Во время подготовки к отопительному сезону важно не только то, сколько зарабатывают члены семьи, но и то, какие поступления получают и когда. Пенсионный фонд Украины определил периоды, за которые будет проверять доходы претендентов на жилищную субсидию, а также выплаты, которые не будут включаться в расчет. Для большинства домохозяйств, оформляющих пособие с октября 2026 года, ориентиром станут доходы за первое полугодие. Пенсионерам применят отдельное правило, а единовременную помощь «Зимняя поддержка» в размере 19,4 тыс. грн не будут относить к совокупному доходу.

За какие месяцы ПФУ будет проверять доходы для зимней субсидии: что нужно знать украинцам. Фото: Pexels

Какие поступления учтут при назначении субсидии

Расчет жилищной субсидии зависит от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Пенсионный фонд принимает во внимание заработки и выплаты всех его членов, причем перечень доходов не ограничивается официальной зарплатой или пенсией.

В расчет включают заработную плату после уплаты НДФЛ и военного сбора, денежное довольствие военнослужащих после уплаты военного сбора, пенсии, пожизненное денежное содержание судей в отставке, стипендии и пособие по безработице. Учитывают также страховые выплаты, социальную помощь, дивиденды от ценных бумаг и денежные переводы из-за границы.

Отдельно ПФУ принимает во внимание другие доходы по информации Государственной налоговой службы, а также поступления, которые граждане задекларировали самостоятельно, если сведений о них отсутствует в налоговой базе. Для некоторых выплат предусмотрены законодательные исключения. В частности, не учитывают социальные стипендии детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа.

За какие месяцы проверят доходы домохозяйства

Для назначения субсидии с начала отопительного сезона, то есть с октября 2026 года, Пенсионный фонд будет учитывать доходы за январь-июнь 2026 года. Это первые два квартала этого года.

Если человек обращается за помощью с начала неотапливаемого сезона, в мае, расчет производят за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

Для тех, кто оформляет субсидию не в начале отопительного или неотапливаемого сезона, действует другой принцип: берут два квартала, предшествующие месяцу перед обращением. Например, в случае подачи заявления в ноябре 2026 года будут учитываться доходы за апрель-сентябрь.

Отдельно рассчитывают субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Для нее принимают доходы домохозяйства за весь предыдущий календарный год.

Почему для пенсионеров действует отдельное правило

Пенсионные выплаты не усредняются за тот же период, что и большинство других доходов. Если субсидию назначают с октября, ПФУ учтет начисленную пенсию за август 2026 года. Для помощи с мая берут пенсию за март.

Когда человек обращается не с начала сезона, ориентируются на пенсию за месяц, предшествующий месяцу перед назначением субсидии.

Другой подход применяют к отдельным социальным выплатам. Речь идет о помощи семьям с детьми, выплатам людям с инвалидностью и по уходу, временной помощи по безработице и отдельным стипендиям. В этих случаях учитываются фактически полученные суммы за соответствующий период. Их делят на количество месяцев, в течение которых человек получал выплаты. Полученный результат определяет среднемесячный доход от такого пособия.

Повлияет ли «Зимняя поддержка» на назначение субсидии

Не каждое денежное поступление увеличивает доход, используемый для расчета жилищной субсидии. Законодательство предусматривает исключения для отдельных единовременных пособий и компенсаций.

Пенсионный фонд отдельно уточнил, что единовременная денежная помощь «Зимняя поддержка» в размере 19 400 грн в совокупный доход домохозяйства не будет включаться. Получение этой выплаты не отразится на расчете субсидии.

Для других поступлений действуют общие правила: их учет зависит от вида выплаты и предусмотренных законодательством исключений. Именно поэтому при оформлении помощи важно учитывать не только общую сумму полученных денег, но и их происхождение и характер.