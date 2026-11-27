Население в III квартале 2026 года уплатило за жилищно-коммунальные услуги 51 млрд грн, в то время как насчитали в уплату 48,5 млрд грн. В то же время, по состоянию на 30 сентября задолженность только за тепло и горячую воду составила 31,4 млрд грн: это самый большой показатель среди видов услуг, приведенных Государственной службой статистики Украины.

Заплатили больше, чем начислили: сколько ушло на коммунальные услуги за квартал. Фото: Pexels

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Среди приведенных статистиками видов услуг наибольшая задолженность населения на 30 сентября была за поставку тепловой энергии и горячей воды — 31,4 млрд грн.

Долг за поставку и распределение природного газа составил 27,6 млрд грн, а электроэнергии — 16,6 млрд грн.

За централизованное водоснабжение и водоотведение населения задолжало 11,9 млрд грн, за управление многоквартирным домом — 10,3 млрд грн. Еще 3,6 млрд грн долга приходилось на управление бытовыми отходами.

Напомним, по состоянию на 30 июня 2026 года общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составила 104,2 млрд. грн., сообщал «Минфин». В частности, за тепло и горячую воду долг достигал 33,8 млрд грн, за снабжение и распределение природного газа — 29,1 млрд грн, за снабжение и распределение электроэнергии — 17,3 млрд грн.

На начало 2026 года общий долг составил 113,4 млрд. грн., писало издание со ссылкой на данные Госстата. За IV квартал 2025 г. он вырос на 12,5%.

Когда долг может угрожать единому жилью

С 23 октября 2026 вырос порог, к которому по общему правилу запрещено взимать единое жилье должника: с около 170 тыс. грн до 432 350 грн, сообщало Министерство юстиции. Это 50 минимальных зарплат, а учитывается сумма взыскания по исполнительному производству. Для ипотечного жилья и отдельных категорий обязательств предусмотрены исключения.

Превышение порога не означает, что человек автоматически потеряет квартиру или дом: взыскание производится по определенной законом процедуре. В то же время, защита жилья не отменяет обязанности платить за коммунальные услуги.