет генераторов заправщики в прошлом месяце смогли частично перекрыть снижение спроса со стороны водителей-мужчин, что и сподвигло многих на переписывание ценников.

Сейчас ситуация с электроэнергией в Украине улучшилась, но непонятно, что будет дальше. В Укрэнерго заявили, что если страну снова накроет жара, и столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, отключения света могут снова вернуться.

Поэтому, будут ли «генераторные наценки» в августе — вопрос пока открытый. Но есть другой фактор, который точно повысит ценники на заправках уже с осени.

Как изменят цены новые акцизы

В июле парламент принял закон, в котором прописал существенное увеличение акцизов на топливо.

Речь идет о повышении ставок акцизного сбора на бензин, дизель и газ до минимальных в ЕС. Как уточнялось в пояснительной записке к законопроекту, этот шаг подгоняет украинское законодательство к европейским нормам в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Акциз на бензин в Украине составляет 213,5 евро за тысячу литров, на дизель — 139,5 евро, на газ — 52 евро.

Согласно новому закону, эти ставки будут повышаться до европейских в пять этапов в течение четырех лет.

Первый этап стартует уже с 1 сентября этого года. С этой даты акциз на бензин повысится до 242,6 гривен на литр, на дизель — до 177,6 евро, на газ — до 148 евро.

К 2028 году (то есть на этапе финального повышения) ставки вырастут до 359 евро на тысячу литров бензина, 330 евро — дизеля, 250 — сжиженного газа.

Как отразится на ценниках на АЗС первый этап повышения акцизов?

По подсчетам авторов законопроекта, бензин подорожает на 1,5 гривен, дизель — на 1,95 гривен, автогаз — на 5,8 гривен.

Сергей Куюн говорит, что бензин и дизель вырастут в цене на 1,5−2 гривны, газ — на 5 гривен. Но, по его словам, это еще не окончательная калькуляция, поскольку многое зависит от котировок на нефть и нефтепродукты. Если они будут снижаться, то подорожание топлива на украинских заправках может оказаться менее заметным.

Геннадий Рябцев считает, что бензин и дизель могут взлететь в цене на 2−2,5 гривен, а газ — на 6 гривен за литр. Но не с 1 сентября, а примерно со второй половины месяца, так как до этого времени сети будут продавать запасы, завезенные еще по старым ставкам акцизного сбора.

Корректировки за счет колебаний нефтяных котировок и курса доллара он также не исключает. «Но в ближайшее время по нефти вряд ли будут существенные изменения. А вот если вырастет курс доллара, то каждая дополнительная гривна на курсе — это плюс 60−70 копеек на литре топлива», — пояснил он.

По словам Рябцева, дополнительные 6 гривен за литр на газ фактически убьют этот вид автомобильного топлива. «Ездить на нем станет невыгодно, поэтому большинство водителей вернутся к использованию бензина», — считает он.

Еще одним последствием введения новых акцизов, по словам Рябцева, станет «повышение цен на все».

«Логистика занимает до 15% в себестоимости большинства товаров. Хотя топливо, за исключением газа, подорожает в пределах 3%, не исключено, что сам факт пересмотра акцизов производители и продавцы попытаются использовать, как аргумент для повышения цен на свою продукцию», — считает Рябцев.

Придется ли доплачивать «за резервуары»

Есть еще один фактор, который в теории может повысить ценники на АЗС.

Речь идет об авансовом платеже с налога на прибыль за каждый кубический метр топливных резервуаров на заправках, а также об 1% дополнительного военного сбора от оборота предприятий.

Идея внедрить такие платежи прописана в скандальном проекте Кабмина № 11416, который вносит изменения в Налоговый кодекс (в нем прописаны также повышение военного сбора и новые налоги на квартиры, автомобили, ювелирные изделия и др).

Читайте также: Новые налоги с продажи жилья: будем платить больше или уйдем в схемы

Про мнению Нины Южаниной, члена Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, такие нововведения могут вынудить сети АЗС повысить цены на топливо примерно на 2,5 гривны за литр. И это без учета «акцизной наценки».

Впрочем, эта норма, как и законопроект в целом, еще не прошли сессионный зал, и примут ли ее в итоге — пока неясно. Кроме того, на самих АЗС уже ищут выход из ситуации, в частности, допускают сокращение мощностей по хранению топлива. Это может ухудшить топливную логистику, но позволит избежать резкого повышения цен.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
Три літри
Три літри
7 августа 2024, 10:02
#
17 копійок за літр?

і заради цього ви написали статтю?

це 0,2742% ціни. За місяць!
+
0
Ivn
Ivn
7 августа 2024, 10:05
#
Чоловіки менше почали їздити побоюючись тцк? омг навпаки стало більше їздити автомобілями, щоб не вручили на вулиці
+
+15
lenta19
lenta19
7 августа 2024, 10:31
#
Час від час користуюся таким лайфхаком — закуповую пальне на гаманець в додатку. Його там теж треба використати протягом кількох місяців (у різних попостачальників по різному), але трохи зекономити можна
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