Европейские компании все более уверенно оценивают экономические перспективы и снова планируют увеличивать инвестиции. Более половины опрошенных руководителей бизнеса уже работают с оборонным сектором или изучают возможности выхода на этот рынок. При этом США и Индия остаются более привлекательными направлениями для капиталовложений. Об этом свидетельствуют исследования The Conference Board и Европейского круглого стола промышленников (ERT).

В Европе растёт интерес компаний к оборонной промышленности и технологиям двойного назначения. Фото: Pexels

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Доверие бизнеса восстанавливается после продолжительного спада

Индекс доверия генеральных директоров европейских компаний во второй половине 2026 г. вырос до 47 пунктов против 40 шесть месяцев назад. Это самый высокий показатель со второй половины 2024 года. До нейтрального уровня, составляющего 50 пунктов, индекс пока не дотянул.

Улучшение настроений произошло после продолжительного периода пессимизма. В первой половине 2026 года доверие европейских руководителей оставалось ниже нейтральной отметки уже четвертый опрос подряд. Тогда две трети респондентов считали, что экономическая ситуация усугубилась по сравнению с предыдущими шестью месяцами.

Теперь оценки изменились. Доля руководителей, считающих текущие экономические условия лучше полугода назад, выросла с 9% до 26%. Еще 44% опрошенных сообщили об ухудшении ситуации.

Оптимизм отразился и на инвестиционных планах. Доля компаний, просмотревших свои планы на ближайшие три года в сторону увеличения вложений в Европе, выросла с 8% в 2025 году до 23% в 2026-м.

Ожидания капиталовложений также впервые с первой половины 2024 года стали положительными. В течение следующих шести месяцев увеличение инвестиций в Европе прогнозируют 30% управленцев. Сокращения ожидают 26%, еще 44% не планируют изменения.

Рынок труда пока не демонстрирует такого обновления. Индекс ожиданий по занятости в Европе составляет 43 пункта, что ниже нейтрального уровня. 41% опрошенных прогнозируют умеренное сокращение численности работников в своих компаниях. О возможном увеличении штата сообщили только 11%.

США и Индия опережают Европу в борьбе за инвестиции

Европа постепенно возвращает интерес бизнеса, однако компании продолжают активнее рассматривать возможности для развития на других рынках.

По данным исследования, 51% опрошенных руководителей пересмотрели инвестиционные стратегии в пользу увеличения вложений в США. Такая же доля приходится на Индию. Для Европы этот показатель составляет 23%.

Выходит, что восстановление инвестиционного оптимизма еще не вернуло Европе статус наиболее привлекательного региона для размещения капитала.

Сильные позиции континент сохраняет в области исследований и разработок. В течение следующих трех лет компании-члены ERT планируют направить сюда 57% запланированных инвестиций в R&D. На страны ЕС придется 46%.

Для других видов деятельности картина другая. Доля Европы в инвестициях на развитие и расширение сделок составляет 40%, из которых 31% приходится на ЕС-27.

Европейские компании продолжают рассматривать континент как важнейший центр инноваций и технологических разработок. Производственные проекты и другие направления бизнеса чаще ориентируются на альтернативные рынки.

Оборонная промышленность становится более важным направлением для бизнеса

Отдельный блок исследования посвящен оборонной промышленности и технологиям двойного назначения. Речь идет о продукции, услугах и разработках, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях.

По результатам опроса, 56% компаний уже поставляют продукцию на эти рынки или изучают возможность выхода на них.

Для 40% респондентов оборонное и двойное направления уже составляют небольшую, но растущую часть бизнеса. Еще 8% назвали их главным направлением деятельности. Такая же доля активно изучает возможности выхода на соответствующие рынки.

Расширять этот бизнес компаниям мешает фрагментированность европейского рынка. Главным препятствием 43% опрошенных назвали разрозненность национальных систем оборонных закупок и преимущества, которые отдельные страны предоставляют своим производителям.

Из-за отличий в правилах и процедурах государственных закупок компаниям сложно работать на оборонных рынках разных европейских стран.

Проблема приобретает особое значение на фоне планов ЕС усилить собственную обороноспособность и развивать общую промышленную базу. Для Украины, заинтересованной в углублении сотрудничества с европейскими производителями вооружений и технологий двойного назначения, доступ к этому рынку также имеет стратегическое значение.

Энергетические расходы и политическая неопределенность остаются рисками

Несмотря на улучшение деловых настроений, европейский бизнес все еще сталкивается с рядом проблем.

Экономист The Conference Board Алехандро Фиорито связывает восстановление доверия, прежде всего, с лучшей оценкой текущей экономической ситуации. По его мнению, 2026 продемонстрировал устойчивость европейского бизнеса и макроэкономики.

Среди главных препятствий для дальнейшего восстановления он называет высокие цены и затраты, в том числе энергоносители, низкое доверие потребителей и политическую неопределенность.

Масштаб энергетического давления иллюстрируют приведенные в отчете цены на газ. В конце октября они превышали 100 евро за МВтч, тогда как в апреле средний показатель составлял около 45 евро.

Президент ERT Джонатан Саймондс отметил, что Европа уже не теряет конкурентные позиции столь быстрыми темпами, как раньше. Однако вернуть прежние преимущества региону пока не удалось.

Дальнейшее восстановление, по его словам, зависит от готовности правительств стран ЕС упростить регулирование, завершить интеграцию единого рынка и восстановить доверие бизнеса.

Повышение конкурентоспособности уже стало одним из приоритетов экономической политики ЕС. В марте 2026 года европейские лидеры согласовали программу One Europe, One Market. Она подразумевает углубление интеграции общего рынка, сокращение административных барьеров, снижение энергетических затрат, поддержку промышленности и привлечение инвестиций. Основные инициативы планируется реализовать до конца 2027 года.

Фиорито ожидает, что следующий год ответит на часть сложных вопросов, сдерживающих экономическое восстановление Европы. По его оценке, несмотря на неопределенность, экономическая основа региона оказалась крепче, чем ожидалось.

Бизнес поддерживает международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Отдельное внимание в исследовании было уделено регулированию передового искусственного интеллекта.

Большинство опрошенных руководителей поддерживают международную координацию правил в этой сфере. При этом они предпочитают национальный уровень внедрения и контроля.

В частности, 55% респондентов выступают за согласование национальных правил, стандартов безопасности и систем оценки ИИ с сохранением их применения на уровне отдельных стран.

Еще 28% поддерживают обязательные международные правила и создание надзорного международного органа. Лишь 8% считают, что международное сотрудничество в этой сфере вряд ли будет успешным и его не стоит активно развивать.

Опрос The Conference Board проводился с 19 по 30 октября 2026 года. В нем приняли участие 54 генеральных директора и председателя советов директоров крупных европейских компаний. Уровень ответов на основные вопросы составил 93%.

Европейский круглый стол промышленников объединяет руководителей около 60 крупных международных компаний европейского происхождения, работающих в промышленности и технологическом секторе.