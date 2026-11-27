Киевсовет продлил на 2027 год льготную ставку аренды коммунального имущества для предпринимателей, а также ввел дополнительные скидки для ветеранского бизнеса и компаний, чьи помещения пострадали от российских обстрелов. В зависимости от степени повреждения объекта арендаторы могут полностью освободить от платы или оставить им лишь часть арендного платежа.

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Решение было принято 26 ноября. Базовая льготная ставка для арендаторов коммунального имущества столицы составит 50% суммы, определенной договором. Ее действие продлили на весь 2027 год.

Аренда поврежденных помещений: от полного освобождения до 50% платежа

Для предпринимателей, чьи объекты коммунальной собственности пострадали в результате российской агрессии, Киев ввел дифференцированный механизм начисления арендной платы. В зависимости от степени повреждения помещения арендатор может получить:

полное освобождение от арендной платы;

платеж в размере 1% суммы, определенной договором;

платеж в размере 50% договорной арендной платы.

Льгота будет предоставляться на срок до 12 месяцев с возможностью продления.

Таким образом, предприниматели не должны платить полную арендную ставку за помещения, которые по причине повреждения не могут использовать по назначению. Конкретный уровень льготы зависит от масштаба разрушений.

Ветеранский бизнес получил скидку 70% на аренду

Отдельные условия Киевсовет установил для субъектов ветеранского предпринимательства. Они будут платить 30% от арендной платы, определенной договором, то есть получат скидку в 70%.

Льготный тариф будет действовать в течение военного положения и еще 12 месяцев после его завершения.

Механизм должен облегчить ветеранам начало и ведение собственного дела, а также способствовать их экономической адаптации после возвращения к гражданской жизни.

Кто сможет арендовать коммунальное имущество без аукциона

Киев также ввел упрощенную процедуру передачи коммунального имущества в аренду без проведения аукциона для отдельных категорий предприятий.

Это касается субъектов хозяйствования, потерявших складские помещения в результате российской агрессии. Без аукциона также могут арендовать коммунальное имущество операторы дата-центров, информационно-коммуникационных систем и восстановительных резервов I категории влияния.

Такой механизм должен помочь предприятиям быстрее возобновить операционную деятельность, в частности, после потери складской инфраструктуры.

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Зачем Киев вводит дополнительные льготы

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности и регуляторной политики Михаил Присяжнюк пояснил, что решение направлено на сохранение деловой активности, рабочих мест и экономической устойчивости столицы.

На бизнес одновременно давят регулярные обстрелы, рост операционных расходов, перебои с электроснабжением и необходимость восстанавливать поврежденные объекты. В горсовете считают, что уменьшение арендной нагрузки поможет предприятиям избежать прекращения деятельности или релокации за пределы Киева.

Решение столицы также отвечает общему направлению государственной политики. В конце октября Кабмин разрешил пострадавшему бизнесу и операторам дата-центров арендовать государственное и коммунальное имущество без аукциона в определенных условиях.

В то же время, поддержка бизнеса происходит на фоне роста других расходов. В частности, в сентябре Киевсовет поддержал повышение тарифа на водоснабжение до 63,79 грн. за кубометр.

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