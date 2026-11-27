По громким обещаниям высокой доходности и быстрому старту легко не заметить базовые экономические ловушки новой монеты, которые закладываются еще до листинга. Большинство этих рисков можно увидеть в токеномике заранее, если знать, на что обращать внимание. Вместе с Binance рассказываем, на какие параметры следует смотреть в первую очередь, и делимся практическим чеклистом для оценки актива к первому соглашению.

Украинские банки сокращают лимиты на переводы со счетов физлиц-предпринимателей и усиливают финансовый мониторинг отдельных категорий клиентов. Наиболее пристально будут проверять вновь и неактивных ФЛПов, а также предпринимателей с необычной для их бизнеса финансовой активностью. Если установленного лимита не будет достаточно для работы, предприниматель сможет обратиться в банк и подтвердить потребность в больших суммах документами о своей деятельности. ПриватБанк и Сбербанк уже изменили ограничения, а часть других крупных финучреждений введет новые правила с 1 декабря.

Население в III квартале 2026 года уплатило за жилищно-коммунальные услуги 51 млрд грн, в то время как насчитали в уплату 48,5 млрд грн. В то же время, по состоянию на 30 сентября задолженность только за тепло и горячую воду составила 31,4 млрд грн: это самый большой показатель среди видов услуг, приведенных Государственной службой статистики Украины.

Повышение выплат военным пока остается нерешенным вопросом из-за нехватки средств. Правительство вместе с Министерством обороны ищет необходимое финансирование. Между тем, министр обороны Евгений Хмара обещает представить соответствующие предложения уже в ближайшее время. Ранее в Верховной Раде обсуждалась возможность увеличения до 36 тыс. грн минимального денежного довольствия военнослужащих.

БТА Банк завершил переход под бренд группы NOVA и теперь будет работать как NovaBank. Переименование официально вступило в силу 27 ноября. Для клиентов банка условия обслуживания не изменяются: ранее заключенные договоры остаются в силе, а переоформлять их не нужно.